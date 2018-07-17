7 вещей, о которых руководители никогда не расскажут своим подчиненным

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Подчиненные нередко жалуются на своих начальников. И в какой-то степени это норма, ведь у каждого из них свои интересы. Но может быть, ваш начальник совсем не так плох, как кажется. Возможно, вы просто не до конца его понимаете. Люди, занимающие руководящие должности, имеют свои проблемы и особенности, о которых не всегда знают те, кто находится в их подчинении.

Мы в AdMe.ru разобрали некоторые из этих особенностей. Возможно, с помощью этой информации вам будет проще понять начальника и договориться с ним.

1. Руководитель не понимает вашего недовольства зарплатой

На самом деле он считает, что это вы ему дорого обходитесь. Ведь кроме обязанности платить вам зарплату он должен обеспечить вам рабочее место, заплатить за вас налоги, предоставить больничный и даже провести корпоратив. А ведь вы не единственный, кто у него работает. Примерно так рассуждает руководитель какой-нибудь небольшой фирмы. Скорее всего, он уверен, что вы и так получаете более чем достаточно. Совет: если вы действительно хотите получать больше денег на работе, не выражайте недовольство своей текущей зарплатой. Вместо этого объясните фактами, почему вам следует платить больше: возможно, вы стабильно перерабатываете, увеличилась нагрузка или вам предложили похожую должность с большей ЗП у конкурентов. Факты будут более понятными и убедительными, чем эмоции.

2. Он считает, что вам живется проще, чем ему

Как ни крути, у руководителя отдела или директора компании больше ответственности, чем у рядового работника. В его подчинении несколько человек, возможно, у него есть собственный начальник. А если он самый главный в компании, то его благополучие гораздо больше вашего зависит от успешности дела. Вы в случае проблем просто найдете другую работу. А он вполне может остаться в долгах и без средств к существованию. Да, у него наверняка больше денег. Но не удивляйтесь: возможно, он завидует вашему дружескому общению с коллегами, совместным походам в бар после работы и тому факту, что по окончании рабочего дня вы спокойно можете выкинуть все дела из головы. Совет: вам может казаться, что вы делаете всю работу, а начальник только прохлаждается и мало вам платит. На самом деле ответственности и рисков он несет больше, чем вы. Учитывайте этот момент во время переговоров.

3. Иногда вы бесите его безо всякой причины

Ваш директор — такой же человек, как и все остальные. И эмоции влияют на него не меньше, чем на других людей. Поэтому причина его недовольства вами или вашей работой может быть в плохом настроении. Возможно, его только что разозлил ваш коллега, огорчил с утра сын-подросток или он банально не выспался. А вы попали под горячую руку. Или вы вместе работаете над сложным проектом, и руководитель морально измотан не меньше вашего. Чем хуже он справляется с эмоциями, тем быстрее его начнут раздражать все вокруг, в том числе и вы. Совет: если вы не находите изъянов в своей работе и в поведении, но конфликт с начальником все же произошел, не стоит долго переживать, зацикливаться на этом и искать причину в себе. Возможно, всему виной его негативные эмоции, а не ваш непрофессионализм.

4. У него есть свой босс, которого он не хочет разочаровать

Часто ваш начальник — одновременно и чей-то подчиненный. В этом случае руководить он может с особым рвением и тщательностью. Ведь от качества выполнения вами работы зависите не только вы, но и он. Если его начальство решит, что вы работаете плохо, это будет значить, что и он — никудышный руководитель. А если такой человек стал руководителем недавно, для него это стресс. Скорее всего, именно это объясняет, почему он вмешивается во все ваши дела и долго и тщательно проверяет все, что вы ему принесли. Совет: если вы недавно пришли на работу или у вас сменилось руководство, придется смириться с тем, что первое время к вам присматриваются и проверяют более тщательно, чем вам хотелось бы. Не стоит оскорбляться и раздражаться. Если вы хороший специалист и сможете доказать это делом, скоро начальник успокоится и отстанет от вас.

5. У него не получается общаться с вами на равных

Возможно, в вашей компании приняты линейные отношения. Вы по-дружески общаетесь с руководством, всей компанией ездите отдыхать и знакомы с семьями друг друга. Однако не стоит думать, что ваш начальник держит вас за хорошего друга. Ведь большую часть времени вы так или иначе проводите на работе, где вы его подчиненный, а не приятель. Мы быстро привыкаем видеть друг друга в определенных ролях, и изменить их в общении с давно знакомым человеком довольно сложно. Совет: избегайте панибратства и иллюзий о большой дружбе. Как бы ни были близки ваши отношения с руководителем, помните, что профессиональные интересы у вас разные, да и возможности тоже. Ваш босс все еще может вас уволить, несмотря на хорошее отношение к вам.

6. Иногда он считает себя правым, просто потому что он начальник

Рабочая иерархия часто прививает определенные стереотипы. И не все руководители могут противостоять им и сохранить незашоренный взгляд. Иногда у людей появляется иллюзия, что они знают больше вашего, ведь иначе зачем их поставили вами руководить? И вряд ли вы словами убедите человека, что знаете свое дело лучше. При большой степени эгоцентризма начальник может думать, что и работа ваша — раз плюнуть. Он бы и сам мог ее выполнить, просто у него не хватает на это времени. Совет: если вы уверены, что все сделали правильно, а начальник продолжает с вами спорить, уступите. Если он сам увидит негативный результат и свой провал, скорее всего, станет скромнее и перестанет вмешиваться в вашу работу.

7. Он считает, что вы недостаточно его уважаете

Сейчас все больше компаний отходит от жесткой иерархии в пользу линейных отношений, где люди могут более свободно выражать свое мнение. Однако остается немало руководителей, которые иерархию любят и чтят. Для таких людей руководящая должность — это в том числе и власть, и возможность показать, кто тут главный. Такие начальники могут требовать от вас жесткого исполнения регламента и настаивать, что последнее слово должно быть за ними, даже если очевидно, что ваш вариант решения задачи эффективнее. Совет: если вы дорожите этой работой, постарайтесь соблюдать требуемую субординацию. Есть компании с жесткими правилами, и бороться с этим бесполезно. Если же вам тяжело работать в такой обстановке, лучше поискать место с более неформальными отношениями.