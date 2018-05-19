7 вещей, которым каждый родитель должен научить своего ребенка

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«Моего ребенка дразнят и обзывают в школе. Но, боюсь, если вмешаюсь напрямую, только все еще больше испорчу...» Как бы ни хотелось защитить малыша от проблем, существуют ситуации, которые ваш ребенок должен научиться решать самостоятельно. Лучшей помощью со стороны родителя будет научить своего ребенка, как правильно справляться с подобными трудностями, чтобы уберечь себя в будущем.

Мы в AdMe.ru считаем, что эти 8 жизненных правил помогут вашему ребенку вырасти счастливым и уверенным в себе.

1. Умей говорить «нет»

Проблема: Одноклассник просит дать списать на контрольной. Ваш ребенок соглашается, и в результате у учителя на столе две одинаковые работы, а оценку, конечно же, занижают тому, кто на самом деле не виноват. Решение: Объясните своему ребенку, что таким образом он обесценивает себя и свои потраченные силы, ведь он учил и готовился к контрольной, а кто-то просто пользуется его знаниями. Для того чтобы научить ребенка отказывать, посоветуйте ему сначала отвечать: «Я еще не сделал. Когда все сделаю, помогу тебе, не отвлекай меня». Аргументированная формулировка придаст малышу уверенность в своих действиях и научит в будущем делать только то, что он действительно хочет.

2. Научись давать сдачи без кулаков

Проблема: Одноклассники издеваются над вашим ребенком — обзывают его и дразнят. Малыш не хочет ходить в школу, потому что находиться там для него настоящее моральное мучение. Решение: В подобной ситуации родителям не стоит вмешиваться в конфликт напрямую, так как это может лишь ухудшить положение ребенка в классе. Объясните малышу, что проблемы не у него, а у зачинщика, ведь за счет оскорбления других он пытается показать себя более крутым, чем он есть на самом деле. Наиболее действенный способ решения проблемы — показать обидчику, что его слова тебя не задевают. Если ребенок будет смеяться в ответ на оскорбления и всем своим видом показывать, что это глупости, то, не видя ожидаемой реакции, дети прекратят это делать. Подобный подход учит выходить из ситуации победителем, не применяя силу.

3. Оценки не главное

Проблема: Каждый раз, когда ребенок получает низкую оценку, у него начинается истерика. Он плачет, что не смог сделать лучше. Он боится показывать дневник, ведь родители будут ругаться. Решение: Многие родители в стремлении дать ребенку максимум знаний и наилучшее образование закладывают в сознание малыша страх получить плохую оценку. Естественно, успеваемость важна, но ребенок не должен бояться возвращаться домой с плохой оценкой в дневнике. Не стоит кричать или ругать его. Покажите ребенку, что ваша любовь к нему не зависит от успеваемости. Неудачно написал контрольную? Ничего страшного, в следующий раз подготовишься лучше и обязательно исправишь! Такое отношение к неудачам поможет ребенку не бояться трудностей в будущем.

4. Умей помогать и защищать того, кто слабее

Проблема: Ребенок рассказывает о том, как в школе издеваются над одноклассником, и ему эта ситуация неприятна, но встать на защиту слабого он боится. Решение: Большинство детей боятся помогать слабым, поскольку опасаются оказаться на месте жертвы. Этот же страх преследует нас и когда мы уже взрослые: мы видим, как люди оскорбляют, например, тех, кто стоит ниже их по социальной лестнице, но обычно просто молча отворачиваемся. Поэтому так важно донести до ребенка мысль, что сила заключается в сострадании и умении прийти на помощь. Просите у ребенка помощи по дому и доверяйте ему нести ответственность за младшего брата, двоюродную сестру или даже просто маленького котенка — таким образом ребенок научится сочувствию и почувствует в себе силы противостоять проблеме.

5. Лови кайф от того, что делаешь

Проблема: Сначала школа, потом кружки, спортивные секции, репетиторы и домашнее задание. Ребенок выглядит измученным и уставшим, а прогулкам со сверстниками на свежем воздухе предпочитает лежание в кровати. Решение: Из лучших побуждений родители пытаются буквально поминутно расписать будни своего ребенка, чтобы он достиг в жизни как можно большего, ну и «чтобы дурные мысли в голову не лезли». Однако в этих порывах они забывают научить главному: только то, что ты делаешь в удовольствие, приносит радость и настоящий успех. Позвольте своему ребенку выделять каждый день хотя бы один час на то, что он любит: компьютерные игры, приставка, футбол или рисование.

6. Спорт — это часть твоей жизни

Проблема: Ребенок замкнут в себе и очень стеснителен. Предпочитает сидеть дома в своей комнате и ни с кем не общаться. Решение: Запишите ребенка в спортивную секцию. Важное примечание: выбирать стоит именно командные виды спорта. Группа сокомандников, с которыми нужно общаться в рамках общего интереса и дела, раскрепостит вашего малыша. У него появятся новые друзья и увлечения, к тому же спорт развивает уверенность в себе и своем теле. Также родителям стоит отбросить собственные предубеждения и записывать ребенка на занятия только по тому направлению, которое ему самому нравится. Например, ваш сын любит танцевать. Значит, запишите его на танцы, но никак не на футбол, иначе спорт будет только раздражать и даст обратный эффект.

7. Люби себя таким, какой ты есть

Проблема: «У Маши очень красивые волосы, а у Кати глаза как у героини моего любимого мультика. А я некрасивая», — рано или поздно дети начинают себя сравнивать с другими, что потом может перерасти в огромные комплексы. Решение: Неважно, сын у вас или дочь, любой ребенок хочет чувствовать себя красивым и талантливым. Поэтому хвалите своего малыша, делайте комплименты его внешности. Если у ребенка есть кумир, то покажите его фотографии в детстве / до славы / без фотошопа. Такие примеры отлично демонстрируют, что все мы не идеальны, но тем не менее мы все уникальные и особенные.