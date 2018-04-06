7 вещей, которые со мной произошли, когда я отключила интернет на неделю

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«Трафик мобильного интернета на вашем телефоне закончился», — пришла мне СМС от оператора, когда я ехала с работы на трамвае, и повергла в панику. Я не успела ответить другу в соцсети, ждала важное электронное письмо, читала статью онлайн... И вдруг стало очевидным, что я очень сильно зависима от интернета, и мне это не понравилось. Поэтому я решила пожить неделю без него. Шок-терапия, так сказать.

Самое трудное было этот эксперимент начать. Я откладывала его старт несколько дней, пока не решила: пластырь нужно срывать резко... и отключила на смартфоне мобильный интернет и Wi-Fi. Спать в тот вечер я легла с ощущением, что утром начнется грандиозное путешествие. Удивительно, но так и произошло, эта неделя сильно изменила мою жизнь.

1-й день. Я поняла, насколько сильна привычка

6:35 — выключаю будильник и первым делом, чтобы еще немного поваляться в постели, лезу в инстаграм. Не сразу вспоминаю, что теперь этого делать нельзя, и нехотя встаю с постели. 8:15 — собралась на работу на полчаса раньше, так как не отвлекалась на приходящие уведомления и просмотр ленты в соцсетях. Но рука привычно тянулась к смартфону примерно раз 100. 13:45 — так как я теперь не получаю уведомления рабочего чата, не понимаю, над чем постоянно смеются коллеги. Замечаю, что наше общение на работе состоит, как киборг, на 50 % из переписки, на 50 % из разговоров. «Да», — просто отвечает одна коллега другому, прочитав его предложение в сети. «Я напишу», — заканчивается обсуждение вопроса другими коллегами. 18:35 — пока еду в транспорте, вместо проверки соцсетей читаю «Сто лет одиночества». Книгу, за которую давно хотела взяться, но никак не доходили руки. 21:25 — странно, но телефон заряжен еще на 70 %.

2-й день. Испытание скукой

8:00 — привычно смотрю прогноз погоды в телефоне, а потом понимаю, что это тоже использование интернета. Пытаюсь определить температуру воздуха по одежде прохожих. Сдаюсь, иду к соседке за точным прогнозом. 13:14 — коллегам приходится объяснять мне все дважды, начиная со слов «Мы сейчас в рабочей переписке обсудили то, что...», «Игорь ответил на предложение о сотрудничестве...» 14:35 — во время обеденного перерыва очень хочется заглянуть по привычке в соцсети, проверить, как там у кого дела. 20:00 — дома скучно. Сериал не посмотреть, фильм тоже, так как телевизора у меня нет. Книжку читать пока больше не хочется. От скуки принимаюсь писать диссертацию, которая так давно просила моего внимания. 22:45 — на телефоне 56 %.

3-й день. 8-часовой рабочий день — это более чем достаточно

7:30 — невероятно, но факт: если я не отвлекаюсь на соцсети, а также выбор видео для просмотра по утрам за завтраком, то могу спать на час больше. 15:00 — очень не хватает любимой музыки. Надо было позаботиться об этом заранее и скачать ее себе на телефон. Пока ищу в сети необходимые мне по работе данные, грешным делом думаю, а не скачать ли заодно пару мелодий. Но, глубоко подышав, передумала. 17:30 — оказывается, на работе я успеваю гораздо больше, если не отвлекаться на соцсети и переписки. 19:15 — промучившись вчера от скуки, я решила больше ходить на разные городские мероприятия. Сегодня побывала на лекции по искусству 2-й половины XX века.

4-й день. Каково это — остаться без соцсетей

12:16 — я только что осознала, что вот уже несколько дней не проверяла почту и совсем не знаю, что произошло в мире. И мир, в принципе, не особо изменился. Ну вот только о том, кто выиграл «Оскар», пришлось спросить у коллег. Конечно, очень хочется посмотреть подборку лучших платьев церемонии, но я держусь. 22:30 — опять же, чтобы не сидеть дома (оказалось, что после работы меня туда манил именно интернет), я назначила встречу с подружкой, на которую, казалось, все никак нет времени. Мы проболтали несколько часов, и я иду домой совершенно счастливая. 23:15 — уже не такая счастливая. Станцию метро закрыли, а мне не пришло об этом уведомление в мессенджере, как обычно. Раздраженная, иду к автобусной остановке, думая, как перестроить маршрут.

5-й день. Общения стало в разы больше

16:48 — я не пишу друзьям, я им звоню. Это оказалось неожиданно приятно. Вместо того чтобы сухо написать одному знакомому, я ему позвонила, и мы 40 минут болтали. И слушать его рассказ о путешествии в горы было намного увлекательнее, чем просто рассматривать фотки на его странице. 22:30 — «Сто лет одиночества» затянули не на шутку.

6-й день. Я почувствовала вкус еды

12:35 — пошла на очередную лекцию по искусству и поняла, что оставила дома телефон. Но, как оказалось, он мне и не особо нужен. 16:45 — долго-долго гуляла по городу, рассматривала дома, мимо которых пробегаю каждый день. Оказалось, несколько месяцев назад рядом с моим домом открылась крошечная пекарня, в которой есть всего два столика и три стула, но невероятно вкусные круассаны. Заказав себе уже второй, я, качая ногой, думала, что раньше не смогла бы просидеть вот так 20 минут и просто есть булочку и пить кофе, не проверяя новые фотки, читая свежие новости или мониторя скидку на туфли. Похоже, иду на поправку. 21:30 — подготовила для отправки научному руководителю несколько новых страниц диссертации, написанных за эту неделю. Отправить не могу, нужен интернет.

7-й день. Встреча с друзьями

11:30 — нашла у себя на полке книгу с рецептами. Сдула с нее пыль и принялась готовить пирог. У меня сегодня прием гостей. 12:45 — морковный пирог получился очень красивый. Сфотографировала, разумеется, но вот выложить не смогла. 21:30 — очень много обсуждали сегодня мой эксперимент с друзьями, но больше смеялись и ели пирог по рецепту из давно забытой кулинарной книги.

8-й день. Испытание интернетом

8:30 — беру в руки телефон, и охватывает невероятное волнение. Вот сейчас, сейчас на меня обрушится шквал неотвеченных сообщений, новостей, статей, комментариев, лайков, репостов. Закрываю глаза и думаю: «А может, и не надо?» Включаю на телефоне Wi-Fi и чуть ли не смеюсь. Да, неотвеченных сообщений действительно много, но это в основном сообщения из чатов друзей. В жизни важных мне людей я ничего не пропустила, ведь мы только вчера собрались и все-все обсудили. Я пропустила пару важных новостей, но о них мне рассказали коллеги на работе. Кто-то прислал мне смешные картинки в личные сообщения. В общем, интернет и не заметил моего в нем отсутствия. А вот я отсутствие интернета заметила очень сильно. У меня появилось много свободного времени, которое, как оказалось, можно провести с пользой: сходить на лекцию, погулять по городу, встретиться с друзьями, прочитать давно забытую книгу. В общем, получается, что интернету без меня хорошо, а мне без него даже лучше.

15-й день. Жизнь после эксперимента

15:30 — теперь за тем, сколько времени я провожу в соцсетях, следит специальное приложение, которое «ругается», если я превышаю установленный лимит в полчаса. Соблюдать получается далеко не всегда, но все же отложить от себя телефон во время работы, беседы с другом или обеда получается все чаще. 19:15 — иду на свидание с молодым человеком, с которым познакомилась в трамвае во время недельного эксперимента. Вместо экрана телефона смотрела по сторонам и встретилась с ним глазами. Потом снова встретилась, смотреть-то больше некуда. И снова. Мой эксперимент стал прекрасной темой для первого разговора, а звонки — хорошей заменой общению в мессенджерах. Что и говорить, эксперимент удался!