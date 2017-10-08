7 вещей, которые нельзя делать, ссорясь с близким человеком

Во время ссоры очень легко ранить человека резким словом или необдуманным поступком. Однако затаенная обида может еще долго жить в сердце партнера, осложняя взаимопонимание между вами.

AdMe.ru собрал список из 7 вещей, которые лучше никогда не делать, ссорясь с близкими, чтобы потом ни о чем не сожалеть.

Не вмешивайте других членов семьи

Ваша ссора — это дело, касающееся только вас двоих и никого больше. Втягивая в конфликт родителей, вы рискуете превратить обычную перебранку в настоящую вражду семей. Даже если в отношения партнеров вернется гармония, то другие члены семьи, скорее всего, запомнят ваши претензии ко второй половинке и будут обращать их против него или нее при каждом новом разногласии.

Избегайте любого насилия

В ходе ссоры люди, как правило, проявляют худшие черты своего характера. Некоторые, пытаясь доказать правоту, прибегают к насилию. Очевидный, но порой необходимый совет: не позволяйте ни себе, ни своему партнеру распускать руки. И неважно, насколько вы злы друг на друга. Боль, причиненная любимым человеком, в конечном итоге убьет чувства, связывающие вас.

Не валите все в кучу

Если основная причина ссоры — гора немытой посуды, то пусть она ею и остается. Не стоит припоминать партнеру все проступки, чтобы добавить своим словам вес. Это верный способ перевести мелкую бытовую ссору в статус затяжного конфликта. К тому же у любимого человека может возникнуть логичный вопрос: нужно ли вообще продолжать отношения, в которых к нему так много претензий?

Никогда не говорите о разводе

«Развод» — самое обидное слово, которое может быть сказано супругами в разгаре ссоры. Эти слова наносят сильный удар чувствам вашей второй половинки. И чем чаще вы их произносите, тем быстрее развод произойдет в реальности. Если вы любите друг друга, то никогда не говорите о расставании, чтобы потом не сожалеть о поспешном и эмоциональном решении.

Никогда не уходите из дома во время ссоры

Уходить из дома во время ссоры — значит показать, что вам сейчас неприятно находиться под одной крышей с партнером. Громко хлопнув дверью и убежав в темноту, вы оставите конфликт неразрешенным, а у любимого человека могут возникнуть сомнения относительно вашей зрелости. Более правильным поведением будет подождать, пока партнер и вы сами успокоитесь, и обсудить все, как взрослые люди.

Не ложитесь спать отдельно

Ложась спать отдельно от партнера после выяснения отношений, вы тем самым показываете, что не готовы к примирению, в то время как следование ежедневным привычкам разрядит напряженную атмосферу и быстро сведет конфликт на нет. Поначалу вы можете лежать спиной друг к другу, но уже утром проснетесь в объятиях партнера, не помня, что вообще послужило причиной ссоры.

Не выясняйте отношения на публике

Если вы позволяете себе и партнеру сцепиться в общественном месте, то, вероятнее всего, вы не уважаете не только друг друга, но и окружающих людей, которые просто хотели приятно провести вечер, а не наблюдать за вашей «мыльной оперой». Не стоит делать ваш личный «междусобойчик» достоянием общественности. Лучше потерпите и выскажите все наболевшее уже дома.

Иллюстратор Sergey Raskovalov специально для AdMe.ru

165 На склад!
13 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!