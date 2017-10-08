7 вещей, которые нельзя делать, ссорясь с близким человеком

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Во время ссоры очень легко ранить человека резким словом или необдуманным поступком. Однако затаенная обида может еще долго жить в сердце партнера, осложняя взаимопонимание между вами. AdMe.ru собрал список из 7 вещей, которые лучше никогда не делать, ссорясь с близкими, чтобы потом ни о чем не сожалеть.

Не вмешивайте других членов семьи

Ваша ссора — это дело, касающееся только вас двоих и никого больше. Втягивая в конфликт родителей, вы рискуете превратить обычную перебранку в настоящую вражду семей. Даже если в отношения партнеров вернется гармония, то другие члены семьи, скорее всего, запомнят ваши претензии ко второй половинке и будут обращать их против него или нее при каждом новом разногласии.

Избегайте любого насилия

В ходе ссоры люди, как правило, проявляют худшие черты своего характера. Некоторые, пытаясь доказать правоту, прибегают к насилию. Очевидный, но порой необходимый совет: не позволяйте ни себе, ни своему партнеру распускать руки. И неважно, насколько вы злы друг на друга. Боль, причиненная любимым человеком, в конечном итоге убьет чувства, связывающие вас.

Не валите все в кучу

Если основная причина ссоры — гора немытой посуды, то пусть она ею и остается. Не стоит припоминать партнеру все проступки, чтобы добавить своим словам вес. Это верный способ перевести мелкую бытовую ссору в статус затяжного конфликта. К тому же у любимого человека может возникнуть логичный вопрос: нужно ли вообще продолжать отношения, в которых к нему так много претензий?

Никогда не говорите о разводе

«Развод» — самое обидное слово, которое может быть сказано супругами в разгаре ссоры. Эти слова наносят сильный удар чувствам вашей второй половинки. И чем чаще вы их произносите, тем быстрее развод произойдет в реальности. Если вы любите друг друга, то никогда не говорите о расставании, чтобы потом не сожалеть о поспешном и эмоциональном решении.

Никогда не уходите из дома во время ссоры

Уходить из дома во время ссоры — значит показать, что вам сейчас неприятно находиться под одной крышей с партнером. Громко хлопнув дверью и убежав в темноту, вы оставите конфликт неразрешенным, а у любимого человека могут возникнуть сомнения относительно вашей зрелости. Более правильным поведением будет подождать, пока партнер и вы сами успокоитесь, и обсудить все, как взрослые люди.

Не ложитесь спать отдельно

Ложась спать отдельно от партнера после выяснения отношений, вы тем самым показываете, что не готовы к примирению, в то время как следование ежедневным привычкам разрядит напряженную атмосферу и быстро сведет конфликт на нет. Поначалу вы можете лежать спиной друг к другу, но уже утром проснетесь в объятиях партнера, не помня, что вообще послужило причиной ссоры.

Не выясняйте отношения на публике

Если вы позволяете себе и партнеру сцепиться в общественном месте, то, вероятнее всего, вы не уважаете не только друг друга, но и окружающих людей, которые просто хотели приятно провести вечер, а не наблюдать за вашей «мыльной оперой». Не стоит делать ваш личный «междусобойчик» достоянием общественности. Лучше потерпите и выскажите все наболевшее уже дома.