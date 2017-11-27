7 вещей, которые лучше не делать, если хотите произвести хорошее впечатление

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Показать себя в выгодном свете, понравиться людям — желание многих из нас. Но иногда то, что кажется нам правильным, оказывается для остальных раздражающим. И мы, сами того не желая и даже не замечая, настраиваем людей против себя. Мы в AdMe.ru разбирались, каких действий лучше избегать, чтобы производить хорошее впечатление.

1. Хвастаться

Чтобы показать себя человеку с выгодной стороны, нужно научиться себя контролировать. Даже если у вас масса регалий и наград, не стоит ими козырять — это только испортит мнение о вас. Гораздо более выгодной стратегией будет проявить скромность и не раскрывать все карты сразу. Лучше, если о ваших заслугах человек узнает от кого-то другого. Обычно люди сразу вываливают о себе все факты, поэтому такое поведение будет выгодно отличать вас от всех остальных. Этим вы сломаете шаблон и заставите человека думать о вас.

2. Проявлять высокомерие

Не нужно проявлять перед собеседниками чувство собственного превосходства, унижать других надменными фразами и всем своим видом демонстрировать, что остальные ни на что не годятся. Оценка сверху бесит людей, и первое, что они захотят сделать, это опустить вас с небес на землю. И уж будьте уверены, если кто-то посильнее вас (а таких людей полно, не нужно себе льстить) возьмется за это дело, вам придется несладко. Поэтому не надо насмешек, просто предложите помощь или скажите, что попробуете сделать сами. Тактичное поведение располагает людей.

3. Говорить комплименты «с подвохом»

С одной стороны, многие из нас любят приятные слова в свой адрес. Но только если за ними не стоит скрытое оскорбление. Сравните: «Ты молодец!» и «Вот это ты молодец, вырядился, словно на маскарад!» На самом деле под этой язвительностью скрывается слабость и зависть. Такими фразами люди пытаются унизить тех, кто действительно выглядит лучше них. А поскольку эта схема отлично видна окружающим, они вам ее быстро развернут в ответ, и униженными будете уже вы.

4. Прибедняться

Хвастаться можно явно, а можно скрыто. То есть наоборот. Например, вы привлекаете внимание к своим недостаткам подобным образом: «Ой, я сегодня так ужасно выгляжу, не выспалась, не успела привести себя в порядок. Кошмар, правда?» Настолько откровенное выпрашивание комплимента делает человека жалким и неприятным в глазах собеседника. Мало кто может в глаза сказать: «Ну раз ты так считаешь, то так оно и есть. Ты выглядишь ужасно». Людям приходится переубеждать вас и нахваливать, хотя они не планировали этого делать. Комплимент получается не искренним, а вынужденным, и это людей злит.

5. Постоянно вставлять в диалог свои истории

Плохой прием — на каждое предложение собеседника отвечать рассказом о каком-либо моменте из своего прошлого. Рискуете прослыть выскочкой, общаться с которым неприятно. Гораздо лучше проявить понимание, кивнув или сказав поддерживающую фразу, задать уточняющий вопрос. Покажите, что человек вам интересен, что вы цените ваше общение. Недаром все статьи по развитию харизмы содержат совет внимательно слушать собеседника. А свои наблюдения и комментарии лучше оставьте при себе, пока вас не спросили.

6. Нарушать личное пространство

Есть простое правило: не стоит подходить к собеседнику на расстояние ближе, чем от вашего локтя до кончиков пальцев. Такое «вторжение» воспринимается как угроза безопасности, и впечатление о вас портится. Человек хочет отстраниться от вас, вытеснить вас из своего пространства. К тому же в отдельных случаях вторжение в личное пространство может восприниматься как намек на симпатию или желание более близких отношений. Если вы действительно хотите проявить внимание или ответить на знак интересного вам человека — вперед. Во всех остальных случаях лучше держать дистанцию.

7. Говорить, не снимая солнечных очков или наушников

Закрывая очками часть лица, вы кажетесь отстраненным, создаете барьер между собой и собеседниками, проявляете неуважение. Конечно, если вы общаетесь на пляже под палящими лучами солнца, очки будут уместны, но во всех остальных случаях их лучше снять. Понятно, что наушники лучше снимать всегда. Оба.

А какие привычки в общении сильнее всего не нравятся вам? Делитесь в комментариях.