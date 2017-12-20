7 утренних ритуалов, из-за которых идет наперекосяк весь рабочий день

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Понедельник, 6:30 утра. За окном холодно и темно, ветер завывает так, что жуть берет. Вот бы остаться в пижаме под пуховым одеялом, но взрослая жизнь не ждет, и вы усилием воли пытаетесь разомкнуть веки. Стараясь облегчить себе тяжесть будничного утра, вы совершаете серию утренних ритуалов, которые на самом деле вам вредят. И вот почему.

Переводить будильник

Хватаясь за лишние 5–10 минут сна как за спасательный круг, мы не только рискуем опоздать на работу, но и подвергаем сильному стрессу свой организм. Погрузиться в глубокий сон за такой короткий промежуток времени вы все равно не успеете, а вот повторно «выдергивать» себя из дремоты чревато потерей львиной доли восстановленных за ночь сил, повышенной раздражительностью и пониженной трудоспособностью в течение дня.

Проверять соцсети

Вряд ли за те несколько часов, что вы спали, в инстаграм-ленте появилось нечто сенсационное, требующее вашего внимания сразу после пробуждения. А учитывая способность соцсетей ускорять ход времени как минимум вдвое, отложить их просмотр на кофе-паузу или обеденный перерыв — гарантированно верное решение.

Выбирать наряд

Не каждый обладает таким уровнем самодисциплины, чтобы готовить одежду на утро с вечера. Однако каждый может перед тем, как погрузиться в сон, мысленно составить свой образ дня на завтра. Вместо того чтобы считать овец или вспоминать, что сказала та вредная тетка из бухгалтерии о вашей прическе. После пробуждения в нашей жизни и так достаточно хаоса, не стоит его устраивать еще и в собственном шкафу.

Включать любимый сериал

Даже если ночью выпустили свежий эпизод нового сезона, который вы ждали с прошлой осени. Или это коро-о-отенькая серия на 20 минут. Не попадайте в эту ловушку! Вы сами не заметите, как начнете катастрофически опаздывать на работу, потеряете контроль над временем, и весь день пойдет не по плану.

Есть углеводы на завтрак

Речь о простых углеводах из сдобных булочек с джемом, пирожков с картошкой или пончиков с карамельным сиропом. Пользы от них никакой, зато к приезду в офис вам снова захочется есть. Лучше заварите овсянку, пожарьте яйцо или съешьте цельнозерновой тост со сливочным маслом и выпейте чашку теплого напитка. Не важно, что это будет: чай, кофе или вода с лимоном, это подарит вам ощущение заботы и сосредоточенности.

Вступать в диалоги о плохой погоде

Пробках, толкучке в общественном транспорте, повышении цен и тарифов ЖКХ... В общем, принимать участие в любых беседах, которые могут испортить хорошее настроение или усугубить плохое. Старайтесь не заряжать себя негативом с самого утра, культивируйте позитивные мысли — это надежная основа для удачного дня.

Приезжать в офис пораньше

Есть те, кто любит прийти в офис за час до старта рабочего дня, в тишине и без суеты завершить дела и подготовиться к новым свершениям. Однако, когда вопрос стоит между нехваткой сна и отчетом, который необходимо сдать как можно скорее, лучше позволить своему организму восстановиться и отдохнуть, а уж потом приниматься за дело. Именно достаточное количество сна, а не появление на работе на час раньше делают вас более продуктивным.