Психологи назвали 7 мифов об одиночестве, в которые уже давно пора прекратить верить

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В нашем мире бытует множество стереотипов об одиночестве: говорят, что это болезнь современного общества и что выбрать жизнь в одиночку — все равно что похоронить себя заживо. Однако не все ученые придерживаются такого мнения. Невролог Джон Качиоппо уверен, что чувство одиночества — приобретенный навык, а социолог Эрик Кляйненберг говорит о том, что современный мир стал идеально приспособлен для жизни соло.

Мы в AdMe.ru расскажем о 7 мифах об одиночестве, в которые уже давно стоит перестать верить.

Миф № 1. Мы чувствуем себя одинокими только вдали от людей

О том, как легко быть одиноким и в окружении людей, написано множество книг и снято не меньшее число фильмов. Одиночество не зависит от того, что происходит вокруг человека. В первую очередь это лишь его внутреннее состояние. А значит, живя в одиночку, можно вполне себе не быть одиноким. Укоренившийся стереотип говорит о том, что самый пик одиночества — это старость. Однако, согласно исследованию европейских психологов, наиболее одинокими люди ощущают себя в подростковом возрасте — тогда, когда вокруг очень много людей.

Миф № 2. В мире сейчас свирепствует эпидемия одиночества

Все мы могли слышать о том, что мир сейчас поглотила волна одиночества. Отчасти это так — современные молодые люди часто не спешат обзаводиться семьей. Однако, согласно исследованию, которое провела Кристина Виктор из лондонского Университета Брунеля, процент пожилых людей, испытывающих хроническое одиночество, остается одинаковой на протяжении последних 70 лет (от 6 до 13 % признавались, что чувствуют себя одинокими всегда либо большую часть времени). Это значит, что количество людей, чувствующих себя тотально одинокими, не увеличивается со временем.

Миф № 3. Чувство одиночества люди испытывали всегда

Невролог Джон Качиоппо считает, что чувство одиночества — это приобретенный навык. Он развивался для того, чтобы людям хотелось поддерживать отношения с другими. А возник только потому, что вместе выживать было в разы проще. Он сравнивает это чувство с жаждой. Когда вам хочется пить, вы идете искать воду. Когда вы одиноки, то находитесь в поиске компании других людей. И это не более чем механизм выживания. Сейчас, когда жизнь не требует от нас того, чтобы мы находились в группе, этот навык может вполне стать рудиментом, не нужным в будущем.

Миф № 4. Жить одному — значит страдать

В современном мире, где мы имеем нескончаемый доступ к информации и можем общаться онлайн, появляется все больше людей, которые не испытывают чувства одиночества, когда долгое время находятся наедине с собой. «Тот, кто недостаточно развит как личность, кто не способен вступать в отношения с миром один на один, в уединении действительно страдает. Он лишается связей с другими людьми и не находит в самом себе достойного собеседника, — считает психолог Дмитрий Леонтьев. — А выдающиеся люди — духовные учителя, писатели и художники, ученые, полководцы — очень ценили одиночество как важнейший ресурс творчества и саморазвития».

Миф № 5. Мы не приспособлены к жизни соло

Веком-двумя раньше, вполне возможно, такое утверждение имело бы место. Однако сейчас в связи с гендерными, технологическими и сексуальными революциями это утверждение уходит как архаичное. Эрик Кляйненберг, автор книги «Жизнь соло», говорит о том, что святость семьи была веками обусловлена задачами выживания. В своей работе он выводит 4 фактора, которые способствовали тому, что жизнь в одиночку стала комфортной. 1. Изменение роли женщины — она может сегодня работать и зарабатывать наравне с мужчиной и не обязана считать своим предназначением семью и деторождение. 2. Революция в средствах коммуникации — телефон, телевидение, а затем и интернет позволяют не чувствовать себя отрезанными от мира. 3. Массовая урбанизация — выжить одному в городе намного легче, чем в сельской глубинке. 4. Увеличение продолжительности жизни — многие вдовы и вдовцы сегодня не торопятся вступать в новый брак или перебираться к детям и внукам, предпочитая вести активную самостоятельную жизнь.

Миф № 6. Одиночки бесполезны для общества

Люди, живущие соло, чаще ходят в бары и музеи, посещают культурные мероприятия. В городах, где много одиночек, бурлит жизнь. Именно благодаря им становится разнообразнее городская культура — семейные люди чаще бывают замкнуты в своей социальной ячейке. Кроме того, желания детей и их потребности часто становятся превалирующими. «Есть все основания утверждать, что живущие в одиночестве люди компенсируют свое состояние повышенной социальной активностью, превышающей активность тех, кто проживает совместно», — пишет Кляйненберг.

Миф № 7. Мы боимся остаться одинокими к старости

Конечно, такие люди есть, причем достаточно больше количество. Однако не стоит думать, что это однозначное и единственное мнение. Многие из пожилых людей говорят о том, что не хотят становиться обузой и проблемой для своих детей и их семей. Им гораздо легче будет жить в одиночестве или там, где общество будет соответствовать их возрасту. Если в 1900 году лишь 10 % престарелых вдов и вдовцов в США жили в одиночестве, то в 2000-м их было уже заметно больше половины (62 %), также отмечает Кляйненберг в своей книге.

Однако не каждый человек может быть счастливым, живя в одиночестве. Это зависит от его характера, темперамента и многих других факторов. Если жизнь соло ему не подходит, то это может привести к ряду негативных последствий. Например, исследование Чикагского университета говорит о том, что мозг людей, испытывающих чувство одиночества, ярче реагирует на негативные раздражители. Тем не менее каждый сам вправе выбирать, страдать от одиночества или наслаждаться им.