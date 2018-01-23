7 уроков для интроверта, которому надо выжить в мире экстравертов

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Сейчас модно быть активным и общительным, иметь обширные социальные контакты, блистать и на работе, и на отдыхе. Но что делать тем, кто от природы отличается замкнутостью, кому нелегко устанавливать контакты с окружающими? AdMe.ru знает, как занять достойное место в обществе и достичь блестящих успехов, даже обладая полным набором качеств интроверта.

1. Регулируйте расписание и активности Известный факт, что интроверты предпочитают одиночество и быстро устают от избытка общения и плотных графиков. Чтобы не перегореть, важно внимательно относиться к своему расписанию и к себе. Делать перерывы в работе до того, как усталость накроет с головой. Учитывать свое состояние и физические возможности, планируя загрузку, например два насыщенных дня подряд удастся выдержать с трудом. Общаться только с по-настоящему близкими и важными людьми, а не распыляться на всех, кто хочет добиться внимания или расположения. Не пренебрегать релаксацией. Кто сказал, что это плохо — ничего не делать, просто валяясь на полу и слушая любимую музыку? Если праздное времяпровождение помогает настроиться на покорение новых вершин, почему бы и нет?

2. Помните о своих сильных сторонах Вопреки устоявшемуся мнению, у интровертов много плюсов. Они умеют слушать со всем вниманием и вникать в детали. Они проявляют эмпатию, а забота и понимание порой лучше настойчивости. Они уравновешенные, вдумчивые и спокойные, способные к глубокому анализу проблемы. Да и вообще... Авраам Линкольн, Билл Гейтс, Альберт Эйнштейн, Марк Цукерберг, Махатма Ганди, Стивен Спилберг, Мэрилин Монро — все они признанные интроверты. Так что в целом ломать себя в угоду общественному мнению — последнее дело. Гораздо лучше на пути к своим целям использовать то, чем наградила природа, — пусть будет не вопреки, а благодаря.

3. Общайтесь виртуально Всемирная паутина значительно облегчила жизнь интровертам: им гораздо легче излагать мысли в письменной форме, и здесь они могут по-настоящему раскрыться. Что ж, почему бы не определить это качество как свое достоинство и пользоваться им в полной мере? Достаточно лишь перевести максимально возможный процент рабочей (а может быть, и личной) коммуникации в текстовый онлайн-формат. Он не требует мгновенной реакции и позволяет все тщательно обдумать и сосредоточиться, максимально четко и понятно сформулировать свои мысли. А там и до побед в переговорах и массы новых знакомств с единомышленниками рукой подать.

4. Попробуйте себя в удаленной работе Идеальный вариант — посещать офис, когда в нем еще не так много коллег (утром, вечером или по выходным). Однако не каждый работодатель согласится предоставить сотруднику свободный график. Тогда удаленная работа вам в помощь — на самом деле на сайтах вакансий много интересных и хорошо оплачиваемых фриланс-предложений. Главное — цель. Перспектива-то заманчивая: распоряжаться временем по своему усмотрению, трудиться автономно и в одиночестве в любимом месте. Да и оценка интернет-сотрудников работодателем куда более объективная: на первом плане оказываются исключительно деловые качества. Такая игра стоит свеч.

5. Используйте хитрости в устной речи Есть несколько приемов, которые помогут перехитрить правила общения мира экстравертов. Первое: пауза в разговоре — это не повод для беспокойства (можно просто сбавить темп речи, чтобы на фоне активного словесного потока минуты тишины не казались мучительными часами ожидания). Второе: не обязательно поддерживать вежливый разговор ни о чем на светском мероприятии (вместо этого достаточно присоединиться к небольшой группе приятных людей — появится свобода выбора: либо включаться в беседу, либо внимательно слушать). Третье: снизить напряженность при зрительном контакте (нет, это не фантастика — стоит сесть немного сбоку, а не лицом к лицу, вот и все).

6. Создайте комфортное пространство Уделить время хобби, или поработать в одиночестве, не поднимая головы, или просто побездельничать и восстановить силы, подумать о своем. Хорошо, когда для этого есть свой райский «интроверт-уголок». Его можно создать в собственном доме, оформив по своему усмотрению укромное место. А можно найти. Небольшой тихий парк, уютное лофт- или антикафе, место в коворкинге, офисная комната переговоров, библиотечный читальный зал — неважно. Главное, чтобы был шанс сбежать от шума и активности вокруг себя в «тихую гавань» хотя бы на непродолжительное время.

7. Не скрывайте свои успехи Интроверты не фанаты самопиара, поэтому независимо от реальных достижений они остаются в тени тех, кто не стесняется открыто заявлять о себе. Однако заботиться о собственном имидже все-таки стоит: доносить информацию о своих талантах, умениях и навыках, сообщать о ключевых победах, достижениях и результатах. Конечно, когда в этом есть необходимость. В том, что кричать о себе любимом на каждом углу не надо, интроверты правы: это выглядит как минимум несолидно. Что делать, если немного похвалить себя при устной коммуникации не хватает духу? Задействовать интернет: социальные сети — отличная презентационная площадка. И составить классное резюме или личный пресс-кит — адресаты будут впечатлены не меньше, чем монологом экстраверта.

Бонус: развивайтесь! Интроверты — это не скучные личности. Просто, находясь в одиночестве, они заряжаются. Им по-настоящему интересно тет-а-тет с собой. Они ориентированы на внутренний мир. И это не неправильно. Напротив, это огромные возможности для саморазвития, нескончаемый источник вдохновения для того, чтобы улучшать этот мир, создавать что-то свое. Поэтому... Одиночным путешествиям и походам на выставки, спектакли, концерты, вернисажи — да. Чтению книг или просмотру фильмов под теплым пледом — тоже. Раздумьям где-нибудь в тиши — конечно!