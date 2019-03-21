7 тревожных признаков того, что ваш друг — психопат

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Психопатия — это психопатологический синдром, проявляющийся в виде поведения, которое обычно называют антисоциальным расстройством личности. Радует то, что процент людей с полным набором характеристик, присущих психопатам, очень невелик. Однако даже те люди, которые имеют не такой ярко выраженный тип личности, могут внести дискомфорт в жизнь родных.

AdMe.ru напоминает, что наша статья не психологический тест и не стоит воспринимать все буквально. Информация носит ознакомительный характер, а для постановки диагноза существуют профессионалы.

Обсессивно-компульсивное расстройство в крайних формах

Сам по себе диагноз ОКР (психическое расстройство, сопровождающееся навязчивыми и тревожными мыслями) не признак психопатии, но вот крайние формы, такие как фиксация на определенных вещах, мания чистоты и навязчивое внимание к ритуалам, часто замечались у психопатов. Так что если ваш друг наравне с теми признаками, которые мы перечислим ниже, еще и страдает какой-то определенной манией, то это повод для обращения к психологу.

Непринятие даже мало-мальской ответственности

Психопат обычно очень высокого о себе мнения и воспринимает окружающих как инструмент для получения выгоды. Такой подход делает его крайне безответственным как к близким, так и к себе. Он постоянно находит себе оправдания, и у него виноваты все, кроме него. Такое поведение может быть очень токсичным для окружающих, особенно для тех, кто его любит. Важно вовремя понять, что это всего лишь манипуляция. Что касается избегания ответственности, это говорит о том, что человеку совершенно безразлично, что подумают и почувствуют другие.

Совершал преступления, будучи несовершеннолетним

Психопата видно уже в детстве. Он постоянно лжет, манипулирует, наплевательски относится к близким и даже к домашним животным. Когда такая личность вступает в пубертатный период, к этому набору подключаются вандализм и сексуальная распущенность. Неудивительно, что такое поведение не остается незамеченным и человека либо ставят на учет в школе, либо, в самом неприятном случае, он попадает в поле зрения правоохранительных органов. Подростковая агрессия, низкий уровень толерантности и эмпатии свойственен многим подросткам и без психопатии, но только психопат не испытывает ни малейшего чувства вины и даже страха.

Часто вступает в поверхностные отношения, имеет за плечами не один брак

Поскольку человек такого типа личности обладает неуловимым шармом и способностью очаровывать людей, неудивительно, что к нему тянутся представители противоположного пола. Однако дальше поверхностных и мимолетных отношений дело не идет: если такой человек и вступает в брак, то, как правило, развод — дело неминуемое. И таких браков может быть довольно большое количество. Интимная близость для них — игра и удовлетворение эго. О настоящей близости речи не идет. При желании они могут хорошо ее сыграть. Но сопереживать и ставить себя на место другого человека они не умеют.

Живет одним днем

Несмотря на то что психопаты, если им что-то надо, могут быть очень целеустремленными, в длительном планировании они не сильны. Их жизненное кредо: «Лови момент, а дальше будь что будет». Они не могут сказать вам, чем будут заниматься в ближайший год, не говоря уже про пять лет. В подростковом возрасте у них проявляются серьезные проблемы в выборе образования и профессии. Такое происходит из-за того, что психопат абсолютно безответственно относится к своей жизни. Что может причинить вред как ему, так и окружающим.

У него нет совести, и он не испытывает чувства вины

Если такие эпитеты, как «бессовестный», «бесчувственный» — это то, что приходит на ум первым, когда у вас спрашивают про вашего друга, знайте: это тревожный звоночек. Психопаты не испытывают чувства вины и раскаяния. У них даже такой мысли не возникает. Зато они хорошо умеют его изображать, когда им нужно. Такие люди идут по головам для достижения своей цели и легко пожертвуют окружением и близкими людьми.

Не доводит ни одно дело до конца, не может усидеть на месте

Этакий искатель приключений: не успевает выбраться из одной авантюры, как тотчас попадает в другую. Не может завершить ни одного начинания, так как быстро ощущает скуку. Это происходит из-за того, что нервная система психопата всегда перевозбуждена. Состояние покоя расценивается как катастрофа, и это заставляет человека постоянно быть в поиске приключений. Как ни странно, особой усталости такие люди тоже не испытывают.

Бонус: как мы представляем себе психопатов и как они выглядят на самом деле

Еще раз напоминаем, что пункты по отдельности могут встречаться у любого человека, но, если вы заметили, что ваш друг или вы подходите по всем, как говорится, статьям, это не повод бить тревогу. Возможно, просто стоит пообщаться с психологом, который сможет скорректировать проблемы, которые мешают вам жить полной жизнью.