7 токсичных привычек, которые не дают вам почувствовать себя успешным
Как измерить успешность человека? Американские математики создали специальный калькулятор, который позволяет рассчитать показатели успеха. Но иногда случается так, что, несмотря на хорошее образование и работу, приносящую стабильный доход, люди чувствуют себя неудачниками. Неуверенность в собственных силах и страх перед завтрашним днем грозят даже депрессией. Спешим вас успокоить: не все так страшно и с ощущением собственного бессилия можно и нужно бороться.
Сегодня AdMe.ru расскажет, как не чувствовать себя лузером в мире успешных людей, и, возможно, даже вдохновит вас на новые свершения.
1. Вы постоянно листаете соцсети, и там все красивее и умнее вас
Сравнение себя с популярными блогерами в социальных сетях может привести к самой настоящей депрессии. Исследователи из США выявили прямую связь между количеством используемых платформ и усилением тревожности и беспокойства. Так почему же просмотр страниц в Instagram и Facebook заставляет нас думать о себе плохо?
Большинство людей, которые сравнивают себя с успешными и популярными героями соцсетей, уверены, что никогда не станут такими красивыми, не смогут объездить полмира и вообще их жизнь гораздо скучнее и менее насыщенна. В результате собственные достижения обесцениваются.
Правда в том, что соперничество в соцсетях — настоящая психологическая игра. Она ежедневно создает новые образы успешности, заставляя своих пользователей конкурировать за внимание и лайки. Эта конкуренция далеко не так безобидна, как кажется, и может привести к моральному истощению.
- Проведите цифровую детоксикацию: просто перестаньте на время пользоваться социальными сетями — и вы заметите, насколько лучше вы думаете о себе, чем прежде.
2. У вас нет планов на будущее
Ваше отношение к будущему напрямую влияет на сегодняшнее психологическое состояние. Неопределенность перспектив вызывает страх перед завтрашним днем — это источник сильных отрицательных эмоций. А неуверенность в завтрашнем дне истощает энергию и мотивацию.
Вы на самом деле можете достичь впечатляющих успехов только в том случае, если знаете, куда направляетесь. Причина, по которой большинство людей топчется на месте, состоит в том, что они попросту не знают, куда идут. Исследователи полагают, что люди, которые могут планировать свое будущее, более оптимистичны и легко преодолевают мелкие неурядицы.
- Как вы видите себя через 3 года? А через 5? Попробуйте прикинуть примерную картину своего будущего: кем вы работаете, где учатся ваши дети, а может быть, вы путешествуете по миру? Этот метод поможет составить план и наметить цели, к которым вы и будете двигаться.
3. Перфекционизм
Случается, что с виду вполне успешные люди не ощущают себя таковыми. От проделанной работы они не получают радости, а чувствуют себя уставшими и выжатыми, как лимон. Почему? Все дело в перфекционизме: именно он заставляет поднимать планку на недосягаемую высоту. Соревнование с самим собой, как правило, не заканчивается ничем хорошим.
Слишком строгое отношение к себе может снизить способность и желание двигаться вперед и даже загубить карьеру. У всех людей есть вещи или ситуации, о которых они жалеют в глубине души, но успешные люди стараются извлекать из них уроки и двигаться дальше. Остальные тратят время на то, чтобы судить себя и других за ошибки прошлого.
- Ставьте реалистичные цели, старайтесь видеть вокруг больше позитивных моментов, и удовлетворение собой не заставит себя ждать. Да и нервы будут в порядке.
4. Ваша работа не приносит реальной пользы
Высокая зарплата, дружный коллектив, страховка — вот далеко не полный список того, о чем мечтают люди при устройстве на работу. Но, как оказалось, этого недостаточно, чтобы получать настоящее удовольствие от жизни и наконец почувствовать себя успешным.
Согласно исследованиям, которые были проведены в Университете Северной Каролины, большинство опрошенных респондентов (75 %) заявили, что видят в своей работе очень мало смысла и это заставляет их чувствовать себя несчастливыми.
Проще говоря, то, насколько вы полезны, напрямую влияет на эффективность труда. New York Times пишет об основных потребностях работника, в которые входит не только хорошая зарплата, но и возможность подзаряжаться от хорошо выполненных задач, удовлетворенность от результатов и ощущение полезности деятельности.
- Если вы чувствуете эмоциональное выгорание и не видите никаких перспектив, попробуйте поменять свое отношение к работе и найти новые смыслы. Ощущение полезности повысит эффективность труда и принесет удовлетворение собственной жизнью.
5. У вас нет друзей
© The Lord of the Rings: The Return of the King / New Line Cinema © The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / New Line Cinema
Вы умны, у вас хорошая работа, но ощущения успешности нет? Радж Рагхунатхан, который проводит онлайн-курсы для людей, мечтающих достигнуть успеха, утверждает, что для уверенности в себе необходимо чувство принадлежности.
Принадлежность к группе людей, которые близки вам по взглядам, увеличивает уровень счастья как минимум на 10 %, а это уже что-то. К тому же одиночество повышает риск заполучить сердечно-сосудистое заболевание или депрессию.
- Общение с единомышленниками снимает стресс и подталкивает к новым свершениям. Ведь друзья — это те люди, которые верят в ваш успех. А в случае неудачи поддержат словом и делом.
6. Вы думаете о проблеме, а не о ее решении
Все люди подходят к решению проблем по-разному: одни сосредотачиваются на проблеме и причинах ее возникновения, а другие предпочитают думать о возможных путях решения. И между этими подходами целая пропасть.
Проблемно ориентированное мышление — постоянные раздумья о сложной ситуации — имеет только один плюс: в дальнейшем оно может помочь избежать повторения ошибок. Но минусов гораздо больше: угроза залипнуть в неприятных мыслях и начать укорять себя за ошибки. И в конце концов потратить кучу времени на бесполезные размышления.
Второй тип — мышление, нацеленное на работу с последствиями, — представляется нам более продуктивным, поскольку оно более вариативно и подходит ко всем жизненным ситуациям. А еще не позволяет зацикливаться на неудачах и стимулирует движение вперед.
- Измените свои убеждения. Вместо «Это ужасно крутое место, я точно не пройду собеседование» спросите себя: «Что я могу сделать для того, чтобы получить эту работу?» Тогда одна большая и страшная задача распадется на десяток маленьких, от выполнения которых вы почувствуете удовлетворение и убедитесь в своих силах.
7. Вы перестали удивляться
Случается, что, достигнув зоны комфорта, люди остаются в ней навсегда. Но мир меняется так стремительно, каждый день появляется новая информация, а профессия требует совершенствования навыков. Но все это становится неинтересным, не волнует и не вызывает любопытства. В таком случае развитие останавливается, в то время как конкуренты уходят вперед.
Психологи рекомендуют применять «мышление новичка» (the beginner’s mind), которое сравнивают с незамутненным взглядом ребенка. Способность удивляться и видеть что-то новое приводит к желанию учиться и постигать тонкости своей профессии. А следовательно, ведет к успеху, причем не только в работе, но и в отношениях с родными и близкими.
- Для того чтобы оставаться на плаву, необходимо учиться всю жизнь. И это не формальное обучение в школе или университете, а стремление к знаниям, которые выходят за рамки необходимых.
Как вы относитесь к успешности? Считаете ли, что она необходима, чтобы чувствовать себя на «5+»?
Фото на превью Skyfall / MGM, Fight Club / 20th Century Fox