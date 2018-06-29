7 токсичных привычек, которые не дают вам почувствовать себя успешным

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Как измерить успешность человека? Американские математики создали специальный калькулятор, который позволяет рассчитать показатели успеха. Но иногда случается так, что, несмотря на хорошее образование и работу, приносящую стабильный доход, люди чувствуют себя неудачниками. Неуверенность в собственных силах и страх перед завтрашним днем грозят даже депрессией. Спешим вас успокоить: не все так страшно и с ощущением собственного бессилия можно и нужно бороться.

Сегодня AdMe.ru расскажет, как не чувствовать себя лузером в мире успешных людей, и, возможно, даже вдохновит вас на новые свершения.

1. Вы постоянно листаете соцсети, и там все красивее и умнее вас

Сравнение себя с популярными блогерами в социальных сетях может привести к самой настоящей депрессии. Исследователи из США выявили прямую связь между количеством используемых платформ и усилением тревожности и беспокойства. Так почему же просмотр страниц в Instagram и Facebook заставляет нас думать о себе плохо? Большинство людей, которые сравнивают себя с успешными и популярными героями соцсетей, уверены, что никогда не станут такими красивыми, не смогут объездить полмира и вообще их жизнь гораздо скучнее и менее насыщенна. В результате собственные достижения обесцениваются. Правда в том, что соперничество в соцсетях — настоящая психологическая игра. Она ежедневно создает новые образы успешности, заставляя своих пользователей конкурировать за внимание и лайки. Эта конкуренция далеко не так безобидна, как кажется, и может привести к моральному истощению. Проведите цифровую детоксикацию: просто перестаньте на время пользоваться социальными сетями — и вы заметите, насколько лучше вы думаете о себе, чем прежде.

2. У вас нет планов на будущее

Ваше отношение к будущему напрямую влияет на сегодняшнее психологическое состояние. Неопределенность перспектив вызывает страх перед завтрашним днем — это источник сильных отрицательных эмоций. А неуверенность в завтрашнем дне истощает энергию и мотивацию. Вы на самом деле можете достичь впечатляющих успехов только в том случае, если знаете, куда направляетесь. Причина, по которой большинство людей топчется на месте, состоит в том, что они попросту не знают, куда идут. Исследователи полагают, что люди, которые могут планировать свое будущее, более оптимистичны и легко преодолевают мелкие неурядицы. Как вы видите себя через 3 года? А через 5? Попробуйте прикинуть примерную картину своего будущего: кем вы работаете, где учатся ваши дети, а может быть, вы путешествуете по миру? Этот метод поможет составить план и наметить цели, к которым вы и будете двигаться.

3. Перфекционизм

Случается, что с виду вполне успешные люди не ощущают себя таковыми. От проделанной работы они не получают радости, а чувствуют себя уставшими и выжатыми, как лимон. Почему? Все дело в перфекционизме: именно он заставляет поднимать планку на недосягаемую высоту. Соревнование с самим собой, как правило, не заканчивается ничем хорошим. Слишком строгое отношение к себе может снизить способность и желание двигаться вперед и даже загубить карьеру. У всех людей есть вещи или ситуации, о которых они жалеют в глубине души, но успешные люди стараются извлекать из них уроки и двигаться дальше. Остальные тратят время на то, чтобы судить себя и других за ошибки прошлого. Ставьте реалистичные цели, старайтесь видеть вокруг больше позитивных моментов, и удовлетворение собой не заставит себя ждать. Да и нервы будут в порядке.

4. Ваша работа не приносит реальной пользы

Высокая зарплата, дружный коллектив, страховка — вот далеко не полный список того, о чем мечтают люди при устройстве на работу. Но, как оказалось, этого недостаточно, чтобы получать настоящее удовольствие от жизни и наконец почувствовать себя успешным. Согласно исследованиям, которые были проведены в Университете Северной Каролины, большинство опрошенных респондентов (75 %) заявили, что видят в своей работе очень мало смысла и это заставляет их чувствовать себя несчастливыми. Проще говоря, то, насколько вы полезны, напрямую влияет на эффективность труда. New York Times пишет об основных потребностях работника, в которые входит не только хорошая зарплата, но и возможность подзаряжаться от хорошо выполненных задач, удовлетворенность от результатов и ощущение полезности деятельности. Если вы чувствуете эмоциональное выгорание и не видите никаких перспектив, попробуйте поменять свое отношение к работе и найти новые смыслы. Ощущение полезности повысит эффективность труда и принесет удовлетворение собственной жизнью.

5. У вас нет друзей

Вы умны, у вас хорошая работа, но ощущения успешности нет? Радж Рагхунатхан, который проводит онлайн-курсы для людей, мечтающих достигнуть успеха, утверждает, что для уверенности в себе необходимо чувство принадлежности. Принадлежность к группе людей, которые близки вам по взглядам, увеличивает уровень счастья как минимум на 10 %, а это уже что-то. К тому же одиночество повышает риск заполучить сердечно-сосудистое заболевание или депрессию. Общение с единомышленниками снимает стресс и подталкивает к новым свершениям. Ведь друзья — это те люди, которые верят в ваш успех. А в случае неудачи поддержат словом и делом.

6. Вы думаете о проблеме, а не о ее решении

Все люди подходят к решению проблем по-разному: одни сосредотачиваются на проблеме и причинах ее возникновения, а другие предпочитают думать о возможных путях решения. И между этими подходами целая пропасть. Проблемно ориентированное мышление — постоянные раздумья о сложной ситуации — имеет только один плюс: в дальнейшем оно может помочь избежать повторения ошибок. Но минусов гораздо больше: угроза залипнуть в неприятных мыслях и начать укорять себя за ошибки. И в конце концов потратить кучу времени на бесполезные размышления. Второй тип — мышление, нацеленное на работу с последствиями, — представляется нам более продуктивным, поскольку оно более вариативно и подходит ко всем жизненным ситуациям. А еще не позволяет зацикливаться на неудачах и стимулирует движение вперед. Измените свои убеждения. Вместо «Это ужасно крутое место, я точно не пройду собеседование» спросите себя: «Что я могу сделать для того, чтобы получить эту работу?» Тогда одна большая и страшная задача распадется на десяток маленьких, от выполнения которых вы почувствуете удовлетворение и убедитесь в своих силах.

7. Вы перестали удивляться

Случается, что, достигнув зоны комфорта, люди остаются в ней навсегда. Но мир меняется так стремительно, каждый день появляется новая информация, а профессия требует совершенствования навыков. Но все это становится неинтересным, не волнует и не вызывает любопытства. В таком случае развитие останавливается, в то время как конкуренты уходят вперед. Психологи рекомендуют применять «мышление новичка» (the beginner’s mind), которое сравнивают с незамутненным взглядом ребенка. Способность удивляться и видеть что-то новое приводит к желанию учиться и постигать тонкости своей профессии. А следовательно, ведет к успеху, причем не только в работе, но и в отношениях с родными и близкими. Для того чтобы оставаться на плаву, необходимо учиться всю жизнь. И это не формальное обучение в школе или университете, а стремление к знаниям, которые выходят за рамки необходимых.