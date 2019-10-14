7 фото в социальных сетях, которые говорят о низкой самооценке

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Фотографии в социальных сетях могут рассказать о человеке намного больше, чем то, что он ел на завтрак или кто его новый партнер. Психологи уверены: изображения, которые пользователи выкладывают в интернет, напрямую связаны с их самооценкой и степенью уверенности в себе.

Мы в AdMe.ru изучили исследования специалистов и отобрали 7 типов изображений, по которым можно выявить людей со скрытыми комплексами.

Большое количество селфи

Если человек выкладывает в сеть слишком много селфи, старается выбрать наиболее удачный ракурс и злоупотребляет фильтрами, то, скорее всего, он сомневается в своей привлекательности, поскольку боится показать себя таким, какой он есть на самом деле. Пристрастие к селфи и частая их публикация в интернете даже являются симптомами особого психического заболевания — «селфитиса». По мнению медиков, типичный больной данным расстройством — это неуверенный в себе человек, который стремится привлечь к себе внимание и повысить самооценку с помощью лайков и комментариев. При этом те, кто склонен постить групповые селфи, гораздо реже испытывают проблемы с самооценкой, так как не зациклены на себе, имеют много друзей и открыты для общения.

Демонстрация счастливых отношений

Существует отдельная категория пользователей, которые формируют в соцсетях параллельную реальность, демонстрируя подписчикам своего идеального партнера и образцовый брак. Такую иллюзию легко создать посредством фотографий обнимашек с любимым человеком, букетов цветов и других подарков, даже если на самом деле между партнерами много недопониманий и отношения висят на волоске. По мнению психологов, те, кто слишком активно транслирует личную жизнь в соцсети, вероятно, не полностью уверены в себе и своем партнере и таким образом пытаются убедить себя и других в том, что в их отношениях и жизни царит идиллия.

Снимки из спортзала

Участь попасть в категорию людей со скрытыми комплексами не обошла и любителей выкладывать фото из спортзала. Работать над своим телом — это здорово и заслуживает уважения, но эксперты утверждают, что если такими снимками усыпан весь профиль в соцсети, то это говорит о низкой самооценке. Публикуя снимки тренировок, человек ищет одобрения со стороны, хвалебных отзывов о его фигуре, чтобы и самому стать уверенным в красоте своего тела. Разумеется, речь идет о публикациях рядовых пользователей, а не о постах профессиональных фитнес-инструкторов, которые делятся с подписчиками секретами эффективных тренировок.

Неудачные фото друзей

Почти все хотя бы раз попадали в ситуацию, когда друг (или подруга) публиковал в сети фото, где вы вышли, мягко говоря, неудачно. В таком случае точно не стоит расстраиваться. Скорее всего, ваш приятель страдает от комплексов и при помощи такого поста хотел поднять свою самооценку.

Роскошь и подарки

Человеку с нормальной самооценкой не нужно хвастаться и рассказывать о новых приобретениях. Но если у кого-то не хватает веры в свою значимость, то зачастую его лента начинает заполняться кадрами роскошной жизни и фотографиями дорогих подарков. Хвастаясь статусными вещами и VIP-локациями, человек словно подчеркивает, что у него все хорошо, и поднимает свою самооценку. Бонусом к таким публикациям нередко идут тексты из разряда «ты можешь все», «миллионы достаются настойчивым» и так далее. Так люди начинают сами поддерживать себя в сложной ситуации и борются с неуверенностью.

Фотографии, где не видно части лица

Те, кто любит фотографироваться, прикрывая лицо волосами или руками, либо делать снимки в профиль или со спины, часто стеснительны и зажаты. Более того, они могут страдать не только от скрытых комплексов, но и от социальных фобий. Если такой человек есть в вашем окружении, то постарайтесь сделать так, чтобы он чувствовал себе с вами спокойно и комфортно: так он сможет по-настоящему открыться и быть собой.

Бонус: постинг 24/7

Уверенному в себе человеку вовсе не обязательно делиться со всем интернетом своими планами на вечер или достижениями на работе, считают психологи. А те, кто испытывает проблемы с самооценкой, наоборот, часто впадают в зависимость от постинга: им необходимо постоянное внимание и одобрение со стороны общественности. Поэтому, если вы заметили, что подруга стала слишком часто выкладывать фотографии в социальные сети, то, возможно, это значит, что она сейчас переживает не самый лучший период в своей жизни и ей требуется поддержка.