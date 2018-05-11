7 типов неприятной правды, которую нельзя скрывать от близких

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Мы врем самым близким людям не потому, что не уважаем их, а потому, что стараемся защитить от правды, которая может показаться неприятной. Однако существует несколько видов истины, о которой стоит рассказать, потому что молчание в данных ситуациях может стать причиной больших проблем.

AdMe.ru проанализировал советы психологов и составил список неприятных вещей (от бытовых мелочей до серьезных проблем), которые все равно нужно рассказать близкому человеку.

1. О неприятном запахе

Если от человека плохо пахнет, окружающие будут относиться к нему с пренебрежением, но никто не расскажет объекту неприятного запаха о его проблеме. Так человек может мучиться долгие месяцы, а то и годы, не подозревая, по какой причине окружающим неприятно с ним находиться. Если вы поняли, что у вашего любимого человека неприятный запах изо рта или, возможно, от него пахнет потом, стоит мягко сообщить ему об этом, тем самым дав шанс устранить проблему и вернуть расположение окружающих.

2. О лишнем весе

Если ваш близкий человек стал стремительно набирать вес, это может быть связано с неправильным рационом или болезнью. Так или иначе, он может какое-то время не замечать (или отрицать), что увеличивается в объемах. Не нужно высмеивать и критиковать вашего знакомого в связи с этой проблемой, однако мягко сообщить о своих наблюдениях все-таки стоит. Чтобы не показаться грубым, можно разделить проблему, сказав: «Мы с тобой стали набирать вес, давай попробуем разобраться, из-за чего».

3. О лишних тратах

Конечно, каждый из нас волен сам решать, на что тратить заработанные деньги. Однако кроме прав у семейных людей есть также обязательства, и если кто-то из супругов спускает весь заработок исключительно на собственные прихоти, а второго супруга это не устраивает, то проблему нужно поднять. Психологи рекомендуют разделить финансовые обязанности и обсуждать все крупные траты совместно. Молчание в данном случае может стать одной из причин последующего банкротства.

4. О том, что больше не разделяете интересы

Когда люди сближаются, будь то новые дружеские отношения или романтическая связь, они часто проявляют к увлечениям партнера нарочито преувеличенный интерес, стараясь разделять все его хобби. И это вполне естественно. Но когда отношения становятся прочнее, стоит постепенно раскрываться перед близким человеком, проявляя свои настоящие предпочтения. Иначе вы рискуете прожить не свою жизнь, все свое время уделяя вещам, которыми на самом деле не интересуетесь.

5. О том, что не хотите детей

У всех нас свои планы на жизнь, и не страшно, если иногда они не совпадают с тем, как близкие люди видят наше будущее. Однако честнее будет сразу рассказать им о своих жизненных приоритетах, чтобы никому не давать ложных надежд. Если родители требуют от вас скорее сыграть свадьбу, а вы не готовы к семейной жизни, скажите им об этом. Они примут это не сразу, но со временем смирятся с вашей позицией. Если супруг готовится к планированию детей, а вы не хотите когда-либо становиться родителем, правильно будет ему об этом сразу рассказать.

6. О том, что разлюбили

Еще одна истина, которую придется рано или поздно раскрыть партнеру. Да, многие люди живут в отношениях без любви, подогревая союз взаимными привязанностью и уважением. Возможно, и вы добровольно выберите для себя такое будущее. Но если нет, не стоит тянуть с тем, чтобы рассказать некогда любимому человеку о том, что остыли. Пока вы медлите, понимая, что все равно будете вынуждены уйти, только тратите его время.

7. О серьезной болезни

Многие люди, узнав о своем серьезном диагнозе, стараются до последнего скрывать эту горькую правду от близких, опасаясь ранить их. Но, по словам специалистов, ежедневно обслуживающих тысячи тяжело больных людей, семья и ближайшие друзья больного достойны того, чтобы узнать правду. Если пациент боится реакции дорогих людей, ему рекомендуют не собирать семейных советов и крупных встреч, а выбрать одного родственника и одного друга и рассказать новости им с просьбой распространить информацию о болезни среди остальных членов семьи и близких друзей.

Расскажите, были ли в приведенном нами списке вещи, которые вы продолжаете скрывать от родных?