7 принципов современного общества, которые отравляют нам жизнь

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Почему в современном мире, где есть все для удовлетворения потребностей, и даже больше, люди продолжают чувствовать себя несчастными? Этот вопрос теперь рассматривают на государственном уровне, и некоторые страны, например ОАЭ и Бутан, назначили министров счастья. В Европе и России всерьез задумываются повторить этот опыт. Технологии развиваются слишком быстро, жизнь наращивает темп, и мы просто не успеваем ко всему приспособиться. Но выход есть всегда.

Мы в AdMe.ru тоже решили разобраться, что же нам мешает быть счастливыми и как с этим быть.

1. Обилие выбора

Современная цивилизация наградила нас многими благами и свободой выбора. Мы привыкли считать, что огромное разнообразие сулит большее удовлетворение, однако парадоксальным образом изобилие ограничивает свободу нашего выбора. Социолог Барри Шварц в своей книге «Парадокс выбора» пишет, что ежедневное принятие решений становится все более сложным делом из-за наличия огромного количества альтернатив. Необходимость постоянно выбирать может лишать энергии, отнимая время и заставляя подвергать сомнению любые наши решения еще до того, как они будут приняты. В конечном итоге все это может привести к раздражению, стрессу и даже к тяжелой депрессии. Что делать? Поймите, что по большей части выбор — это иллюзия. Когда вы ломаете голову в магазине над тем, какую бы из 10 шоколадок выбрать, 8 из них, скорее всего, будут сделаны на одном и том же заводе.

Следуйте привычкам. Вместо того чтобы пробовать десятки зубных паст, остановитесь на одной, которая подходит именно вам по цене, качеству и своим свойствам.

Не подвергайте сомнению принятые решения. Попросите близких поддерживать вас, чтобы укрепить уверенность в себе.

2. Информационная перегрузка

Интернет открыл нам доступ практически к любой информации, но проблема в том, что большая ее часть бесполезна. Основатель интернета Тим Бернерс-Ли в своем открытом письме рассказал, что во Всемирной сети ложь распространяется быстрее правды, потому что ресурсы зарабатывают на кликах, а значит, заинтересованы в том, чтобы на глаза пользователям попадались как можно более провокационные и шокирующие (следовательно, выдуманные или приукрашенные) материалы. Кроме этого, информационный мусор перегружает наш мозг, что приводит к утомлению и неврологическим расстройствам. Что делать? Не подписывайтесь на похожие между собой сайты. Информация на них может дублироваться, в результате вы будете тратить время на просмотр повторов или похожих материалов.

Не оставляйте нигде свои контактные данные: так вы оградите себя от лишнего спама. Если же вам все равно звонят, то попросите удалить вас из базы, ссылаясь на закон о неразглашении персональных данных.

3. Гаджеты

Нет смысла объяснять, насколько гаджеты упростили нашу жизнь. Но также и прибавили нам проблем — от банального ухудшения зрения до серьезной зависимости. Кроме того, ученые из Техасского университета в Остине считают, что ежедневное использование смартфона ухудшает умственные способности и угнетает психику. Сегодня мы уже не представляем свою жизнь без телефона и компьютера. Вместо того чтобы использовать их по назначению, мы прячемся в гаджетах, в мире интернета и виртуальной реальности. Мы подменяем естественное искусственным и потому чувствуем себя несчастными. Что делать? Постарайтесь реже использовать гаджеты. Писатель Дэниел Сиберг посвятил этой мысли целую книгу под названием «Цифровая диета», где поделился упражнениями и правилами, которые помогают перестать использовать гаджеты по инерции. Например, он советует объявить спальню местом, свободным от телефона, и пользоваться обычным будильником.

Отключите звуковые сообщения: так вы будете реже отвлекаться и уменьшите соблазн взять телефон в руки.

Соблюдайте порядок в электронной почте, сообщениях, на страничках в соцсетях.

4. Быстрый темп жизни

Скорость жизни с каждым годом только возрастает. Для того чтобы быстро реагировать, мы должны постоянно находиться в тонусе, быть эффективными. Но, с другой стороны, слишком сильно разогнавшись, можно вылететь в кювет через нервный срыв, подхватить болезнь, заработать профвыгорание. Сегодня время — самая ценная валюта. Поэтому мы сокращаем слова, встречаемся только по делу, а многозадачность воспринимаем как трудовую норму. Что делать? Запланируйте 10–15 минут в день на то, чтобы медитировать или просто созерцать. Можно смотреть на рыбок в аквариуме или на то, как горит свеча. Это поможет замедлиться и освежить голову.

Старайтесь по возможности заменить многозадачность поэтапным планированием. Ученые из Стэнфордского университета считают такой вариант организации дня наиболее эффективным.

5. Общество потребления

Концепция потребления за последнее время резко изменилась: вещи мы больше не чиним, а меняем. Социолог Эрих Фромм был уверен, что многие современные люди не живут в полном смысле этого слова — они пытаются расширить свой мир через приобретение вещей, и жизнь их сводится к гонке за обладанием. Даже когда человек получает образование, он хочет иметь диплом, а не знания и опыт. У него нет понимания того, как он сам существует в этом мире и в чем смысл его жизненного пути. Мода меняется каждый сезон, новые, более совершенные вещи выпускаются ежедневно, обновления и дополнения к ним — ежечасно. В погоне за вещами человек теряет себя и способность адекватно анализировать свои потребности. Что делать? Дайте вторую жизнь старым вещам. Это не только сократит расходы, но и поможет научиться ценить то, что имеем. Присоединяйтесь к движению DIY и черпайте вдохновение.

Отдавайте предпочтение вещам, которые всегда в моде: голубые джинсы, тренч, белая рубашка и т. п.

Заведите журнал с планом расходов: так вы будете четко понимать, что вам действительно необходимо, а что лишь дело импульса.

6. Массовая культура

Музыке Моцарта уже более 200 лет, но она все так же совершенна и непревзойденна. Современная музыка становится проще, стандартизированнее в погоне за хитами, которые понравятся здесь и сейчас, а завтра забудутся. Это касается не только музыки: массовая культура провоцирует сиюминутные порывистые сильные эмоции, лишая глубины переживания. К тому же глянцевая красота моделей, фантастические герои со сверхспособностями и прочие идеалы культуры ставят перед человеком непреодолимую планку. Зигмунд Фрейд в своем трактате «Недовольство культурой» отмечал, что если культура ставит перед индивидом нереалистичные образы, то это вызывает в нем бунт или невроз либо делает человека несчастным. Что делать? Объясните себе, что звезды массовой культуры — это такие же живые люди, со своими страхами и комплексами, которые без макияжа и ретуши выглядят не лучше, чем мы сами после пробежки. Все, что мы видим в СМИ, — это результат работы целой группы людей (рекламщиков, визажистов, фотографов и других), поэтому стремиться к несуществующим идеалам просто бесмыссленно.

Не будьте заложником одного направления, расширяйте свой кругозор. Интересуйтесь народными традициями, слушайте рэп и классику, смотрите черно-белые фильмы и ходите на премьеры от Marvel. Не загоняйте себя в рамки, ищите то, на что откликается ваше сердце.

7. Гонка за успехом

Все мы хотим быть успешными, и это нормальное желание. Но в погоне за местом под солнцем мы часто теряем себя, переживаем разочарование из-за завышенных ожиданий и предаем свои мечты ради более приземленных целей. Профессор психологии Альфрид Лэнгле назвал эмоциональное выгорание серьезной проблемой современности. Он считает, что причинами служат сильное напряжение и ориентация человека на достижения без соотнесения со своими настоящими ценностями и смыслами. Что делать? Найдите свой икигай. Это японская формула, которую можно расшифровать так: «то, что заставляет нас просыпаться по утрам и радоваться жизни». Как это сделать, читайте подробнее здесь.

Цели мотивируют, а мечта вдохновляет. Не забывайте мечтать, чтобы всегда находить в себе силы.

Мы живем в лучший век, перед нами открыты все пути, и мы свободны в своем выборе. Главное, не потеряться среди многообразия дорог и распутий и не стать заложником привычек, которые мешают нам наслаждаться жизнью.

А у вас есть свои секреты счастья? Делитесь ими в комментариях.