7 вопросов, которые Google перестал задавать на собеседовании

Для того чтобы хотя бы попасть на собеседование в Google, нужно быть человеком явно выдающимся. Туда приходят лучшие умы со всех стран и стойко решают непростые задачки, которыми прославился этот работодатель. Но есть 7 вопросов, со сложностью которых Google явно переборщил. Они ставили в тупик почти всех соискателей, и в итоге от них было решено отказаться.

AdMe.ru предлагает вам испытать свой ум и попробовать превзойти одних из самых умных людей планеты.

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Часы — это 360°, и каждый час стрелка поворачивается на 30°. В 3:15 минутная стрелка будет ровно на трех часах. А вот часовая стрелка будет находиться на 1/4 между тремя и четырьмя часами. Умножаем 30° на 0,25 и получаем ответ — 7,5°.

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Если квадратную крышку люка поместить в канализационное отверстие не под нужным углом, она тут же провалится. С круглой крышкой такого не произойдет.

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Посчитать это, естественно, невозможно. На данный вопрос важно было дать решительный ответ, а не маяться в призрачных догадках. Например, $ 10 за окно.

Я хочу узнать ответ

Предложите поделить золото между 51 % команды.

Я хочу узнать ответ

Он остановился на поле противника в «Монополии».

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Лучший ответ: База данных — это место, где хранится много информации. Она помогает людям запоминать важные для них вещи, а теперь пойди поиграй на улице.

Источник Business Insider

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2 Комментарии
  • 7 марта 2017
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Настало время офигительных историй!

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