7 вопросов, которые Google перестал задавать на собеседовании
Для того чтобы хотя бы попасть на собеседование в Google, нужно быть человеком явно выдающимся. Туда приходят лучшие умы со всех стран и стойко решают непростые задачки, которыми прославился этот работодатель. Но есть 7 вопросов, со сложностью которых Google явно переборщил. Они ставили в тупик почти всех соискателей, и в итоге от них было решено отказаться.
AdMe.ru предлагает вам испытать свой ум и попробовать превзойти одних из самых умных людей планеты.
Источник Business Insider