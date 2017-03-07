7 вопросов, которые Google перестал задавать на собеседовании

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Для того чтобы хотя бы попасть на собеседование в Google, нужно быть человеком явно выдающимся. Туда приходят лучшие умы со всех стран и стойко решают непростые задачки, которыми прославился этот работодатель. Но есть 7 вопросов, со сложностью которых Google явно переборщил. Они ставили в тупик почти всех соискателей, и в итоге от них было решено отказаться.

AdMe.ru предлагает вам испытать свой ум и попробовать превзойти одних из самых умных людей планеты.