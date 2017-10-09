7 примеров, когда подсознание дает нам подсказки во сне

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Мы анализируем все подряд, даже не отдавая себе в этом отчет, а во сне получаем результаты. Но подсознанию должно быть удобно достучаться до нас. Если человек верит, что енот, оседлавший кота, — это хороший знак, значит, этот знак и будет использован подсознанием. А если человек не увлекается сонниками? Тогда подсознание найдет путь попроще. AdMe.ru собрал самые прямые тропинки, которыми пользуется подсознание,чтобы достучаться до нас.

Падение

Неуверенность в будущем, страх потерпеть неудачу, давящее ощущение безысходности, необходимость принятия судьбоносных решений — все это не может не изменить сновидения. И в результате мы видим, как падаем с высоты. Падение — символ беспомощности. Ведь ничего нельзя изменить, когда в дело вступает гравитация.

Полет

Во сне летают люди, ощущающие полный контроль над ситуацией. Они в буквальном смысле «воспарили» над проблемами. Иногда полет проходит на слишком большой высоте, что вызывает страх спящего. Это случается, когда человек ощущает, что вышел из «зоны комфорта», и не уверен, что справится.

Экзамен

Экзаменационное волнение во сне говорит о том, что сейчас вы переживаете важные события. А возможно, не верите в себя и свои достижения и подсознательно ожидаете провала. Сны об экзаменах часто видят и учащиеся. Причина этих снов — волнение, конечно же.

Смерть

Существует множество причин, по которым вы видите свою смерть или смерть близких людей: страх и тревога за родных, которые находятся в сложной ситуации, опасения за собственную и чужую жизнь. Также причиной могут стать переходный период в жизни и томительное ожидание грядущих перемен.

Преследование

Куча нерешенных проблем не дает покоя днем и крадется за нами по пятам в царство Морфея. Впечатлительные люди начинают видеть сны, в которых они от кого-то убегают и прячутся. Но могут быть и другие причины. Возможно, это отголосок реальных тревожных событий или результат слишком ярких переживаний, полученных во время просмотра фильма.

Обнажение

Важны ощущения, которые вы испытываете при обнажении во сне. Если вы чувствуете страх, смущение, стыд, то это означает, что в вашей жизни есть проблема, которая заставляет вас ощущать себя беспомощным, или вы не считаете себя готовым к важным событиям, которых ожидаете. Если нагота во сне ассоциируется со свободой, то вы психологически открыты для грядущих перемен.

Сон во сне

Утром вы встаете, завтракаете, одеваетесь и идете на работу. Тут звенит будильник, и вы понимаете, что это был сон. Помните то ощущение безысходности, которое дарит расставание с подушкой? Его придется пережить снова. Как и рабочий день, ничем не отличающийся от предыдущих. Такие сны снятся людям, которые застряли в рутине. Наши соболезнования...

Все ответы уже у нас в голове. Единственное, что нужно, — это хорошенько выспаться.