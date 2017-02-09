7 стереотипов о том, что привлекает мужчин в женщинах

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Нередко бывает так, что женщинам сложно построить счастливые, гармоничные отношения с мужчиной. Виной этому часто бывают мифы, которые прочно засели в наших головах и определяют наши поступки. Мы в AdMe.ru попытались разобраться, как выглядят типичные заблуждения о том, что привлекает мужчин в женщинах.

Откровенная одежда

Часто, желая привлечь мужское внимание, девушки делают ставку на дерзкую сексапильность в гардеробе: соблазнительные разрезы, ультрамини, декольте, яркие цвета, плотно облегающие фигуру наряды — все эти детали призваны сделать женский образ привлекательным в глазах мужчин. На самом деле: если вы хотите не просто привлечь внимание, а встретить мужчину своей мечты, то градус сексапильности в вашем облике лучше чуть снизить, добавив элегантности и мягкой женственности. Соблазнительная красотка в откровенном мини, безусловно, провоцирует сексуальное желание, но ее не хочется опекать, защищать, оберегать. Одним словом, если вы хотите, чтобы вас любили, не одевайтесь так, чтобы вас хотели.

Модельная внешность

Миф, который заставил миллионы девушек по всему миру изнурять себя диетами и ложиться под нож пластического хирурга, чтобы стать похожими на тоненькую красавицу с обложки. В гонке за идеалами мы подчас теряем голову, стараясь скопировать чьи-то пропорции, стрижку, форму носа... и теряя собственную индивидуальность. На самом деле: красивая внешность — безусловно, первое, чем женщина привлекает мужчин. Им нравятся ухоженные волосы, светящаяся здоровьем кожа, умение одеваться и краситься со вкусом, подтянутая фигура... Другими словами, мужчине нравится женщина, которая лелеет свою красоту, но при этом ценит свои особенности, уважает их и умеет себя преподнести, не предаваясь слепому копированию стандартов.

Сильная зависимость от мужчины или подчеркнутая независимость

Порой девушкам кажется, что каждый мужчина, вступающий в отношения с нею, изначально ей должен — должен обеспечивать финансово, должен принимать все решения за нее, должен стать ее опекуном, руководителем и спонсором в одном лице. Либо женщины бросаются в другую крайность: стремятся быть подчеркнуто независимыми, надеются только на самих себя. На самом деле: для счастливых отношений важна гармония, умение двух близких людей доверять, помогать друг другу, не бояться принять поддержку. Мужчинам, безусловно, хочется оберегать и защищать своих любимых. Но при этом женщина все же должна иметь собственное мнение, интеллект и попросту голову на плечах. Инфантильные беспомощные дамы, воплощающие собой блондинок из анекдотов, — это трогательно только первое время, но очень быстро утомляет.

Самоотдача

Это, пожалуй, одна из самых распространенных ошибок женщин, вступающих в отношения: напрочь забыв о собственной жизни, они делают центром своей вселенной возлюбленного, считая, что такая самоотверженность — это именно то, что мужчин привлекает в женщине. Отменяются тренировки, пропадает время для хобби и общения с подругами — все внимание уделяется ему, единственному, который очень быстро в такой ситуации теряет к женщине интерес. На самом деле: мужчину привлекает женщина, умеющая быть личностью — с собственными интересами, увлечениями и загадками, с собственным миром, который важно сохранить даже в самых близких отношениях, не пытаясь раствориться в любимом человеке.

Искушенность в сексе

Весьма распространен миф о том, что наиболее счастливы в отношениях раскрепощенные богини секса с богатым опытом, которые владеют всеми премудростями интимных наслаждений. На самом деле: сексуальная гармония в отношениях чрезвычайно важна, но с искушенностью она имеет мало общего (а иногда и наоборот). Намного выше мужчина ценит в женщине сексуальную совместимость, нежность, умение получать от секса удовольствие и желание дарить удовольствие любимому. А все остальное, как говорится, дело техники.

Глупое поведение

Некоторые женщины полагают, что мужчины не любят умных девушек. Поэтому стремясь понравиться мужчине, они могут вести себя неестественно, притворяясь ветреными, неуклюжими и слишком несерьезными. На самом деле: некоторые исследования, которые проводились в Калифорнийском государственном университете, показывают, что глупенькие женщины привлекают мужчин, как правило, по одной простой причине: они более доступны в сексуальном плане. Тех же, кто настроен на крепкие, долгосрочные отношения, больше манят мудрые женщины.

Слишком яркий макияж

Многие девушки уверены, чем более яркий макияж они нанесут, тем более они будут привлекательны в глазах мужчин. На самом деле: в одном из исследований мужчинам и женщинам раздали фотографии девушек с разным макияжем и попросили оценить их внешний вид. В результате большая часть мужчин и женщин сошлись во мнении, что женщины с минимумом макияжа более привлекательны.