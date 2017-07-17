7 способов завершить ссору прежде, чем она перерастет в серьезный конфликт

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Ссорятся все: это нормальный процесс становления отношений. Однако, если дать конфликту затянуться, это может привести к плачевному исходу. AdMe.ru делится способами, как погасить конфликт, чтобы он не дошел до крайней точки.

Не критикуйте личность

Критика личности партнера только усугубит ситуацию, особенно если давить на болевые точки человека. Не оскорбляйте партнера, а говорите о конкретных его действиях, которые вас расстраивают.

Не обесценивайте чувства

Озвучивайте свои чувства и обращайтесь к чувствам партнера, показывая свою заинтересованность в его состоянии.

Не приписывайте партнеру свои домыслы

Не приписывайте действиям партнера свои домыслы, которые могут быть далеки от действительности. Это может только спровоцировать новый приступ ссоры. Уточните мотивы поведения своего партнера.

Не ставьте себя выше партнера

Не выражайте свое превосходство над партнером — так вы как бы упрекаете его в некомпетентности. Предложите вместе решить ваш вопрос.

Не ищите виноватого в ссоре

Искать виноватых в корне неверно. Событие уже произошло. Вместо того чтобы выяснять, кто же из вас двоих виноват, лучше потратить это время на то, чтобы понять, как из случившейся ситуации выйти без потерь.

Не вспоминайте старые обиды

Напоминание партнеру о бесконечных застарелых обидах не только не разрешит ситуацию из прошлого, но и спровоцирует новую ссору. Обсудите сразу то, что вас беспокоит, чтобы не возвращаться к этому потом и не копить обиды.

Помните, что существует еще точка зрения партнера

Забыв о том, что в отношениях участвуют оба партнера, вы тем самым можете вызвать агрессию в ответ. Проявление гибкости всегда идет отношениям на пользу: если у вас есть весомые аргументы, ваш партнер прислушается к ним.