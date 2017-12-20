7 хитрых трюков для победы в споре с женщиной, которые не считаются нечестными

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Вы хотите доказать свою правоту или быть счастливым? А хотели бы и доказать свою правоту и остаться счастливым? Уже интереснее, правда? AdMe.ru предлагает вам секретный список правил, которые приведут вас к блистательной победе в споре с женщиной.

Просто выслушайте

Если женщина решит, что вы не слушаете, то ей будет не лень повторить вам еще раз. Сами напросились. Да, у каждого своя правда. Необязательно понимать, принимать и соглашаться, но выслушать, не затыкая пальцами уши, можно.

Выразите восхищение

Как только почувствуете, что начинается затяжной спор, изобразите восторг и скажите о том, что вас всегда восхищали решительные женщины, которые отстаивают свою точку зрения. Еще пару комплиментов ее внешнему виду. Теперь обнимитесь и поцелуйтесь. Вы еще помните о чем спорили?

Говорите тише, чем хочется

Крики и ругань превратят спор в скандал, и победивших не будет. Вполне вероятно, что и девушки у вас тоже больше не будет, и вместо того чтобы почивать на лаврах, как планировали, вы будете наблюдать, как она собирает чемоданы или выбрасывает ваши вещи на улицу. Или уйдет в себя, а вы заслужите репутацию тирана. Или обидится.

Говорите по существу...

Приводите конкретные примеры, не философствуя и не сравнивая. Ваша задача — не дать оппоненту шанса придраться к какой-нибудь мелочи, которая уведет вас от темы спора. И самое главное правило: в примерах не должно быть никаких женщин, кроме той, с которой спорите.

...и ей тоже не давайте отвлечься

Если спорщица перескакивает с одного на другое и уходит от темы обсуждения, использует слова «всегда» и «никогда» — попросите ее привести конкретные примеры. С вероятностью 90 % она начнет стремительно остывать. Тогда смело призывайте женщину к порядку и обсуждению главной темы.

Заставьте ее смеяться

Женщины склонны к преувеличениям и любят себя накручивать. Если вы видите, что спор не стоит и выеденного яйца, сведите все к шутке. Рассмешив девушку, вы разрядите обстановку, заслужите ее благодарность за то, что не дали почувствовать себя глупо, — всем приятно, дома спокойно, вы победитель с отличным чувством юмора.

Закажите еду

Вряд ли она станет готовить, если будет занята доказыванием своей правоты. Поэтому разумно будет обеспечить себя провиантом на случай затяжного разбирательства. И кроме того, когда человек ест, у него закрыт рот. И обязательно выбирайте не свою, а ее любимую еду! Что лучше: успеть прожевать еще кусочек пиццы или вставить едкий аргумент?

Главное — не победить, а сохранить хорошие отношения с любимым человеком. А вы как считаете?