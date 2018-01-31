7 способов справиться с чувством стыда и пережить провал

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Американский психолог Сильван Томкинс пришел к выводу, что чувство стыда возникает, когда мы ожидаем положительных эмоций. В случае отхода от сценария мы испытываем чувство провала. Мозг может воспринимать ситуацию как проблему, требующую немедленного разрешения, или реагировать на ситуацию как на угрозу — она мешает двигаться вперед и заставляет нас переживать.

С каждым из нас происходят неловкие ситуации, после которых хочется спрятать голову в песок и никогда ее не показывать: сползло платье в самый неподходящий момент, не хватает денег заплатить за товар, а вы уже стоите на кассе с горой продуктов, или просто не знаешь, как правильно заправить машину, а очередь уже достигла вселенских масштабов. Каждый раз эти ситуации поражают воображение и ты думаешь: «Ну почему со мной?» AdMe.ru выяснил, как можно быстро справиться с внутренними переживаниями, понимая физиологическую и химическую природу этих негативных эмоций.

Простите себя

Первое — признайтесь себе, что эта ситуация вызывает у вас чувство неловкости, это для начала поможет понять, что произошедшее требует анализа. Если вы не признаетесь себе в том, что испытываете стыд, это чувство переместится на бессознательный уровень и будет оказывать серьезное влияние, мешая вам в жизни. Запомните и произнесите фразу, когда вам будет неловко: «Оттого что мне стыдно, я не стану лучше и счастливее» или: «Мне нечего стыдиться, все люди попадают в неловкие ситуации», это позволит проще отнестись к ситуации и найти подходящий способ ее разрешения.

Признайте свои ошибки

Начните с анализа ситуации: поймите, что именно привело к неудаче, и установите конкретную причину. Если вы действительно совершили ошибку, постарайтесь исправить ее. Если, например, вы в процессе отчетной презентации понимаете, что есть недочеты, для сглаживания ситуации используйте смягчающие фразы: «Это сложный вопрос, на него подробнее я смогу ответить позже, после более глубокого изучения, сегодня я сделал такие выводы» или «Коллеги, после обсуждения этого вопроса с вами я, возможно, изменю свое мнение и озвучу его позже». Спокойно выслушайте критику, не жалуйтесь, а в следующий раз начните выступление с проблемного вопроса и лучше изучите тему.

Это временно

Человеческие ошибки забываются достаточно быстро, поэтому чувство стыда — состояние временное. Откажитесь также от ненужных сравнений, не сравнивайте ваше поведение с ожиданиями других людей, примите себя и не пытайтесь соответствовать не своим представлениям о себе. Именно эта рассогласованность ожиданий и реальности чаще всего вызывает чувство стыда.

Извинения

Не отводите взгляд, проходя мимо человека, которого вы обидели. Лучше извиниться один раз, чтобы каждый день чувствовать себя «в своей тарелке». Постарайтесь найти простое и короткое объяснение вашему поступку, если вы обидели человека непреднамеренно. Например, вы ошибочно предположили, что ваша коллега беременна, объясните это тем, что ваша сестра или подруга находятся в положении, поэтому вам везде мерещатся мамочки.

Ответственность

Нередко ситуации, после которых мы испытываем чувство неловкости и стыда, возникают из-за того, что мы не можем взять на себя ответственность за решение, которое так необходимо, но крайне сложно принять. Чтобы два парня, к которым вы испытываете симпатию, не оказались одновременно у вашей входной двери и вы не встали перед выбором, открывать дверь или нет, примите решение и возьмите на себя ответственность за него. Если они все-таки оказались у вашей двери, найдите плюсы: такая встряска иногда помогает осознать, какое решение действительно верное.

Разговоры

Обсудите ситуацию с близким человеком, он вас выслушает и разделит переживания, а может, подскажет хороший выход из сложившейся ситуации. Но будьте аккуратны, вероятность того, что ваши откровения могут стать достоянием общественности, всегда высока и уровень вашего душевного комфорта может упасть ниже 0. Выбирайте для таких разговоров собеседников, которым вы доверяете на 100 %.

Вина и стыд, в чем разница?