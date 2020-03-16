7 простых вещей, которые я сделала, чтобы вернуть интерес своего мужа

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Мы прожили с мужем 7 лет. У нас все хорошо, мы любим друг друга, нам тяжело порознь. Но однажды я осознала, что рутина и быт берут свое: наши отношения далеки от того, что было раньше. Муж уже давно перестал смотреть на меня влюбленными глазами. Стало казаться, что он воспринимает меня просто как старого друга. Мне же все чаще хотелось снова увидеть тот взгляд, которым он смотрел на меня когда-то. И я решила изменить сложившееся положение вещей. Чтобы внести в нашу с мужем жизнь немного остроты, я решила испробовать некоторые техники, о которых читала в интернете или слышала от подруг.

Меня зовут Ирина, мне 33 года. Думаю, многие читатели AdMe.ru сталкивались с такой же проблемой. Преодолев свое смущение, я расскажу вам, что у меня получилось.

Устроила романтический ужин

Во всех женских журналах предлагался стандарт: встретить мужчину в вызывающем белье и романтично накормить ужином при свечах. Я купила красивое белье и экзотические продукты. Отпросилась с работы. Приготовила ужин и пошла в ванну, чтобы при свечах настроиться на романтичный лад. Расслабиться было трудно, я нервничала: вдруг что-то пойдет не так. К счастью, все сложилось хорошо. Я открыла мужу дверь в атласном халатике, который еле отыскала в шкафу, поцеловала его и повела к столу со свечами. А он сначала хихикал и язвил, но потом очень воодушевился. В результате вечер прошел по заявленному сценарию. Еда была вкусной, вино — ароматным, полумрак — интимным. Муж был впечатлен, хоть и пытался ехидничать. Но потом спросил, что это было и когда следующая серия. Вывод: работает, но периодически. Несколько следующих дней прошли в приподнятом настроении, но потом пыл стал угасать. Ясно, что одного раза недостаточно. А делать такие вечера часто нет смысла, иначе они превратятся в рутину.

Стала романтичной и заботливой кошечкой

В интернете пишут, что нужно подсовывать любимому милые записочки с заверениями в любви. И я все сделала. Положила ему открытку-сердечко с признанием в любви в карман куртки. С очень откровенным признанием. Выяснилось, что он носил его с собой две недели, но так и не обнаружил. Тогда я купила печенье с пожеланиями и вечером предложила ему их к чаю. Не успела я опомниться, как он запихнул целое печенье в рот. Вместе с романтичным посланием на бумажке внутри печенья. Потом долго выплевывал бумагу и ругался. Остаток вечера мы провели, ломая печеньки, читая послания из них и корча рожи друг другу. Вывод: у меня не сработало. Мой партнер не особо наблюдателен, слегка циничен и любит посмеяться. Я тоже люблю, поэтому мы вволю насмеялись над сердечками и довольно дурацкими и нелогичными пожеланиями.

Хвалила и соглашалась

Говорят, жена с мужем должны смотреть в одну сторону. Я решила проверить это утверждение и в буквальном смысле стала тенью своего мужа. Перестала спорить, отвешивала комплименты и соглашалась с каждым его заявлением, попутно восхищаясь недюжинным умом. Даже смотрела футбол, а также пила пиво и ела чипсы (эта часть у меня шла лучше всего). Мужу нравилось, и он с удовольствием рассказывал мне о футболистах и тренерах. Я улыбалась, задавала вопросы и старалась сдержать зевоту. Наши отношения стали доверительнее, но не как у мужа и жены, а как у парней, болеющих за одну команду. А мы ведь все же не товарищи, вместе снимающие квартиру. Так что постепенно из этой роли пришлось выходить и возвращаться в привычную роль жены со своим мнением. Вывод: работает, но не так, как хочется. Все тут хорошо, но постепенно из-за этого муж начал воспринимать меня как одного из своих пацанов.

Вызвала ревность

Подруги подсказали, что заставить мужа ревновать — метод, который всегда работает. Примерно раз в неделю я стала уходить в неизвестном направлении, предварительно приняв душ, тщательно выбрав одежду и заново накрасившись. В первый и второй раз муж не обратил внимания. В третий поинтересовался, куда это я зачастила. В четвертый был явно озадачен. Но я продолжала: стала немного выразительнее краситься, приобрела несколько ярких нарядов, а еще купила новую спортивную одежду и записалась в спортклуб. Кроме того, иногда звонила с работы и просила не заезжать за мной, т. к. задержусь из-за совещания или корпоративной вечеринки. Месяца через 1,5-2 муж начал тоже заниматься спортом, причем почему-то в том же спортклубе, что и я. Стал готов подъехать и забрать с работы, если я задерживалась. А когда вечером я уходила выпить кофе с подругой, то каждые полчаса писал мне СМС. И да, наша интимная жизнь существенно оживилась. Особенно после посещений тренажерки: он не мог не замечать, как некоторые парни регулярно пытаются помочь мне с упражнениями. Вывод: работает. Но стало тяжеловато от слишком пристального внимания мужа.

Поменяла образ

Все шло неплохо, однако для большего эффекта я решила кардинально сменить имидж: подстригла свои волосы ниже лопаток до каре, немного осветлила тон, а классический стиль одежды сменила на более современный и кэжуальный. Не скажу, что это произвело большое впечатление. Конечно, муж заметил перемены с волосами, но изменение стиля в одежде явно прошло мимо него. Зато наши друзья отметили разницу, сказав, что я выгляжу более современно и стильно. Слова посторонних людей вдохновили мужа больше, чем сами перемены: именно после вечера с друзьями он стал смотреть на меня по-другому и словно гордиться тем, что у него современная и продвинутая жена. Однозначно это внесло оживление в нашу жизнь. Вывод: работает на 50 %. Зависит от наблюдательности и восприимчивости мужчины.

Попробовала смотреть на мужа с другой стороны

Я прочитала много статей и несколько книг по семейной психологии. И мне запал в душу один нехитрый прием: нужно стараться воспринимать мужа не как соседа по квартире, а как мужчину, с которым могут быть отношения. Для этого нужно смотреть на него со стороны и отмечать не вытянутую домашнюю футболку, а атлетичную фигуру. Или красивые сильные руки, если уж фигура не особо атлетична. Сначала было трудно: взгляд привычно цеплялся за мелочи. Но потом дело пошло на лад. Я научилась смотреть на него заново — внимательно, с интересом. Оказалось, что он все так же хорош, как и в день знакомства. Или даже лучше. Его тело изменилась: из худощавого парня он превратился в красивого мужчину. Я и не заметила. Каждый день я украдкой рассматривала его и всякий раз находила что-то новое. Это было словно второе знакомство — он опять нравился мне, причем все больше и больше. Вывод: это работает. Муж заметил мой интерес и спросил, почему я разглядываю его, что с ним не так. Я честно рассказала. И удивилась: он не стал привычно отшучиваться, а серьезно ответил, что ему дорого то, как я отношусь к нему и к нашему браку. В этот день мы словно перешагнули какой-то рубеж и стали еще ближе друг к другу.

Мы перестали все делать вместе

Мы с мужем немного по-разному смотрим на отношения: он считает, что раз мы поженились, то должны все делать вместе. Мне же нужно иногда чувствовать себя отдельным человеком, а не составляющей частью пары. Например, на выходных я люблю поспать, а он всегда встает рано. И вместо того, чтобы заняться чем-то интересным, он сидит все утро, ждет, когда я проснусь, и злится. Казалось бы, приятно, что тебя ждут. Но вообще-то напрягает: вечно чувствуешь себя человеком, который не оправдывает ожиданий. В его семье всегда было только так, и он не представлял, что бывает иначе. Я рассказала мужу, что быть в отношениях и при этом получать удовольствие от самого себя или от компании другого человека нормально. Сначала муж мне не верил. К счастью, он любит читать и признает авторитеты. Поэтому, прочитав несколько статей о том, как важно иногда проводить время отдельно друг от друга, он, кажется, неосознанно вздохнул с облегчением. У меня было чувство, будто он разрешил себе чаще получать удовольствие не только от семейной жизни, но и от окружающего мира: например, от встреч с друзьями в баре или от поездок на горном велосипеде по труднопроходимым местам — тот вид отдыха, от которого я всячески открещивалась много лет. Вывод: это работает. С тех пор, как мой муж стал позволять себе отдых по своему вкусу, а не ждать, что я полюблю что-то противное моей природе, у нас возрос интерес друг к другу. Снова появились какие-то вещи, которые интересно узнавать.

Через полгода я мысленно оглянулась назад и смогла увидеть, что из вышеперечисленного оказалось реально стоящим, а что не сработало и не могло сработать

1. Любая тактика хороша, если она в первую очередь нравится вам. Когда я сменила имидж, то это было в первую очередь для себя. И мне было хорошо так. А вот когда я решила перекраситься, просто потому что надо удивлять мужа, то неделю чувствовала себя не в своей тарелке и в конце концов пошла перекрашиваться. 2. Раньше я думала, что если есть любовь, то само все разрулится. Но вышло наоборот: нужно потрудиться, чтобы сберечь ее. Если через 10 лет хочешь видеть себя в отношениях с любимым человеком, а не просто сожительствовать с соседом по квартире, то нужно постоянно думать над тем, как разнообразить отношения. 3. Через полгода я посмотрела на себя со стороны и поняла, что изменилась. Внешне — из-за спорта и смены имиджа, а внутренне — благодаря удачным и неудачным экспериментам, из-за которых мне приходилось делать выводы. Например, тот раз, когда я решила во всем соглашаться с мужем: в целом эксперимент не сработал, но я увидела, что в некоторых ситуациях лучше промолчать и сберечь свои силы и время. Эти внутренние перемены мне нравятся, тем более что они играют в пользу нашего брака.

Знаю, все люди разные и то, что работает в одном случае, может не работать в другом. Но знаю я и то, что двери открываются тем, кто стучит в них. Я получила то, за что боролась: мой муж снова смотрит на меня так же, как раньше. Неизвестно, надолго ли это. Но теперь я точно знаю, что это возможно.