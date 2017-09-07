7 способов понять, что перед вами манипулятор

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все мы в какой-то степени манипулируем окружающими. Но другое дело, когда кто-то это делает осознанно с нами. AdMe.ru узнал самые распространенные виды манипуляции и то, как их можно избежать.

1. Манипуляторы активно льстят

Лесть — излюбленное оружие манипуляторов. Ведь, если вы такой хороший, вы никогда не откажетесь помочь бедолаге, который лишен ваших очарований. Играя на этом, манипуляторы и выуживают из нас все что хотят. Стоит быть начеку, если человек вдруг ни с того ни с сего щедр на комплименты по отношению к вам.

2. Манипулятор хочет вас заставить почувствовать себя виноватым

Манипулировать человеком, который испытывает чувство вины, — милое дело. Он сам готов откликнуться на любую просьбу. В ход идут различные ухищрения, поэтому будьте внимательны, если вдруг начали испытывать чувство вины по отношению к конкретному человеку. Скорее всего, его «маленькие» просьбы на подходе.

3. Манипуляторы подбивают вас на поспешные эмоциональные решения

Любой уважающий себя манипулятор знает, что быстрые эмоциональные решения жертвы — это его «хлеб». Не дать времени обдумать, заставить принимать решение быстро — и вот он уже получил то, что хотел. Простая фраза «Мне нужно время», сказанная уверенно, охладит пыл, и, скорее всего, переспрашивать вас уже не будут.

4. Пассивный манипулятор притворяется беспомощным и недалеким, разыгрывает из себя вечно обиженного

Когда в вашем окружении есть «бедная овечка», которой вечно не везет и она дико несчастна, руки так и тянутся предложить ей помочь, обнять ее и обогреть. Чего, собственно, она и добивалась. Такие «жертвы» могут действовать неосознанно, но для нас это все равно означает одно — нами манипулируют.

5. Манипулятор апеллирует к обещанию и данному слову

«Ты мне обещал!» — замечательная фраза, которая заставит вас идти на поводу у манипулятора, даже если вы будете понимать, что дело тут нечисто. Ведь не хочется же быть в собственных глазах человеком, который не сдерживает обещания. Да и в глазах общественности тоже. Четко формулируйте ответ на просьбы окружающих, чтобы не дать им припереть вас к стенке.

6. Манипулятор всегда обращается к человеку в самый неподходящий момент

Манипулятор любит обратиться к вам с просьбой, когда вы очень заняты — так больше шансов, что вы согласитесь хотя бы ради того, чтобы он отвязался от вас. Он будет много извиняться, ему будет очень неловко, что он вынужден обратиться к вам с просьбой в такой момент, но тем не менее.

7. Манипуляторы приводят в пример чужой позитивный опыт

Еще один из любимых приемов манипуляторов — фраза «Не переживай, я (мой друг, начальник, знакомый и т. д.) сто раз так делал, и все замечательно». Неважно, что затея, предлагаемая манипулятором, вас пугает. Главное, что у всех всё всегда выгорало, а вы один тут такой в сомнениях. Конечно, это обман! Не слушайте такие увещевания или просите конкретных доказательств.

Бонус:

Как защититься от манипуляции

Проигнорируйте просьбу манипулятора. Сделайте вид, что или не расслышали, или не поняли ее.

Отвлекитесь на внешний вид человека. Не обращайте внимание на то, что он говорит, а лучше присмотритесь, как он это делает. Такой прием заставит разнервничаться даже самого опытного манипулятора.

Поменяйте тему разговора.

Сбейте его с толку. Сделайте вид, что соглашаетесь, но начните выспрашивать подробно суть просьбы, не говоря толком ни да, ни нет.

И самое главное — не торопитесь с ответом. Скажите, что вам необходимо время подумать — в большинстве случаев человек не будет у вас переспрашивать ваше решение, ведь момент упущен.