7 способов моментально распознать ложь

Даже если мы врем достаточно убедительно, наше тело все равно говорит правду. Обычно это происходит потому, что мы игнорируем язык тела, уделяя все свое внимание словам и выражению лица, как и любой другой человек. Психологи считают, что именно по этой причине стоит лучше присматриваться к телесным сигналам собеседника, и тогда нас будет не так-то просто обвести вокруг пальца.

У некоторых людей получается врать лучше, чем у других. И хотя не существует универсального признака, который мог бы на 100 % доказать чью-либо неискренность, редакция AdMe.ru выделила несколько пунктов, которые помогут вам докопаться до правды.

1. Отслеживайте паузы

Одна из наиболее распространенных голосовых подсказок — это паузы. Если собеседник делает длинные паузы или их слишком много во время разговора, вероятно, он лжет и тщательно обдумывает, что сказать. Речевые заминки типа «ах», «эээ» и «в смысле» также учитываются.

2. Обращайте внимание на продолжительность эмоций

Обычно настоящие эмоции длятся не более 5 секунд. Если кто-то выражает чувства более 5 секунд, скорее всего, они наигранные. Никто не способен удерживать одно и то же выражение лица в течение 10 секунд подряд, верно? Так что следите за этим.

3. Наблюдайте за очередностью

Ученые выяснили, что эмоции всегда проявляются в первую очередь, и только потом они сопровождаются словами. Если человек сначала говорит «Я злюсь», и только затем вы видите проявление гнева, вас водят за нос.

4. Проверяйте искренность эмоций

Настоящие эмоции не всегда легко выразить, поэтому постарайтесь понять, насколько искренна реакция вашего собеседника. Когда эмоции идут от души, задействуется не одна часть лица. Например, если человек улыбается, то движутся не только его губы. Появляются также морщинки возле глаз, а брови автоматически опускаются вниз. То же самое относится и к любым другим эмоциям.

5. Будьте внимательны к повторениям

Само собой, некоторым людям просто трудно выражать свои мысли. Однако слишком частые повторения могут свидетельствовать об обмане. Если вам постоянно что-то повторяют, это может означать, что так собеседник пытается убедить себя и вас в чем-либо и оценивает вашу реакцию.

6. Ответы теми же словами или фразами, которые были в вопросе

Выбор слов тоже о многом говорит. Если человек использует те же самые слова, что звучали в вопросе, он не чувствует себя достаточно свободно и пытается придерживаться ваших слов из опасения сказать лишнее. Повторение самого вопроса перед ответом тоже плохой знак: многие лжецы используют это время, чтобы придумать ответ.

7. Прикрывание лица или рта

Один из самых простых жестов языка тела — когда собеседник закрывает лицо или рот. Для тех, кто обманывает, это довольно распространенное неосознанное движение.