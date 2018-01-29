7 способов перестать любить того, кто не отвечает взаимностью

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Невзаимные чувства наносят сильный удар по психике и самооценке. Появляется чувство подавленности, неудовлетворенности собой и жизнью вплоть до депрессии. От таких чувств можно и нужно избавляться как можно скорее. Мы расскажем, что сделать, чтобы не строить воздушные замки и перевернуть эту страницу жизни.

AdMe.ru разобрался, как забыть о страданиях, даже если в личной жизни настигло фиаско.

1. Примите факт, что вы этому человеку не нужны

Если сегодня вам кажется, что объект ваших воздыханий вас все-таки немножко любит, а завтра он пропадает на неделю, значит, ни о какой любви тут речи не идет. Проверьте, похожа ли ваша история на классические отношения двух влюбленных. Признание того, что ваш возлюбленный не отвечает вам взаимностью, уже шаг к достойному выходу из ситуации. И когда в следующий раз вам захочется напомнить ему о себе или спросить, как его дела, подумайте о том, как это выглядит в его глазах. Совсем не нужный ему человек постоянно проявляет о нем заботу. Все, что он чувствует, — это снисхождение. Вам хочется быть слугой у ног господина? Лучше займитесь чем-то более приятным.

2. Сместите фокус внимания

«С глаз долой — из сердца вон» — вот девиз начальной стадии «реабилитации». Отдалитесь, насколько это возможно, от объекта воздыханий: относительно дальняя и длительная поездка с информационным детоксом (не надо постоянно мониторить его / ее профили в соцсетях) — отличный вариант. Если в силу обстоятельств избегать встреч не получается, дистанцируйтесь мысленно: даже если человек находится с вами в одном пространстве, это ведь не значит, что вы должны думать о нем и только о нем. Направьте мысли в приятное русло: о чем вы еще мечтаете, чего хотите, кроме пресловутого «счастья в личной жизни»?

3. Найдите единомышленника

Вы не одни переживаете сердечную драму. Горечь несчастной любви познали многие. И практически все справились. Расскажите близкому человеку, побывавшему в вашей шкуре, о переживаниях. Осторожно поинтересуйтесь, каким был его путь, что помогло. Иногда достаточно услышать простые слова: «Как я тебя понимаю». И становится легче. Только не совершайте ошибку многих: не превращайте эту тему в излюбленную. Так вы постоянно будете думать об одном человеке и забыть о нем будет очень трудно. Для того чтобы выговориться и выслушать мнение, хватит нескольких бесед. Если не хотите выносить амурные дела за границы своего личного пространства, обратите взор к культуре: тема безответных чувств актуальна, найти книги или фильмы, герои которых заставят вас подняться с колен, нетрудно.

4. Заботьтесь о себе

Когда мысли поглощены неприятными переживаниями, есть большой риск запустить себя. Даже если на душе кошки скребут, даже если совсем ничего не хочется делать, все равно уделяйте внимание своей внешности и здоровью. Примите приятную и ароматную ванну с пеной. Заварите себе вкусный и полезный травяной чай. Обновите гардероб или прическу. Ни в коем случае не начинайте курить (или не увеличивайте дозу, если и так курите) и заливать горе алкоголем, совершать глупые и необдуманные поступки, ставящие под угрозу ваше здоровье или даже жизнь. Тем более если это самоуничижение направлено на то, что возлюбленный увидит, как вам плохо, и сразу все поймет. Этому не бывать. А вот здоровье загубите.

5. Занимайтесь спортом

Привести эмоции в баланс можно по-разному. Один из самых эффективных вариантов — физические нагрузки. Они высвобождают негативную энергию. Бегайте каждое утро. Или запишитесь в спортзал, на фитнес, в бассейн. А то и вовсе на занятия верховой ездой: получите заряд позитива не только от активности, но и от общения с прекрасным животным. Комбинированный вариант — танцы: и спорт, и творчество. Включайте любимую музыку и танцуйте до упада, представляя себя звездой вечеринки. Или отправьтесь изучать тот или иной вид танцев в студию. Так вы совместите приятное с полезным.

6. Отбросьте надежды

У индейцев есть хорошая поговорка: «Лошадь сдохла — слезь». Не тешьте себя напрасными надеждами. Нет ничего более разрушительного, чем ждать внезапного интереса на пустом месте или возвращения угасшего чувства. Если по отношению к вам систематически проявляют «нелюбовь», не надо придумывать ложные оправдания: «Да нет же! Он / она просто стесняется, я помогу ему / ей это преодолеть». На самом деле нет желания, в противном случае возможности и силы бы нашлись. Принять этот факт поможет трезвый взгляд на происходящее: вспомните свое поведение в ситуации, когда вы не хотите идти на свидание или вечеринку. Не проблема найти сто отговорок, правда?

7. Не надо озлобляться

Неудачи, в том числе на личном фронте, — часть жизни. Если что-то пошло не по вашему плану, это не повод обозлиться на всех представителей противоположного пола и возненавидеть себя за несовершенство. Верьте, что в итоге все сложится наилучшим образом. И не желайте зла предмету несчастной любви, ведь никто не обязан жертвовать собой ради вашего душевного спокойствия. Вы сами бы стали связывать жизнь с тем, к кому не питаете симпатий, только из жалости? Лучше оцените, что хорошего дал вам этот человек, поблагодарите и идите по жизни дальше с высоко поднятой головой и улыбкой.

Бонус Привнесите немного философии в жизнь. Придумайте или найдите личный девиз и сделайте так, чтобы он был у вас перед глазами, либо регулярно прокручивайте его в мыслях. Пусть это будет фраза, вселяющая спокойствие и веру в лучшее. На кольце царя Соломона красовалась гравировка с надписью: «Все проходит, пройдет и это». Почему бы не использовать опыт мудрого правителя?