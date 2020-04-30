7 советов, которые помогут вырастить сильную личность, а не человека с синдромом жертвы

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Часто излишняя любовь и забота родителей приводят к тому, что они ненароком подталкивают своего ребенка к подсознательному выбору роли жертвы. И затем, уже во взрослой жизни, эти же дети постоянно жалуются на жизненные обстоятельства и окружающих людей, не могут построить здоровые отношения, а в любой ситуации ищут повод для того, чтобы пострадать.

Мы в AdMe.ru собрали 7 советов, которые помогут вам воспитать счастливого ребенка со здоровой самооценкой и трезвым отношением к жизни.

1. Научите ребенка справляться с неприятными эмоциями и чувством вины

Дети, которые знают, как контролировать свои эмоции, лучше справляются со сложными ситуациями и по жизни принимают верные решения. Но ни один ребенок не рождается с этими качествами. Задача родителя — научить его справляться с такими неприятными чувствами, как страх, беспокойство, гнев и грусть. При этом нужно дисциплинировать поведение ребенка, а не его переживания. Испытывать разный спектр эмоций — это нормально, но важно справляться с ними социально приемлемыми способами. Помогите ребенку понять, что неприятные эмоции не могут служить оправданием для неправильного поведения. Так, чувство гнева не позволяет ему обижать сестру, а грусть не должна приводить к тому, что он будет часами бездельничать.

Объясните ребенку, что наше настроение не должно зависеть от внешних факторов. Для этого выработайте с ребенком определенные шаги для улучшения его настроения в подобных ситуациях. Одних детей успокаивает рисование, других — общение со сверстниками. К каждому нужен индивидуальный подход, но схема везде одинаковая: при любом проявлении неприятных эмоций у ребенка займите его чем-нибудь, что он любит, что его успокаивает, и через 5 минут ваш ребенок и не вспомнит о том, что некоторое время назад он дулся и грустил.

2. Прививайте ребенку чувство ответственности, научите его самостоятельно решать проблемы

Проблемы будут всегда, и чем раньше вы научите ребенка справляться с ними, тем успешнее и счастливее он будет. Вы можете начать обучение базовым навыкам решения проблем в дошкольном возрасте и помочь своему ребенку оттачивать свои умения по мере его взросления. Когда у ребенка не хватает этих навыков, он может потратить все свое время на то, чтобы избежать проблемы, вместо того, чтобы направить все усилия на ее решение. Другие дети, наоборот, начинают действовать, не осознавая своего выбора. Так, ребенок может выйти из класса, когда одноклассники дразнят его, так как попросту не знает, как поступать в подобных ситуациях.

Задача родителей — дать ребенку четкую формулу для решения проблем. Но ни в коем случае не решайте проблемы за своих детей. Вместо этого помогите ребенку самостоятельно сформулировать проблему и предложить способы для ее решения, пусть он выберет лучший из них и опробует его. Так, если ребенок из раза в раз забывает свою форму для тренировки, то спросите его, что он может сделать, чтобы это больше не повторялось. Пусть он самостоятельно придумает некоторые варианты решений.

3. Научите ребенка помогать другим

Очень важно с раннего детства прививать детям доброту и сострадание к окружающим. Но мало объяснить ребенку, что нужно помогать другим. Важно на собственном примере показывать это, ведь, как известно, дети учатся через подражание родителям. Если ребенок увидит, что вы жертвуете деньги и время на помощь нуждающимся, он будет делать то же самое. И в конечном итоге умение сопереживать и сочувствовать другим одержит победу в борьбе с детским эгоизмом.

Покажите ребенку, что все люди сталкиваются с трудностями. И тогда он легче будет справляться с собственными проблемами.

4. Позволяйте ребенку совершать ошибки

Часто мы слышим: «Ребенка нужно программировать на успех с раннего детства!», «Чем раньше он начнет изучать языки, тем лучше он сможет ими овладеть». Перечень можно продолжать до бесконечности. При этом каждый любящий родитель считает своей главной обязанностью оградить ребенка от неудач и ошибок. В итоге мы собственноручно блокируем тот самый путь к успеху. Каждый раз, завязывая шнурки ребенку или решая вместо него задачу, вы лишаете его ценного урока. Давайте своим детям больше свободы, позволяйте им совершать ошибки. Чем раньше вы научитесь ценить положительные аспекты трудностей и позволите детям извлечь выгоду из последствий неудач, тем быстрее вы сможете насладиться успехами своего ребенка.

5. Не защищайте ребенка от негатива (боли и грусти)

Наш мир состоит из добра и зла. И как бы мы ни старались оградить детей от последнего, они рано или поздно все же столкнутся с проявлениями несправедливости. Глупо пытаться соорудить для них защитный пузырь, оберегающий их от всего плохого на свете. Ведь случайно этот пузырь может лопнуть, и вы попросту потеряете доверие своего ребенка. Вместо того, чтобы постоянно скрывать от него неприятные ситуации, попробуйте рассказывать ему о них способами, которые соответствуют его возрасту и эмоциональному состоянию.

6. Не делайте ребенка центром вселенной

Если вы выстроите свою жизнь так, что все будет вращаться вокруг вашего ребенка, вы рискуете вырастить большого эгоиста, убежденного в том, что каждый должен ему угождать. Вместо этого научите своего ребенка сосредотачиваться на том, что он может предложить миру, а не на том, какую пользу он может извлечь.

7. Укрепляйте в ребенке чувство собственной ценности и развивайте уверенность в себе

Самооценка — это представление человека о важности собственной личности. Но она формируется не только за счет собственных мыслей и ожиданий, важную роль играют также ожидания и восприятие нас родителями, учителями, сверстниками и т. д. Главное, что вы можете сделать для того, чтобы развить в ребенке здоровую самооценку, — это просто любить его. Как можно чаще показывайте ему, насколько он дорог вам, — просто так, без всякого повода.

Попросите его помочь вам с домашними делами. Нет ничего страшного в том, что ваш дошкольник поможет вам накрыть на стол. Наоборот, таким образом он почувствует себя полезным.

Также не забывайте поощрять ребенка, и не только за результаты, но и за попытки и усилия. Помогайте ему учиться новому и достигать целей. Отмечайте его большие и маленькие успехи. И хвалите за старания и решительность.

Когда ребенок делает то, что вам не нравится, не просто критикуйте его, а объясните, что бы он мог сделать вместо этого. Так, когда ваш ребенок получает плохую отметку, непременно поясните, что ему нужно усерднее заниматься, чтобы справиться с заданием в следующий раз.

Никогда, даже в шутливой форме, не говорите ребенку, что жизнь без него была бы лучше. Это может подорвать его самооценку.

Ни при каких обстоятельствах не критикуйте и не высмеивайте ребенка в присутствии других людей. Это может оставить неизгладимый след на психике ребенка, и он уже никогда не сможет дать отпор людям, которые будут дразнить и обижать его, а такие люди точно будут.

Не сравнивайте ребенка с другими детьми, особенно братьями и сестрами. Каждый ребенок в вашей семье индивидуален, имеет свои сильные и слабые стороны.