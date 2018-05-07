7 советов, которые не дадут стрессу на работе испортить ваши отношения

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Работа — один из главных источников стресса для взрослого человека. В исследовании Американской психологической ассоциации выяснилось, что большинство опрошенных испытывают стресс на работе в 8–10 баллов по 10-балльной шкале, и это, безусловно, отражается на отношениях в семье. В этой статье мы расскажем, как сохранить мир в доме, если на работе полный хаос.

Мы в AdMe.ru собрали для вас советы психологов, которые помогут сохранить гармонию в отношениях, когда на работе полно проблем. Ведь быть вместе в самые сложные периоды — это важно. Имея надежный тыл, человек способен пережить самые страшные бури во внешнем мире.

1. Оставайтесь искренними с партнером

Мы имеем дурацкую привычку обороняться от всего мира, когда нам плохо. Срабатывает механизм самозащиты, и мы будто надеваем броню. Хмуримся и молчим. Вместо этого стоит просто искренне поделиться с партнером своими переживаниями. Открыться на самом деле страшно: вдруг любимый человек случайно сделает еще больнее? Необходимо осознанно заблокировать внутри себя эту защитную реакцию и сказать: «Мне сейчас сложно. Мне нужна твоя поддержка». Не выплескивать волну переживаний и негатива и не замалчивать проблему, а просто оставаться искренними.

2. Будьте особенно осознанными в сложный период

Осознанность — это вообще очень важная штука, если хочется жить в гармонии. А в сложные периоды это особенно необходимо. Замечать, когда мы по привычке используем реакции-клише (злимся и огрызаемся, уходим «в пещеру» и сидим насупившись), и менять их. Наблюдайте за собой, за своими реакциями и мыслями. Задавайте себе вопросы. Чего вы боитесь, когда защищаетесь от своего партнера? Что именно вас задевает в его поведении? Наблюдайте и делитесь своими наблюдениями с любимым человеком.

3. Держите партнера в курсе

Разговаривайте. Если в ближайшие пару недель у вас будет страшный цейтнот на работе, предупредите партнера, что вам нужно будет очень много любви, сна и помощи по дому. Не давайте себе обижаться на него, если он не понял или загружен сам: если дома вы добавите себе стресса, то на работу у вас уже совсем не хватит сил. Держите партнера в курсе того, что с вами происходит и как он может вам помочь. Но и вы в свою очередь также слушайте его. Поддерживать контакт друг с другом — это, казалось бы, такая очевидная вещь, но мы почему-то так часто об этом забываем.

4. Разграничьте пространство работы и отдыха

В стрессовый период обозначьте для себя пространство, в котором вы защищены от внешнего мира. Ваш дом — это ваш тыл. Это не значит, что разговоры о работе табуированы, но значит, что дома вы сознательно переключаетесь на режим «восстановление». Не разрешайте себе заниматься рабочими делами круглые сутки. Как бы вы ни были загружены на работе, дома концентрируйтесь на отдыхе, на общении с любимым человеком, на восстановлении. И перед сном, вместо того чтобы переписываться по работе, поговорите с партнером по душам.

5. Разговаривайте с партнером на отвлеченные темы

Не забывайте о своих хобби, любимых книгах, местах. Во время стресса у вас не будет лишней энергии, чтобы визжать на экстремальных аттракционах, но не отказывайте себе и партнеру в прогулке. Необходимо жить полноценной жизнью вне работы, чтобы иметь возможность перезагрузиться. Это не значит, что нужно переживать проблемы на работе в одиночестве: делитесь ими с партнером, однако не позволяйте себе зацикливаться и обязательно переключайтесь на другие вещи.

6. Выделяйте время на маленькие ритуалы

Нет, не на медитацию перед сном или тренажерку после работы. Ритуалы-обязанности будут съедать еще больше вашей энергии. При серьезной нагрузке будет сложно выполнять их полноценно и наслаждаться ими. Сделайте собственным ритуалом свои любимые мелочи. Почесать кота за ухом, медленно съесть конфету из детства, надеть дома старую любимую пижаму. Вспомните, что радует вас по-настоящему.

7. Поддержите романтический настрой

Еще одна подсказка, как отвлечься от рабочих дел и не потерять контакт с партнером в сложный период: вспомните первые месяцы вашей влюбленности. Не нужно устраивать свидания «как в первый раз», но духи, которые «были на вас» в начале отношений, могут прекрасно переключить вас обоих на другой лад. Или первый фильм, который вы посмотрели вместе. Эти мелочи помогут сблизиться с любимым человеком и поймать ощущение беззаботности и легкости, как это было в первые месяцы ваших отношений.

Бонус: Как быть, если у вашего партнера сложный период

Ставьте себя на его место и в первую очередь сильно его любите. Не обижайтесь, если любимый человек пришел с работы злой и слегка огрызнулся на вас. Не провоцируйте ссор сами.

и в первую очередь сильно его любите. Не обижайтесь, если любимый человек пришел с работы злой и слегка огрызнулся на вас. Не провоцируйте ссор сами. Следите за его здоровьем. Во время стресса человек может перестать есть или, наоборот, начать переедать, злоупотреблять вредной пищей, сбить режим, забыть надеть шапку в ветреный день. Временно возьмите заботы об этом на себя.

Во время стресса человек может перестать есть или, наоборот, начать переедать, злоупотреблять вредной пищей, сбить режим, забыть надеть шапку в ветреный день. Временно возьмите заботы об этом на себя. Делайте все, чтобы сохранить в доме спокойную атмосферу. Любите партнера, радуйте его, принимайте и будьте естественными. Если у вас проблемы, не замалчивайте, но обсуждайте открыто, без негатива и обороны.

Любите партнера, радуйте его, принимайте и будьте естественными. Если у вас проблемы, не замалчивайте, но обсуждайте открыто, без негатива и обороны. Покажите партнеру эту статью. Может быть, он найдет в ней что-то важное для себя.

А вы несете стресс с работы домой? Или для вас дом — это место, где вы отдыхаете душой и телом, не задумываясь о проблемах?