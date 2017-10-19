7 ситуаций, которые нельзя спускать на тормозах

Манипуляторы — мастера своего дела. Вы даже не замечаете, как оказываетесь в ситуации, выход из которой только один — тот, который выгоден человеку, поставившему вас в нее. Что с этим делать?

У AdMe.ru есть ответ! В следующий раз, когда окажетесь припертыми к стене, воспользуйтесь списком наших подсказок.

«Тебе надо — ты и делай»

Что происходит: Вас просто ставят перед фактом или приводят окольными путями к выводу, что вы кому-то что-то должны. Иногда этот «кто-то» — вы сами, которого пытаются мотивировать на действия, которые совсем не хочется выполнять.

Что делать: Задайте манипулятору вопрос: «Почему и кому я это должен?»

Обещания, данные под давлением, не считаются

Что происходит: У вас каким-то образом вытянули обещание сделать то, что вам не хочется.

Что делать: Откажитесь, вы же хозяин своего слова: захотели — дали, расхотели — взяли обратно. Другое дело, что потом о вас может пойти молва, что вы не выполняете обещаний. А если репутация для вас важнее, то в следующий раз дважды подумайте, прежде чем обещать что-то.

Не давайте на себе ездить

Что происходит: Однажды вас поставили в ситуацию, когда вы были просто обязаны предложить свою помощь. Теперь же, когда вы ее не предлагаете, вас обвиняют в эгоизме и других грехах.

Что делать: Прекратить общение с этим человеком. Потому что варианта «в следующий раз не предлагайте» не существует. Или продолжайте нести крест безотказного друга.

Рабство отменили

Что происходит: Вы мастер своего дела, поэтому многие пользуются вашими услугами «по дружбе». То есть безвозмездно.

Что делать: Объяснить, что время и силы, потраченные на других, — это время и силы, не потраченные на себя. И что за услугу нужно предложить ответную услугу.

Что было — то прошло

Что происходит: Вам ставят в пример вас же — такого, каким вы были раньше. Давят на естественное желание человека быть лучше, а не хуже. Тем более не хуже себя прежнего.

Что делать: Объяснить, что человек постоянно меняется и что это естественный процесс. В подтверждение можете даже дать ссылку на статью, в которой описывается, через сколько дней полностью обновляется набор клеток в организме человека.

Не ведитесь на шантаж

Что происходит: Манипулятор находит вашу самую главную привязанность и начинает на ней играть, шантажируя этой слабостью.

Что делать: Скрывать свои слабости.

На жалость всегда давят самые нахальные

Что происходит: Вам жалуются на то, как все ужасно, плохо, безобразно. И не только сейчас и у них, а и у тебя тоже. 15 лет назад, в тот ненастный вторник, ты помнишь? А другой случай? Как было плохо, правда?

Что делать: Пожаловаться на плохую память. Или ответить, что тот случай помог вам сделать правильные выводы, и предложить последовать вашему примеру.

Иллюстратор Yekaterina Ragozina специально для AdMe.ru

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