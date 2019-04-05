7 ситуаций, в которых у нас не получается твердо сказать «нет» (Из-за чего и страдаем)

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Как часто мы делаем то, чего нам совершенно не хочется? И главное — ради чего? Чтобы окружающие погладили нас по головке и сказали: «Надо же, какой молодец!» Именно поэтому у многих не хватает смелости оторваться от коллектива и заслужить его неодобрение. А вы бы рискнули выйти из бессмысленного родительского чата в вайбере, отказаться от приглашения на очередной корпоратив или решительно развернуть пришедшую за солью (яйцом, картошкой, луком, лампочкой или туалетной бумагой) соседку?

Мы в AdMe.ru покопались в обсуждениях на Reddit, Pikabu и The Question и выяснили, что не все пользователи приходят в щенячий восторг от участия в коллективных и добровольно-принудительных мероприятиях.

1. Общение с членами родительского комитета и участие в общих чатах

Кто обычно входит в состав родительского комитета? Все правильно: в основном это мамы, у которых больше всего свободного времени и которые готовы полностью посвятить его детям. Вот только чаще всего деятельность таких родителей сводится к созданию чата в вайбере и длиннющим монологам на тему «давайте сдадим деньги на шторы» и «какой ресторан заказать для выпускного в 4-м классе». А еще нередко у вышеупомянутых активных мам напрочь отсутствует чувство такта. «Неделю назад учительница заявила, что срочно нужна семья для участия в спортивном состязании. Слезно попросили представлять наш класс. Ну ладно. Нам не трудно. Вчера прихожу забирать сына из школы, на меня налетают мамашки из родительского комитета. Придирчиво осматривают и заявляют: „И только попробуйте не получить первое место, подведете весь класс, и (тыкают в сына пальцем) пусть ему будет стыдно за таких родителей!“ Вот и участвуй теперь с таким настроением».

2. Экскурсионные мероприятия

Обещали себе больше никогда не ездить на экскурсии в переполненном автобусе с такими же уставшими туристами? Но все равно что-то буквально заставляет многих из нас во время отпуска непременно совершать поездку по местным достопримечательностям. «Когда мы наконец доедем? Я ненавижу этот автобус! Два этажа и один сломанный туалет! Лучше не есть и не пить. По требованию водитель не останавливается».

3. Отдых ребенка в детском лагере

На каникулах все дети должны получить свою порцию здоровья и свежего воздуха. Поэтому мы по доброй традиции отправляем их в летний лагерь, часто забывая о том, что нам самим там приходилось несладко. Только вспомните необходимость все время ходить строем и практически не иметь личного пространства (а часто и личных вещей). «Каждая смена заканчивалась „королевской ночью“, после которой все просыпались с зубной пастой по всему телу, девочки и мальчики устраивали почти каждую ночь набеги в противоположные крылья корпуса, воровали одежду и гигиенические принадлежности в „стане врага“».

4. Всевозможные корпоративы

Одно дело — отмечать праздники в компании с коллегами, которые стали для вас хорошими друзьями. И совершенно другое — несколько раз в год высиживать с прямой спиной за столом, где собрались не особо приятные люди. Тем более что их способ расслабиться может кардинально отличаться от вашего. «Нашей компании запрещено посещать множество мест, потому что в течение многих лет один и тот же менеджер по продажам ломал стулья и двери в туалетах, а потом угрожал сотрудникам заведения. Он зарабатывает много денег для компании, поэтому начальство терпит все его выходки».

5. Традиционные посещения родственников

Устали от обязательных поездок к «любимым» родственникам, но все равно продолжаете наносить им визиты вежливости. Не смущает, что параллельно приходится выслушивать целый вагон нотаций и нравоучений? Не проще ли ограничить свой круг общения родственниками, с которыми вам действительно приятно проводить свободное время? «Есть парень, но выходить замуж и рожать детей в своей жизни не планирую. Почему-то других от этого бомбит. Но я устала отмалчиваться и врать, дескать, пока рано, не готова, может быть, когда-нибудь. Говорю честно: я этого не хочу, а остальное — ваши проблемы, дорогие родственники. И нет, это не эгоизм. Эгоизм — это заставлять других жить так, как ты хочешь».

6. Вынужденное общение с соседями

Раньше дружба с соседями действительно была суровой необходимостью. Именно они могли оказать вам поддержку в трудных ситуациях. Зато теперь, когда мы еле приползаем домой после работы и хотим просто провести время с семьей (или в гордом одиночестве), вынужденные разговоры с соседкой по площадке чаще всего не радуют. «В нашем подъезде половина квартир сдается, это заметно, поверьте. На моем этаже так вообще 3 квартиры из 4 в съеме. Вот и не поймешь, сегодня мне этот грустный мистер Никто — сосед, а завтра он мне — чужестранец? Привыкнуть к этому подъездному трафику незнакомых лиц довольно сложно. Извините».

7. Встречи выпускников

Мало кому удается пронести искреннюю детскую дружбу сквозь года. Обычно после школы в памяти всплывают старые обиды, а ежегодные встречи выпускников часто напоминают негласные соревнования в формате «кто чего добился». Вы действительно готовы тратить время на подобные банкеты с людьми, которые по сути вам безразличны? «Я весь вечер просидела с подружками за столом, поедая предложенный корм и наблюдая за бывшими одноклассниками, которые пели какие-то песни, катались друг у друга на плечах, орали и били бутылки. Кто-то с кем-то подрался. Я молчала, смакуя мысль, что скоро домой. Не люблю находиться не в то время не в том месте. Некоторые эпизоды моей жизни из-за этого кажутся если не прожитыми зря, то как минимум совершенно бессмысленными».

И напоследок: небольшое уточнение

Конечно, мы не призываем никого из наших читателей игнорировать соседей или демонстративно отказываться от вечеринок с коллегами. Просто мы считаем, что во всех коллективных мероприятиях нужно участвовать только по своей воле, а осознанный отказ от них — это вполне нормально. Главное — чтобы в каждой из этих ситуаций (и при нежелании общаться, и при активном участии) вы чувствовали себя комфортно.