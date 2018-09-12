7 ситуаций, в которых обычная вежливость может оказаться смертельно опасной

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С детства нас учат быть учтивыми, постоянно говорить «волшебные» слова и соблюдать правила этикета. Вот только обычно умалчивают о том, что такое поведение не всегда уместно, да и не каждый собеседник его заслуживает, особенно если это токсичная личность и тем более преступник. Поскольку вежливость может не только помогать, но и мешать нам в жизни, важно знать, когда и при каких обстоятельствах стоит пренебречь репутацией воспитанного человека.

AdMe.ru выявил 7 довольно распространенных ситуаций, попав в которые лучше забыть о приличиях и задуматься о самосохранении.

1. Проезжая часть

На проезжей части нужно следовать правилам дорожного движения, но никак не своим представлениям об этикете. Нередко можно увидеть картину, как чрезмерно вежливый водитель притормаживает при виде пешехода, который мнется на обочине, собираясь пересечь дорогу в неположенном месте. Особенно если пешеход — пожилой человек или женщина. Однако галантность может обернуться смертельной опасностью: ободренный поступком вежливого водителя, пешеход выйдет на проезжую часть в надежде, что и другие участники движения его пропустят. Проблема в том, что водителям из соседних рядов его попросту не видно из-за остановившейся машины, и риск быть сбитым в данной ситуации велик как никогда.

2. Эвакуация

Неоправданная вежливость при эвакуации может быть очень опасна. Конечно, согласно общепринятым нормам, женщин и детей следует пропускать вперед, но бывают случаи, когда подобная сортировка пострадавших затруднительна и чревата дополнительными рисками для всех. Например, если речь идет об эвакуации из тесных помещений (вагона, самолета и т. д.) или через узкие дверные проемы, а также в ситуациях, когда упорядоченная эвакуация превращается в хаотичное бегство обезумевшей толпы. В таких обстоятельствах лучше не геройствовать, а четко следовать указаниям ответственных за эвакуацию лиц, а в отсутствие таковых покидать помещение в потоке, не создавая ни заторов, ни давки. Упорные попытки пропустить кого-то вперед могут нарушить упорядоченность движения и задержать эвакуацию.

3. Некомпетентность руководства

К сожалению, мало кто из подчиненных готов пойти наперекор своему начальству, даже если недальновидность или нечистоплотность руководителя очевидна. Однако молчаливое попустительство чужим ошибкам может стать фатальным для многих людей. Истории знакомы такие случаи. Так, в 2010 году потерпел крушение самолет президента Польши Леха Качиньского, и, по одной из версий, причиной катастрофы стали опрометчивые приказы находящихся на борту высокопоставленных чиновников, подчинившись которым экипаж приступил к посадке в плохих погодных условиях. Есть и примеры обратного: в 1960 году фармаколог Фрэнсис О. Келси, несмотря на колоссальное давление, отклонила поданную в FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) заявку на одобрение препарата Kevadon. В итоге токсичность последнего была доказана, что спасло тысячи жизней. Иногда стоит набраться смелости и поступить в соответствии со своими принципами и чувством справедливости, нежели бояться уронить себя в глазах начальства.

4. Гендерная конкуренция

Ученые выяснили, что женщинам в большей степени, чем мужчинам, свойственны вежливое поведение, уважительная манера речи и участливое отношение к окружающим. Такой мягкий и бесконфликтный стиль общения способствует подавлению женщинами их потребностей в бессознательном стремлении поддерживать гармонию в коллективе. Таким образом, дамы, сами того не желая, ставят себя на более низкую ступень социальной иерархии. Проявляется это даже тогда, когда женщина имеет более высокий социальный статус, чем мужчина. Выходит, для успешного продвижения по карьерной лестнице будет нелишним иногда и забыть об этикете, проявив некоторую категоричность и жесткость.

5. Преследование

Доводя до автоматизма вежливое поведение, мы по инерции демонстрируем его в обстоятельствах, когда, казалось бы, не до вежливости: учтиво отклоняем непристойные предложения, стараемся культурными просьбами смягчить агрессию и хамство и, что самое страшное, боимся «потерять лицо» в по-настоящему опасных ситуациях, таких как нападение. Однако в последнем примере уж точно не до реверансов и опасений, что подумают о вас окружающие. Специалисты по самозащите советуют в опасной ситуации не стесняться и привлекать внимание всеми возможными способами: хоть нецензурной бранью, хоть истошными криками — лишь бы сбить с толку нападающего и привлечь внимание других людей.

6. Навязчивость окружающих

Наверняка каждый из нас хоть раз в жизни попадал в ситуацию, когда очень хочется прервать скучную встречу или душный разговор с болтливой соседкой, но «это же невежливо». Именно на данном комплексе базируется стратегия телефонной рекламы, когда человеку навязывают ненужную информацию, пользуясь его неспособностью просто бросить трубку. Между тем отказывать тоже можно вполне в рамках приличия. Стоит сформулировать для себя несколько дежурных фраз, чтобы ловко и безапелляционно отделываться от навязчивых собеседников без чувства вины и риска прослыть невоспитанным человеком. Это могут быть очень простые, но, главное, решительно произнесенные доводы: Извините, но я опаздываю.

Увы, мне пора: вот-вот придет мой автобус.

К сожалению, я не могу уделить вам достаточно внимания: очень спешу.

Не хотелось бы вас прерывать, но мне нужно отлучиться в туалет.

7. Забота о здоровье

Согласно опросу, проведенному среди англичан, 40 % из них не пойдут в больницу с симптомами рака только потому, что посчитают невежливым беспокоить доктора. Считается, что ежегодно в Великобритании можно было бы предотвратить 11 тыс. смертей, если бы люди вовремя обращались к медицинским специалистам. Однако для них краткосрочная потребность быть вежливым оказывается важнее, чем долгосрочная потребность остаться в живых.