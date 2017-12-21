7 ситуаций, когда вы уверены, что соблюдаете этикет, а на самом деле — нет

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То, что дичь едят руками, мы вроде бы выучили. Без знания, для чего нужна кокильная вилка, вполне можно обойтись. А вот об этих 7 правилах этикета, которые мы нарушаем, будучи уверенными в обратном, AdMe.ru все же решил написать.

1. Пропускаете даму в лифт

Если вы считаете, что поступаете как истинный джентльмен, то заблуждаетесь. Лифт — источник повышенного риска и потенциально опасный объект, а потому первым должен войти мужчина. А выйти — тот, кто ближе к двери, вне зависимости от пола.

2. Говорите «будьте здоровы»

В кругу семьи или близких друзей допустимо сказать «будь здоров», если кто-то чихнул. Во всех остальных случаях воспитанный человек сделает вид, что не заметил. Иногда можно деликатно предложить платок или салфетку, но не более того.

3. Обращаетесь на «ты» к подросткам

К любому человеку старше 12 лет следует обращаться на «вы». Даже если это школьник, у которого вы хотите узнать время, или молодая студентка, которая проходит практику в вашей фирме. Не делать этого — значит грубо нарушать этикет.

4. Прикрываете рот правой рукой, кашляя

Правая рука считается «социальной», поскольку мы подаем ее другому человеку при встрече или знакомстве. Если перед этим хорошенько прокашляться или с удовольствием чихнуть, вместе с рукой можно передать кучу микробов. Для левшей правило действует с точностью наоборот.

5. Передаете перец без соли

Или соль без перца. В любом случае правила этикета за столом предполагают, что соль и перец друг без друга не могут. Поэтому не забывайте захватить перечницу, передавая солонку.

6. Размешиваете сахар по часовой стрелке

Вы настолько сконцентрированы на том, чтобы не задеть стенки чашки, что даже не подозреваете о своей ошибке. Движения ложки должны быть не круговыми, а взад-вперед, как маятник. Так и сахар растворится быстрее, и не стучать ложкой будет гораздо проще.

7. Поздравляете невесту с бракосочетанием

Неожиданно, но по правилам этикета поздравлять нужно только жениха, а невесте просто желать счастья. Причина самая романтичная: это мужчина завоевал женщину и заполучил ее в жены, а потому именно он заслуживает искренних поздравлений.

А какие правила этикета соблюдаете или нарушаете вы, леди и джентльмены? Делитесь в комментариях.