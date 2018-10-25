7 ситуаций, когда нужно включить немного «сволочизма», чтобы иметь счастливую семью

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Отношения, в которых нет заботы, компромиссов и любви, ученые вряд ли назовут здоровыми. Вот только некоторые люди чувствуют здесь какой-то подвох. Они вроде ведут себя с родными «как положено», а никто счастливым от этого не становится. В таких случаях нужно выключить режим повышенной доброты и превратиться в деликатного тирана. Для всеобщего блага. Почему? Зачем? Как? Ответы мы нашли в публикациях доктора психологии Уилла Мика (Will Meek) и психотерапевта Тины Гилбертсон (Tina Gilbertson).

В несчастливых семьях принципы здоровых отношений могут иметь странную трактовку. Давайте выясним, как отличить адекватный поступок от излишней жертвенности. Выше мелькнуло слово «тиран». На всякий случай уточним: в статье нет призывов бегать за домочадцами с топором, предварительно успокоив совесть литром 40-градусной микстуры. БДСМ-приемов тоже не будет. Команда AdMe.ru готова к читательской ревизии.

1. Забота vs. Бытовое рабство

Вы берете на себя часть бытовых занятий. Взамен получаете равноценный объем услуг, а также искреннее «спасибо». Так выглядит взаимовыручка и справедливое распределение обязанностей. События могут развиваться по-другому. Все начинается с желания порадовать близких, окружить их заботой. Со временем бытовые подвиги обесцениваются, домочадцы позволяют себе капризы. По мнению психологов, жертвенность вредит всем членам семьи. Благодетель, не получив награду, копит раздражение. Принимающая сторона слышит упреки, но активнее шевелиться не начинает. Замкнутый круг. Как его разорвать? Во-первых, при решении несложных рутинных задач исключить мысли вроде этих: «Они сами не справятся».

«Я сделаю все лучше и быстрее». Во-вторых, вспомнить правило: пока человек не познает все «радости» самообслуживания, он не оценит должным образом чужой труд. У каждого члена семьи есть свои права. Человек любит лишь свежеприготовленные блюда по рецептам лучших поваров? Имеет право варить. Отойдите от плиты и не мешайте. Ну а в-третьих... Стоит перечитать «Превращение» Ф. Кафки. Там описаны последствия гиперопеки.

2. Поддержка vs. Ответственность за безалаберность партнера

Пример, который вы видите на картинке, относительно безобидный. В большинстве случаев такое поведение пресекается отсутствием потакания. Дайте партнеру понять, что любите его и бережете, но это не дает ему повод отключать здравомыслие. Есть и более драматичные сценарии: «Ну выпила кофе с бывшим. Не брала полдня трубку, потому что разрядился телефон. Ой, все... Нечего было уезжать в командировку аж на 2 недели».

«Ты знала, что после 5-й рюмки я себя не контролирую. В другой раз не полезешь под горячую руку». Ученые предупреждают: если вы чувствуете ответственность за гадкие поступки партнера и поддерживаете его ценой своего здоровья (душевного и физического), речь может идти о созависимых отношениях. Чаще всего помочь себе можно лишь бегством.

3. Альтруизм vs. Ситуации в стиле «Пока я помогаю всему миру, семья подождет и потерпит»

Нехороший симптом — готовность партнера отдать «последнюю рубашку» друзьям, коллегам и обществам по защите чего-то там. Человек спешит на помощь по малейшему сигналу тревоги. И неважно, что на ваши плечи ложится двойной груз бытовых и финансовых забот. Потребуете свою порцию внимания — услышите обвинения в черствости. Отвлекаете, мол, супергероя по пустякам. Ремонт в квартире? Пфф... Спасателю некогда: он копит силы перед новым подвигом. По мнению ученых, мотивы альтруиста не всегда однозначны. Многие люди совершают добрые поступки ради подтверждения своей значимости и порции гормонов радости. Разберитесь, что на самом деле побуждает партнера надеть костюм с буквой S на груди. Тревогу вызывает и необходимость коршуном оберегать семейный бюджет, ибо приступы сострадания периодически накрывают партнера. Чем серьезнее повод для благотворительности, тем неприятнее ощущения. Например, вы понимаете, что в масшабе Вселенной оплата лечения племянника коллеги — более важный поступок, чем покупка автомобиля для своей семьи. Но и желание иметь авто никуда не делось, ведь приходилось во многом ограничивать себя, чтобы накопить нужную сумму. Увы, вас поставили перед выбором и привили чувство стыда за «малодушие». Мы не даем оценку такой благотворительности: это многогранный вопрос и каждый случай уникален. Особенно если речь не идет о родственниках и по-настоящему близких людях, когда выбор более очевиден. Важно одно: вы имеете моральное право не участвовать в таких акциях. А если вас еще и просто ставят перед фактом или толкают в финансовую яму — будет оправдан яростный бунт.

4. Бескорыстная любовь vs. Стремление к бедности

Для реализации планов идеальный момент может не наступить, а потому в жизни всегда найдется место импульсным «хочу» и «была не была!». Впрочем, готовность к рискам не отрицает трезвую оценку возможностей. Стоит насторожиться, если партнер не принимает во внимание печальный опыт и хроническую нехватку ресурсов. При этом его аргументы сводятся к невнятному «как-нибудь прорвемся!». Вы вправе остановить процесс наступания на одни и те же грабли. Такое решение ничего общего с меркантильностью не имеет.

5. Уважение к родственникам vs. Жизнь по чужому сценарию

Бывают случаи, когда родственники с деликатностью танка вторгаются в ваше семейное пространство. Вы не можете никуда втиснуть свои планы и привычки: свободное место заняли коробки с «ценным» мнением. Что делать? Не все родственники норовят оккупировать чужую территорию. Многие следуют принципу «нельзя туда, где есть забор». И если вы не установили барьеры, нечего удивляться появлению «мигрантов». Вывод очевиден: обозначьте границы. Колышки-веревочки не годятся. По мнению психологов, нужен добротный забор. И контрольно-пропускной пункт — для бесцеремонных людей, воспринимающих лишь категоричное «нет». Имейте в виду: защищая личные границы, не покушайтесь на чужие. Не хотите, к примеру, помогать тете Клаве на даче — ищите альтернативу яблокам и малине с ее сада.

6. Попытки прокачать себя vs. Эгоистичность

Повышение квалификации, смена профессии, углубленное изучение иностранного языка — для человека и его семьи подобные проекты так же важны, как для крупной компании покорение новых рынков. А проекты обычно требуют вложений. Проблема в том, что не все домочадцы готовы отказаться от запланированных покупок и даже приятных мелочей в пользу будущих выгод. Да и сам «объект инвестирования» чувствует вину. Мол, курсы важны, но детишки хотят на море. Откажешь в поездке — станешь для всех жадиной и тираном. А почему бы и нет? Можно ведь предложить альтернативу курорту, а на сэкономленные средства прокачать себя и претендовать на повышение. Спустя пару лет дети отдыхали бы на море гораздо чаще. Еще хуже, когда человек экономит на своем здоровье и внешнем виде ради чьих-то импульсных «хочу». Конечно, с укладкой бороды в барбершопе или записью «на реснички» можно повременить. Но вот покупка Xbox вместо визита к стоматологу — кощунство. Хотя бы один из супругов должен мыслить стратегически. Иначе жизненные цели будут сведены к покупке гречки по акции или получению суши за репост. Только важно избегать крайностей: семья не может годами питаться котлетами из хлеба, пока бюджет съедают курсы саморазвития. «Поиск себя» — проект хороший, но сроки его реализации стоит ограничивать.

7. Уважение прав партнера vs. Поощрение вседозволенности

Некоторые события в семейной жизни нельзя поставить на паузу. Один партнер капитулирует — второму достается двойной груз ответственности. «Надоело по съемным углам скитаться. Милый, давай ипотеку оформим? Понимаю, что придется экономить». — «Да, я потратила аванс на маникюр со стразиками. И вообще... Думала, ты найдешь вторую работу. Ты ж мужчина!»

«Любимая, а давай ребеночка родим?» — «Ой, как-то сильно он кричит и часто какает. Говоришь, предупреждала о таком? Значит, неточно формулировала. Ты ведь женщина, а я того... с Марса. Сама виновата, не учла. Довела до психотравмы — пойду в бар лечить нервы». Свои права на свободу, отдых и хобби партнер не должен реализовывать за ваш счет. Напомнив человеку о его обязательствах, вы не совершите преступление.

Почему мы говорим о «сволочизме» и «тирании»?

В какой бы форме ни звучало слово «нет», оно вызовет протест. Фаза отрицания практически неизбежна. Главное, чтобы люди, «переваривая» эмоции, все равно чувствовали доброту и участие с вашей стороны. В скором времени статус «тиран» будет вычеркнут из личного дела.

Как правильно пишется: «фторник» или «вторнек»? Вы, наверное, морщите нос и отказываетесь от абсурдных вариантов. Мы тоже. Увы, в отношениях люди часто не замечают альтернативы. Например, когда мечутся между двумя статусами: бездушного эгоиста и жертвы обстоятельств. А ведь есть компромиссный вариант — человек, чьи границы уважают. Надеемся, именно его вы и выберете. Мы рассказали, как избежать сглаза и порчи жертвоприношений, но любую инструкцию можно дополнить. Не зря ваши глаза приближаются к значку «Комментарии».