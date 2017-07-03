7 сигналов о том, что именно вы разрушаете свои отношения

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Когда в отношениях что-то идет не так, часто мы склонны перекладывать вину на партнера. Но ведь союз строят двое. И невозможно, чтобы правой всегда была только одна из сторон. Мы в AdMe.ru считаем, что стоит вовремя обратить внимание на эти 7 признаков, что в вашей паре не все в порядке. Именно вы разрушаете ваши отношения, если...

Если вы зависите от гаджетов

Если вы каждую свободную минуту «ныряете» в смартфон, возможно, это зависимость. Ученые из Университета Аризоны выяснили, что люди, которые не расстаются со смартфонами, испытывают сложности в отношениях. Попробуйте переключиться на другие увлекательные дела: в метро читайте книжку или наблюдайте за пассажирами, перед сном стройте планы на выходные. Контролировать пребывание в интернете помогут специальные приложения. Например, Rescue Time. Подробнее о способах борьбы с зависимостью от гаджетов можно узнать здесь.

Если вы не умеете расставлять приоритеты

Если у вас очень напряженный график и времени на личную жизнь не хватает, то включите и ее в список важных дел. Пользуйтесь специальными приложениями-планировщиками, например Any.do (iOS, Android). Поможет сохранить романтику в отношениях метод «2 / 2 / 2»: раз в 2 недели ходите на свидание с любимым человеком, раз в 2 месяца выезжайте куда-нибудь на выходные, а раз в 2 года отправляйтесь вместе в отпуск.

Если вы не говорите слов поддержки

Слово «спасибо» кажется таким банальным, что иногда его забывают произнести. Но не стоит считать, что если ваш мужчина что-то делает для вас, то это само собой разумеется. Мужчины не меньше женщин нуждаются в поддержке и добром слове. Благодарите своего избранника даже за, казалось бы, незначительные вещи. «Потрясающе выглядишь», «Я ценю все, что ты делаешь», «Я верю в тебя» — эти слова вовсе не зависят от пола того, кто их говорит.

Если вы формально общаетесь

Общение любящих людей отличается искренностью и открытостью. Делитесь друг с другом подробностями и эмоциями прожитого дня, слушайте друг друга. Вместо «Как дела?» можно придумать несколько вопросов, задавать которые станет традицией. Например: «Что было самым интересным за день?» или «Над чем ты сегодня смеялся?» Если вас что-то расстраивает в партнере, говорите об этом спокойно и без упреков, используя «я-сообщения»: не «Не смей говорить этого!», а «Твои слова расстроили меня».

Если вы злитесь из-за мелочей

Не стоит пытаться переделать близкого человека. Благодаря своим особенностям он и является тем, кого вы любите. Если ситуация вызывает сильное раздражение, спросите себя, почему. Может быть, дело совсем не в зубной пасте? А своей половинке дайте возможность увидеть результат своих действий самостоятельно. Например, если муж бросает где попало свои носки, скажите ему, что они могут попасть в стирку только из назначенного им места. Когда носки закончатся, он поймет все без слов.

Если вы не умеете договариваться

Сосредоточьтесь на совместном решении проблемы. К крику, шантажу, игнорированию часто приводят наши завышенные ожидания. Нет ли их в ваших отношениях? Не доводите ситуацию до предела, попробуйте обсудить ее раньше. Когда вы обсуждаете что-то важное, дотроньтесь до партнера — так ему будет легче почувствовать, что вы с ним вместе. Возьмите на вооружение правило: одна проблема — один разговор. Во время ссоры выйдите из комнаты, пусть даже на 30 секунд. Когда вы успокоитесь — разговор получится плодотворнее.

Если вы не доверяете

Тревога или прошлый негативный опыт порой мешают нам доверять. Но если вы хотите по-настоящему близких отношений, исходите из того, что ваш любимый честен перед вами. Не требуйте отчета о проведенном без вас времени, не просматривайте его телефон и почту, не заставляйте оправдываться. К тому же подозрения на пустом месте вполне могут подтолкнуть вашего партнера сделать то, в чем вы его подозреваете. Сосредоточьтесь на хорошем.