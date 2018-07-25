7 сигналов, которые неосознанно посылают влюбленные девушки

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По статистике, 48 % мужчин влюбляются с первого взгляда, однако признаются в своих чувствах на три месяца позже женщин. При этом влюбленные мужчины более уязвимы, нежели дамы. Профессор Сьюзан Витбурн уверена, что определенные неосознанные действия и невербальные признаки говорят о влюбленности девушки. К примеру, подруга, никогда не любившая косметику и предпочитавшая кроссовки, неожиданно начинает краситься и носить каблуки. А организованная бизнес-леди опаздывает на важную встречу. Поэтому, умея распознавать необычное поведение представительниц прекрасного пола, можно узнать, есть ли шанс на взаимность.

Мы в AdMe.ru собрали неочевидные признаки, которые помогут определить, влюблена девушка или нет.

1. «Липкий взгляд»

Согласно наблюдениям психологов, влюбленные люди смотрят друг другу в глаза 75 % всего времени, в то время как у коллег или друзей этот показатель держится на уровне 30–60 %. Если девушка долго смотрит на молодого человека и при этом улыбается, это верный признак симпатии. Также многие девушки подсознательно применяют «липкий взгляд»: занимаются какими-то делами, надевают пальто, пьют кофе, но при этом не отрывают глаз от объекта влюбленности.

2. Желание быть беззащитной

Если девушке нравится мужчина, она старается лишний раз попросить помощи и казаться беззащитной. Как в кино, пожалуется на холодную погоду, тем самым намекнет на то, чтобы мужчина укрыл ее своей курткой. Девушка может при вас беспокоиться по поводу сломанного чайника или неисправности в компьютере и попросить помочь ей это починить. Вполне возможно, ей и не нужна ваша помощь, но когда человек влюблен, он хочет внимания.

3. Обворожительная походка

Влюбленная девушка идет с прямой спиной и покачивает бедрами возле молодого человека. Причина такого явления кроется в глубинах эволюционного пути. Задача женского организма на этапе влюбленности — привлечь внимание. Женщины, обладающие красивой походкой и правильными пропорциями, подсознательно считаются более здоровыми, физически развитыми и способными к деторождению. Это полезные функции для выживания вида. Именно это и привлекает мужчину при выборе партнерши. Также женщины выгибают спину, демонстрируя бюст и длину шеи.

4. «Случайные» касания

Верный признак того, что девушка влюблена: она становится более раскрепощенной в компании мужчины. Люди — тактильные существа. Нам нравится прикасаться к тому, что нас привлекает. Влюбленная девушка может якобы случайно коснуться руки молодого человека, поправить его воротник или даже вернуть непослушную прядь его волос на место.

5. Интерес к социальным сетям

Если девушка не заинтересована в мужчине, она не будет думать о нем в свободное время. Но если он ей понравился, она захочет узнать как можно больше о нем. В мире социальных сетей при желании можно найти информацию о любом человеке. Поэтому если девушка сама посылает запрос в друзья, неожиданно лайкает старые фотографии или оставляет комментарии, то это один из верных признаков ее заинтересованности. Она никогда не будет зависать на странице в соцсети без причины.

6. Рассеянность

Во влюбленной девушке можно заметить некоторую рассеянность. Даже самая организованная дама неожиданно может опоздать на встречу или забыть что-то важное. Во многом это происходит из-за влюбленности: человек на некоторое время перестает владеть собой. Также это можно связать со смущением и волнением, которые у нее вызывает присутствие мужчины.

7. Изменения во внешнем виде

Изменения у влюбленной девушки происходят и во внешнем виде. Ей хочется нравиться мужчине. Поэтому иногда даже женщины, не любящие косметику, начинают пользоваться тушью перед встречей с понравившимся мужчиной. Влюбившиеся девушки чаще надевают красивые платья, одежду, подчеркивающую фигуру, туфли на каблуке.