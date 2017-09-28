7 схем уличных воров, на которые ведутся 90 % людей

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Преступники готовы любой ценой заполучить ваши вещи. Для этого они придумывают различные уловки и изощренные схемы, которые работают на все 100 % — конечно, если не знать о них. Ведь кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому, чтобы ваш кошелек оставался с вами, AdMe.ru рассказывает про 7 воровских схем, из-за которых вы становитесь легкой добычей.

№ 1. Ой, сумка выскользнула

Один из преступников идет впереди вас и как бы случайно роняет сумку (или даже чемодан) прямо у ваших ног. Естественно, вы резко тормозите и спотыкаетесь. А в это время его сообщник резко и решительно вытягивает ценный предмет прямо из вашей сумки. Все происходит за несколько секунд, а опомнитесь и заметите пропажу вы еще не скоро. Как защититься: Кладите телефон и кошелек во внутренние карманы одежды.

№ 2. О, это же моя любимая книга

Сидите вы в парке и спокойненько читаете книжку, как вдруг подходит к вам человек и говорит: «Это же мой любимый автор!» или «Какое у вас замечательное пальто. Где купили?» Он выглядит доброжелательным и веселым, а задача у него только одна: отвлечь вас, пока его подельник уже скрывается с вашим добром. Как защититься: Проденьте руку в лямку вашей сумки или рюкзака и пододвиньте так, чтобы он был как можно ближе к телу. Или поставьте на землю перед ногами.

№ 3. Извините, вы тут уронили

Когда вы снимаете наличные у банкомата, человек за вашей спиной может подглядеть PIN-код. А когда банкомат готов выдать деньги, этот человек кладет на пол купюру и окликает вас. Вы наклоняетесь, а его сообщник забирает вашу карту. Интересно то, что вы даже и не вспомните про нее. Ведь сначала банкомат отдает карточку, а потом выдает деньги. Вы забираете наличку, потому что именно за ней вы сюда пришли. А ваша карта остается у злоумышленников. Как защититься: При наборе ПИН-кода закрывайте цифры рукой так, чтобы было невозможно подглядеть. Отходя от банкомата, проверяйте, на месте ли ваши документы и карточка.

№ 4. Прямо у всех на виду

Чаще всего карманники орудуют в местах большого скопления людей. Почему? Потому что так обчистить вас намного легче — достаточно прикрыть крадущую руку газетой. А в толпе на это никто даже не обратит внимания, ведь все куда-то спешат. Как защититься: Опять же, не кладите ценные предметы и кошельки в рюкзак.

№ 5. Слаженная работа

Верный способ вытащить вещи из рюкзака или сумки, чтобы вы этого не заметили, — это расстегивать замок потихоньку. Сначала проходит один преступник, который расстегивает замок, а затем появляется тот, кто вытащит все ценные вещи. Как защититься: Старайтесь покупать рюкзаки и сумки с закрытой молнией и прятать бегунок. Такой замок сложно расстегнуть незаметно.

№ 6. Подскажите дорогу

Когда вы сидите за столиком, к вам подходит человек, говорит, что он турист, и просит показать маршрут, улицу или какое-либо место. В то время, пока вы пытаетесь ему помочь, он забирает из вашего кармана или даже со стола телефон и кошелек. Как защититься: Не вешайте сумку на край стула и не кладите вещи на стол.

№ 7. Сфотографируйте меня, пожалуйста