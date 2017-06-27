7 шагов, чтобы заставить обмен веществ работать на полную катушку

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Чтобы улучшить самочувствие и сбросить лишний вес, прежде всего надо обратить внимание на метаболизм. Если он замедлен, то все усилия будут сводиться к нулю.



Поэтому AdMe.ru предлагает быстренько заняться «раскачкой» метаболизма с помощью семи шагов, описанных ниже. Самое главное, чтобы они превратились в привычку, и результат вас приятно удивит.