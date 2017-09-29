7 вещей, на которые стоит обратить внимание при первой встрече

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Каждый человек раскрывается не сразу. Однако даже при первой встрече можно определить его основные черты. Достаточно лишь внимательно изучить несколько моментов. AdMe.ru расскажет, как распознать истинный характер человека. Эти пункты просты, но очень многое могут рассказать о новом знакомом — посмотрите сами.

1. Приглядитесь к мимическим морщинам

Эмоции и мысли, которыми живет человек, откладываются в виде мимических морщин и раскрывают его характер. Носогубные складки сиволизируют страдания и разочарование в жизни. «Гусиные лапки» и морщинки в уголках рта — жизнерадостность и оптимистичность. Постоянное беспокойство и напряженность вылезут складками между бровями, а горизонтальные линии на лбу выдадут лидера.

2. Оцените зубы, волосы и ногти

Зубы, волосы и ногти в первую очередь демонстрируют состояние здоровья человека. А заодно показывают, насколько ответственно он относится к важным и нудным заданиям. Если ему лень сходить к стоматологу или вылечить перхоть, то и в остальных вопросах, скорее всего, он будет лениться.

3. Незаметно понаблюдайте

Если есть возможность прийти пораньше и понаблюдать за человеком без его ведома — повезло так повезло! Когда мы остаемся наедине с самим собой, мы расслабляемся, перестаем играть на публику и не пытаемся произвести впечатление. Может, новый знакомый пинает кошек или хамит прохожему, наступившему на ногу?

4. Посмотрите в роли водителя

Прокатиться с новым знакомым тоже полезно, ведь манера вождения автомобиля многое расскажет о его владельце. Товарищ, который всех подрезает и агрессивно комментирует, полон внутренних комплексов, неуверен в себе и завистлив. Наглый «жук», который перекрывает своей машиной выезд другим, и в жизни думает только о себе и собственной выгоде.

5. Проверьте социальные сети

Даже беглый взгляд на странички в социальных сетях откроет интересные моменты об их обладателе. Музыкальные пристрастия, чувство юмора, статус, интересы, отношения с друзьями — по этим пунктам вполне можно составить первое впечатление. Не зря таким сбором информации активно пользуются и работодатели.

6. Побудьте хорошим слушателем

То, как человек выражает свои мысли, позволяет достаточно точно определить характер. Каждый из нас акцентирует свое внимание на актуальных вещах, поэтому отзыв на фильм или описание какой-то ситуации будет отображать, что зацепило больше всего. Голос, его громкость и тон раскроют последние карты, которые сложно спрятать.

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