7 роковых ошибок, которые мы допускаем, когда у ребенка истерика

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Не найдешь родителя, которому не знакома проблема детских истерик. И порой не хватает никаких сил, просто сам чувствуешь, что будешь орать и топать ногами так же, как разбушевавшееся чадо. Но важно помнить, что родители мы и нам нести ответственность за эмоциональное состояние ребенка, когда он в истерике. У каждого есть свой метод отвлечения, но в этой статье мы хотим рассмотреть фразы, которые ни в ком случае нельзя говорить малышу, как бы мы ни нервничали и ни злились в данный момент.

AdMe.ru надеется, что наша статья поможет вам сохранить лицо даже в самых сложных ситуациях и не навредить детям своими необдуманными выражениями.

«Прекрати, а то оставлю без мультиков!»

Вы для ребенка непререкаемый авторитет, и когда вы лишаете его телевизора, игр и других важных для малыша вещей, он понимает, что что-то делает не так. Но ведь истерика не возникает на ровном месте, ребенку плохо, и он так выражает свое горе, несмотря на то что для нас это слишком громко. Получается, если он еще раз выразит эмоции, его могут лишить чего-то важного? Из-за таких установок дети становятся взрослыми, у которых заморожен весь спектр негативных эмоций, как следствие, возникают болезни сердечной системы, гипертония и неконтролируемые вспышки гнева.

«Что ты из-за ерунды расстраиваешься?»

Когда мы говорим такую фразу, нам кажется, что мы помогаем ребенку, но на самом деле только вредим. Даже если нам кажется, что повод для слез выеденного яйца не стоит, это не значит, что малыш так же воспринимает свою трагедию. Обесценивая его чувства, мы даем ребенку понять, что то, из-за чего он расстраивается или радуется, неважно. И помимо расстройства из-за происшествия, малыш начинает еще и чувствовать обиду на нас за то, что мы его не понимаем. В дальнейшем это может привести к обратному эффекту: подросток будет обесценивать уже наше мнение.

«Если ты не прекратишь, я сейчас уйду, и ты останешься один»

Это тоже угроза, но иного толка. Страх остаться одному — один из базисных, и говоря такое малышу, вы подрываете его доверие к миру. Получается, он впитывает такую установку: сделал что-то не то (и сам не понимаешь что) — останешься один. Доверять после такого любимым маме и папе становится сложно. После пережитого стресса, если угрозу воплотили в жизнь, ребенок может замкнуться в себе, и вам уже сложнее будет вернуть его доверие не только к себе, но и к миру. В дальнейшем из этого «вырастают» неврозы, тревожные расстройства и панические атаки.

«Я тебя наказываю ради твоего же блага»

Если вы считаете, что ребенок действительно понимает, почему его наказывают, то глубоко ошибаетесь. Малыш не запомнит воспитательного момента, а запомнит только то, что ему делают больно любимые люди. Он или будет бояться сделать что-либо не так и вырастет крайне неуверенным в себе человеком, или сам выберет для себя агрессивную модель поведения. Оскорбления тоже являются эмоциональным насилием: мало того что маленький человечек, запомнив ваши слова, может употреблять их сам, так еще и будет думать, что он заслуживает такого обращения, раз авторитетные родители так решили.

«Ну сколько можно? Я уже не знаю, что с тобой делать!»

Когда ребенок видит бессилие своих родителей (а это именно так, ведь вы не знаете, что делать), он теряет ощущение безопасности. Как это так: вы, самые сильные существа на свете (в его восприятии), оказываетесь беспомощны перед его эмоциями? Ребенку сложно контролировать свой гнев, он только учится обращаться с такими сложными чувствами, как злость, обида, страх (именно это мы наблюдаем, когда у малыша истерика), а тут еще новое испытание — родители, которые не могут ему помочь.

«Сейчас придет дядя милиционер и заберет тебя»

Помимо угроз, которые мы рассматривали выше, эти установки опасны еще и тем, что формулируют негативное представление ребенка о врачах, милиционерах и все тех профессиях, которыми мы запугиваем несчастного малыша. Как ему не истерить в поликлинике, когда он сто раз слышал, как злобный доктор сделает ему укол, если дитятко не съест кашу / помоет руки (нужное подчеркнуть). Про Бабая, Бабу-ягу и прочую нечисть — отдельная история, с такими запугиваниями энурез и страх темноты — меньшее, что может произойти.

«На тебе планшет, только успокойся»

Когда мы сначала запретили, а потом, увидев первые «зачатки» слез на любимом личике, разрешили, то тем самым подготовили почву для дальнейших манипуляций. Ребенок не дурак и по мере взросления поймет, что раз вы не выносите его криков и готовы откупиться чем угодно, то зачем изобретать велосипед? Достаточно рыдать по любому поводу — и вожделенный планшет / игра / поход в кафе у него в кармане. Такой ребенок привыкнет манипулировать окружающими и будет очень расстроен, если по первому его хныку другие не побегут исполнять его желания. Социализироваться потом такому малышу будет очень сложно.

Бонус: что же делать во время истерики?

Научите ребенка выражать злость и гнев приемлемыми способами, например: побить подушку;

пробежать отсюда до лавочки;

если видите, что истерика вот-вот начнется, попросите объяснить, что он чувствует (если он уже может);

дайте ему пластилин или глину и попросите вылепить то, что малыш сейчас чувствует;

если ребенок младшего школьного возраста, станьте напротив, упритесь ладонями в ладони и попробуйте «побороться» с ним немного, чтобы ребенок выплеснул накопившееся напряжение.