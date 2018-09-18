7 родительских советов, которые превратят ребенка в изгоя

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Детские конфликты часто кажутся взрослым глупостью: подумаешь, дети поругались из-за игрушки или кто-то пошутил над чужим внешним видом. На самом деле такие вещи иногда перерастают в настоящую травлю и вместо двух участников конфликт охватывает целый класс. К сожалению, родители не всегда знают, как решать такие проблемы, и своими действиями и советами могут сделать только хуже.

Мы в AdMe.ru собрали неправильные, но частые модели поведения, с помощью которых родители пытаются решить детский конфликт, а также советы, которые на самом деле помогут улучшить ситуацию.

1. Ходить в школу и ругаться с детьми

Пойти в школу и отчитать тех, кто обижает сына или дочь, — довольно распространенный метод решения проблемы. К сожалению, толку от него практически нет. Чем старше дети, тем меньше авторитета для них имеют взрослые и больше — сверстники. Гораздо вероятнее, что попытка пристыдить обидчиков сделает только хуже. Дети поймут, что их оппонент не может постоять за себя и чуть что бежит к маме. Это не прибавит уважения и приведет к тому, что ребенка начнут дразнить еще больше. Как лучше: пойти в школу — нормальное решение, но идти нужно к учителям, классному руководителю или школьному психологу. Цель похода — выяснить проблему и найти пути решения. Только после этого можно привлекать детей и пытаться разрешить конфликт между ними.

2. Пытаться помирить детей насильно

Часто родители считают, что для решения проблемы достаточно принудить зачинщика извиниться и пообещать так не делать. Этот метод может сработать, когда детям по три года, но чем старше, тем сложнее будет решить конфликт за них. На словах обидчик действительно может пообещать исправиться, но вряд ли это решит проблему. Агрессивные нападки просто примут другие формы, например бойкот, в котором будет участвовать уже не один ребенок, а целая группа. Как лучше: нужно уважать эмоции и чувства детей. Даже если проблема кажется глупой, они переживают ее как что-то значимое. Лучше вникнуть в конфликт и посоветовать ребенку, как он может разрешить его самостоятельно. Если же хочется самому помирить детей, лучше придумать какое-то совместное дело, которое поможет их сплотить и забыть обиду, а не просто требовать извинений.

3. Винить во всем обидчиков

Сложно сохранять трезвый ум, когда твоего ребенка обижают. Первый порыв многих родителей — обвинить во всем других детей. Очень легко и приятно поверить, что это испорченные одноклассники третируют вашего доброго и воспитанного малыша. Но чаще всего другие дети не так уж испорчены, просто им почему-то не удалось найти общий язык с вашим ребенком. В любом случае перекладывание на них вины никак не поможет решить проблему. Как лучше: быть всецело на стороне ребенка — правильно. Но нужно трезво смотреть на ситуацию. Если конфликты возникают часто, наверняка причина в том числе и в поведении вашего ребенка. Возможно, он не умеет за себя постоять или слишком заносчив со сверстниками. Осозновать такие вещи может быть неприятно, но, если знать, что исправить, проблему будет решить гораздо проще.

4. Винить ребенка

Другая крайность — назначать ребенка виноватым в своих проблемах. Тихо говорит, не занимается спортом, сутулится — в этом родители видят причины его непопулярности. И не забывают об этом напоминать, если им жалуются на проблемы со сверстниками. Такое поведение — дорога к тому, что очень скоро ребенок бросит жаловаться. Но и доверять родителям тоже перестанет. Как лучше: конфликты действительно могут возникать из-за привычек или поведения сына или дочери. Но что толку об этом говорить? Нужно помочь исправить то, что вызывает негатив у других детей, научить сына или дочь общаться, быть смелее и увереннее. Ведь главная задача — решить проблему, а не напомнить ребенку об его недостатках.

5.Пытаться задобрить других детей

Некоторые родители пытаются расположить детей, с которыми конфликтует их сын или дочь, хорошим отношением. Ребенку дают в школу сладости для одноклассников, устраивают праздники, куда приглашают «друзей», их зазывают в гости, развлекают и угощают. Только вот результат такого подхода в том, что ребенка совсем перестают уважать. Таким поведением родители ставят ребенка в заведомо нижнюю позицию, показывая, что даже готовы приплачивать, чтобы с их сыном или дочерью дружили. Как лучше: хорошее отношение не купишь. Если конфликт уже есть, материальные вложения не помогут его решить. Гораздо больше сверстников впечатлят сильный характер, неожиданная помощь или чувство юмора — именно это нужно воспитывать в ребенке.

6. Утешать ребенка вместо решения проблемы

Когда ребенок расстроен, хочется в первую очередь утешить. К сожалению, этим все часто и заканчивается. Например, дочь или сына постоянно дразнят из-за лишнего веса. Родители сочувствуют, поэтому дома не могут отказать во вредной еде и развлечениях. Так ребенок снимает стресс, но проблема никуда не уходит. В результате дом становится приятным и безопасным местом, а жизнь и отношения за его пределами все хуже. Как лучше: когда ребенок был совсем маленьким, ему было достаточно комфортной обстановки дома. Но чем он старше, тем важнее создать внешние условия, в которых он сможет нормально развиваться. Конфликты этому не способствуют. Хорошо, когда родители могут поддержать ребенка психологически, но в первую очередь нужно все же думать о решении проблемы, даже если ради этого придется пожертвовать частью комфорта.

7. Самоустраняться

У родителей полно своих проблем, поэтому иногда они не обращают внимания на трудности ребенка. Им кажется, что это временно, не слишком важно и он сможет справиться с этим сам. В некоторых случаях так и бывает. Но частое игнорирование проблем может привести к тому, что ребенок просто закроется и не захочет вообще ничем делиться. Как лучше: далеко не все детские проблемы стоят вмешательства, и это правда. Но гораздо лучше быть в курсе ситуации и следить за ее развитием со стороны. Таким образом можно и сохранить доверие ребенка, и не упустить момент, когда обычный конфликт перерастет во что-то более опасное.