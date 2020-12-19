7 особенностей поведения, которые могут принести своим обладателям немало проблем, если не держать их в узде

Порой люди ведут себя странно: жеманятся, публично отказываются от карьерного продвижения, постоянно меняют жизненные приоритеты и любят драматизировать. Что, если это не просто особенности характера или поведения, а нечто совершенно другое? Артур Фримен и Аарон Бек, психотерапевты мирового уровня, написали книгу, где объяснили, какие ярко выраженные поведенческие черты могут привести к большим проблемам в психике.

Мы в редакции AdMe.ru прочли труд именитых ученых и составили небольшой гид по тем особенностям человеческого поведения, которые могут говорить об отклонениях в психике человека.

1. Отказ от продвижения по службе

Порой люди намеренно отказываются от лакомых предложений, например от повышения, смены места работы или учебы и любых других вещей, которые предполагают новую активность, связанную с риском неудачи. При наличии иных симптомов психиатр определил бы у такого человека параноидное расстройство личности. Проблема таких людей в том, что они страшно боятся быть отвергнутыми и раскритикованными, а потому избегают любых ситуаций, в которых это может случиться. Даже если предложение, сделанное им, чрезвычайно выгодно. Интересно, что такие люди не могут расслабиться в присутствии других. Они всегда напряжены и ждут, что кто-нибудь прямо сейчас начнет их критиковать.

2. Обвинение окружающих в том, что те ведут себя как дети

Человек, который считает себя ответственным за все, что происходит вокруг, и пытается контролировать работу других, возможно, страдает обсессивно-компульсивным расстройством. Окружающих такие люди воспринимают легкомысленными и инфантильными, считая, что те потакают своим желаниям и отказываются вести себя по-взрослому. Яркая черта такого человека — постоянное употребление в речи слова «должен». А проблема кроется в убеждении, что он сам ни на что не способен. Отсюда и стремление во что бы то ни стало контролировать ситуацию и подгонять все происходящее под определенные рамки.

3. Раздражение, что у какого-то человека есть нечто ценное, чего он не заслуживает

Человек с антисоциальным расстройством личности не обязательно совершает противоправные деяния. Он может быть вполне безобидным с виду. Выдают таких людей небольшие детали в поведении: например, они завидуют другим и считают, что окружающие не заслужили тех ценных вещей, которые имеют. Среди других признаков — ярое убеждение в том, что нужно обязательно манипулировать людьми, если хочешь чего-нибудь добиться в жизни.

4. Утверждение, что в жизни нет особого смысла

Помимо постоянного желания быть в одиночестве, у человека с шизоидным расстройством часто появляются мысли о том, что наша жизнь в основе своей легка и проста, а потому в ней нет никаких сложных смыслов. Для таких людей отношения — это почти пустой звук, поскольку они убеждены: люди взаимозаменяемы. Посторонних, которые лезут с расспросами, звонками и СМС, этот человек будет считать навязчивыми. Если же он вступает в отношения, то его второй половинке может казаться, что у возлюбленного или возлюбленной каменное сердце: эти люди не привыкли ярко выражать свои чувства. Да и эмоции других они тоже почти не замечают. В целом такой стиль бытия можно определить как «живи и дай жить другим».

5. Драматичное выражение всего спектра эмоций: от радости до печали

Человеком, у которого диагностировано гистрионное расстройство, управляют чувства, а не разум. Он крайне ярко выражает все свои эмоции. Например, если во время дождя ему вдруг взгрустнулось, он считает это достаточным поводом, чтобы поплакать. Основная цель таких людей — сообщить всему миру о том, что происходит у них в душе. Интересный момент: часто такие личности ведут себя едва ли не вызывающе и активно демонстрируют природную красоту, чтобы привлечь внимание окружающих.

6. Постоянная смена жизненных целей

Одно дело — быть разносторонним человеком и регулярно менять хобби. Совсем другое — путаться в собственных желаниях и стремлениях. Именно этим грешат люди с пограничным расстройством личности. Нередко они совершают импульсивные поступки под влиянием эмоций. А эмоции свои такие люди контролируют очень плохо.

7. Принятие красивых поз и стряхивание с себя воображаемой пыли

Люди с нарциссическим расстройством проявляют недюжинную заботу о самих себе. Порой это выражается в том, что они стряхивают с себя пылинки (в прямом смысле) или принимают неестественные, но очень красивые, элегантные позы. Многим свойственно при этом намеренно сохранять надменное выражение лица. Любая мелочь, которая портит внешний вид, например сломанный ноготь или оторванная пуговица, вызывает у таких людей преувеличенно сильную реакцию. Еще они умеют производить первое впечатление. Но впоследствии мнение о них у окружающих резко меняется в противоположную сторону: нарцисс часто бывает жестоким и неблагодарным. Скажем, он считает, что ему должны уступать дорогу, пропускать в очереди, обслуживать его по первому разряду и быстрее всех.