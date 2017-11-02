7 трюков для тех, кто хочет принять верное решение

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Легко определиться с выбором, когда один из вариантов очевидно лучше / выгоднее / перспективнее. И мучительно сложно, когда на чашах весов представлены равноценные альтернативы. AdMe.ru попробует вернуть вам здоровый сон и душевное спокойствие. Предлагаем вашему вниманию 7 способов выйти из ступора и принять правильное решение.

1. Дать совет другу

Со стороны это может выглядеть как легкая форма раздвоения личности, но попробуйте представить на своем месте другого человека (друга, коллегу). Сделайте вид, что проблема выбора — его, а не ваша. Абстрагируйтесь, отойдите в сторону, понаблюдайте, а затем дайте совет. Такой прием помогает отбросить эмоции, которые затуманили ваш разум в муках выбора, и более трезво взглянуть на суть вопроса.

2. Отключить информационный шум

Нам кажется, что чем большим количеством сведений мы располагаем, тем объективнее способны оценить ситуацию. Однако бесконечный информационный поток только усиливает напряжение и запутывает наш мозг. Мы начинаем придавать излишнюю важность незначительным фактам и упускаем из вида существенное. Временно отключите информационный шум, расслабьтесь и позвольте своему разуму самостоятельно найти верный ответ, ведь неспроста многие ученые совершали свои великие открытия во сне.

3. Отрицать очевидное

К определенному возрасту каждый из нас обзаводится собственным стилем поведения в целом и принятия решений в частности. Сломайте шаблон и поспорьте с самим собой, поставив под сомнение очевидные факты в отношении каждого варианта развития событий. Возьмите ручку, листок и выпишите их, затем переверните лист и придумайте, что будете делать в таких обстоятельствах. Очень часто ответ находится за границами привычных мыслей.

4. Взять у себя интервью

Прежде чем окончательно определиться с решением, задайте себе 3 вопроса и отвечайте на каждый в течение 10 минут. Итак, если вы пойдете по выбранному пути, то: Как вы будете себя чувствовать через 10 дней?

Как вы будете себя чувствовать через 10 месяцев?

Как вы будете себя чувствовать через 10 лет? Прислушайтесь к своим ощущениям. Прочувствовать перспективы не менее важно, чем обдумать их. Удовольствие или дискомфорт при визуализации вашего выбора часто говорят громче доводов разума.

5. Поиграть в эпитеты

Подберите для каждого из вариантов решения несколько прилагательных, а затем примените их по отношению к самому себе. Скажем, вы выбираете между 2 предложенными должностями: одна — динамичная, требующая коммуникабельности и постоянных передвижений, другая — стабильная, подразумевающая вдумчивый подход и внимание к деталям. А теперь попробуйте употребить эти описания по отношению к себе. Какое подходит вам больше? Это крайне важно: делая любой выбор, вы всегда в той или иной степени определяете свое будущее.

6. Нарисовать квадрат Декарта

Этому приему AdMe.ru посвятил отдельную статью. Секрет его эффективности в том, что, принимая сложные решения, мы часто зацикливаемся только на одном вопросе: что будет, если это произойдет? Квадрат Декарта помогает рассмотреть ситуацию с нескольких сторон и сделать более осознанный выбор.

7. Ограничить себя во времени