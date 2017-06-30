7 простых советов, чтобы научить ребенка обращаться с деньгами

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Важные жизненные привычки, связанные с деньгами, формируются в возрасте до 7 лет. Поэтому, чтобы уберечь ребенка от необдуманных трат во взрослой жизни, важно научить его копить и правильно относиться к деньгам именно сейчас. AdMe.ru делится с вами 7 верными способами, которые помогут развить у ребенка полезные привычки.

№ 1. Расскажите про семейный бюджет

Рассказывать ребенку про деньги можно уже с 3–4 лет, тогда в школьном возрасте он будет уметь ими распоряжаться. Важно делать это на его языке. Разделите траты по цветам и расскажите, что синий — это плата за квартиру, желтый — траты на еду, а голубой — на игрушки. Чему научит: В следующий раз, когда ребенок попросит в магазине новую игрушку, вы сможете спокойно объяснить, что деньги остались только в желтом кружке, а в голубом появятся в следующем месяце. Покажите ребенку, что он может потерпеть, накопить побольше синего цвета и купить большую игрушку.

№ 2. Не покупайте сразу

Яркие витрины и стеллажи вызывают всплеск эмоций и заставляет ребенка кричать: «Купи, купи, купи!» Не отказывайте, а предложите занести вещь в список желаний. Желание нужно нарисовать, написать название, цену и повесить на холодильник. В конце месяца можно заглядывать в список и выбирать одну игрушку. Чему научит: Малыш научится обдумывать каждую покупку и не поддаваться спонтанным желаниям. Этот процесс будет интересным и познавательным.

№ 3. Давайте карманные деньги

Важно не только давать ребенку карманные деньги, но и научить их тратить, чтобы они тут же не ушли на сладости и мелкие покупки. Например, у ребенка есть 300 рублей. Расскажите ему, что он может купить на них маленькую игрушку. Но если подождет месяц, то вы ему поможете и он сможет купить большую. Чему научит: Он сможет заранее продумывать свои накопления и будущие покупки.

№ 4. Разбейте желания по приоритетам

У детей желания постоянно меняются. Сегодня хочется одно, завтра — другое. Если вещей в списке желаний накопилось много, разбейте их по приоритетам. Попросите ребенка отметить цветом, какую вещь хочется сейчас, а какую в будущем. Если вещь дорогая, предложите накопить на нее вместе, используя копилку. Чему научит: Это развивает важный навык планирования и заставляет продумывать будущие покупки.

№ 5. Создайте копилку

В качестве первой копилки подойдет стеклянная банка, пластиковый контейнер или конверт. Поместите на копилку наклейку с названием будущей покупки и напишите, сколько нужно накопить. Пусть ребенок откладывает часть карманных денег и записывает, сколько положил. Чему научит: Копилка научит ребенка быть терпеливым, уметь подсчитывать и не забывать о заветной цели. Если ребенок терпеливо копит — помогайте ему. Например, с каждой положенной монеткой добавляйте немного сверху.

№ 6. Не платите детям за учебу

«Принеси хорошую оценку получи 100 рублей» — этот метод не работает. Ребенок может решить, что оценка по математике стоит не 50, а целых 500 рублей. Кроме того, такой подход превратит учебу в добычу денег, а не знаний. Добавляйте немного наличных в копилку только за большие события: конец учебного года или победу в соревнованиях по плаванью.

№ 7. Превратите это в игру