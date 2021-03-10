7 простых психологических уловок, которые превратят вас в гуру общения

В современном мире сложно переоценить важность навыка общения. Однако эффективность коммуникации определяется не только наличием хорошо подвешенного языка и уверенностью в себе, как это принято считать. Победа в любой словесной баталии, будь она в рамках семьи или на профессиональном поприще, как правило, достается тому, кто знает элементарные законы психологии и ловко воздействует на оппонента искусной игрой слов.

Мы в AdMe.ru изучили исследования и статьи психологов и отобрали самые актуальные и вместе с тем несложные техники воздействия на собеседников, которые вы можете начать применять уже сегодня.

1. Ссылайтесь на авторитетное мнение, чтобы убедить людей в своей правоте

Чтобы ваше мнение или утверждение звучало убедительнее, никогда не ленитесь приправлять их ссылками на высказывания авторитетных лиц: это действует безотказно. В зависимости от ситуации упоминаться могут разные люди — ученые или писатели, если речь идет об исследованиях или делах, касающихся работы, а в бытовом контексте — даже родственники («Как утверждает мой отец...», «Моя бабушка всегда говорила...»). В некоторых случаях, когда необходимо донести, что это мнение коллектива в целом, но при этом нежелательно называть имена, не стоит стесняться прибегать и к безадресным авторитетам. Например, «Большая часть коллектива согласна со мной», «Все мои родственники того же мнения» или «Это подтверждает каждый, кто столкнулся с такой проблемой». Помните: аргумент со ссылкой на авторитет — это самый мощный инструмент убеждения.

2. Не пытайтесь расслабиться, когда нервничаете. Лучше превратите беспокойство в предвкушение

Как правило, находясь в состоянии мандража, человек всеми силами пытается успокоиться, то есть перейти в противоположное состояние. Но значительно проще привести себя в состояние, которое имеет с беспокойством много общего. Речь идет о радостном предвкушении. Дело в том, что и то и другое чувство приводит мозг в возбужденное состояние. В обоих случаях в организме повышается уровень кортизола — человек готовится действовать. Они очень похожи, и разница лишь в качестве переживаемых эмоций. Если беспокойство может привести к оцепенению, то предвкушение, напротив, побуждает к действиям. Это значит, что вы сможете эффективнее общаться с потенциальным работодателем, партнером или аудиторией. Поэтому в следующий раз не вступайте в неравную схватку с мозгом в попытках его успокоить, лучше примените этот когнитивный трюк.

3. Проговаривайте положительные черты человека вслух, чтобы вызвать симпатию и стимулировать тактичное поведение

Исследования доказывают, что комплименты и похвала — лучший способ завоевать расположение человека. Особенно если эта похвала подана естественно и непринужденно и не выглядит как банальная и топорная лесть. Если вы желаете вызвать симпатию у собеседника, старайтесь не просто выявить позитивные черты, которые ему присущи, но и обязательно проговорить их вслух: «Как умный человек, вы согласитесь...»;

«Справедливые люди вроде вас не станут спорить, что...»;

«Порядочные люди, как вы, поддерживают идею о том...». После того как вы отдадите должное, например, эрудированности человека, он не только станет охотнее соглашаться с вами в некоторых вопросах, но и наверняка постарается впредь тоже вести себя интеллигентно, разговаривать спокойно и не бросаться в крайности.

4. Используйте технику наведения мостов, чтобы уйти от неприятного вопроса или разговора

Эта техника идеальна для ситуаций, когда вам не нравится заданный вопрос, но вы не хотите выдавать своих чувств игнорированием или раздражением. Заключается она, по сути, в естественной смене темы разговора по простой схеме: внешнее присоединение (когда вы начинаете отвечать на вопрос) и дальнейший переход к части, которая вам более приятна. Присоединение здесь играет ключевую роль, так как именно оно является мостом, который придает плавность переходу. Выражаться оно может следующим образом: комплиментом («Это очень интересный вопрос»);

альтернативой («А что, если посмотреть на это с другой стороны?»);

встречным вопросом («А что бы вы предложили в этой ситуации?»);

размышлением («Кстати, в моей практике был похожий случай»);

размытием («С одной стороны так, но если посмотреть с другой...»).

5. Проявите интерес, даже если вы уже знакомы с тем, что вам показывают или рассказывают

Когда собеседник с энтузиазмом делится с вами какой-то находкой, не стоит говорить, что вы это уже видели, особенно если вам хочется произвести на него приятное впечатление и наладить дружеское общение. Вспомните себя в такие моменты: чаще всего подобный ответ и реакция слегка расстраивают и даже разочаровывают. Человеку будет гораздо приятнее, если вы разделите с ним его восторг, а для вас это будет еще одна монетка в копилку симпатии, ведь общие интересы, особенно в узких сферах, сближают людей как ничто другое.

6. Используйте правило взаимного обмена

Правило взаимного обмена заключается в том, что, когда человеку оказана какая-либо услуга, он непременно испытывает желание отплатить тем же. Таким образом, это оказывает положительный эффект в разных направлениях: соглашаясь помочь, вы даете человеку понять, что на вас можно положиться, а после выполненной просьбы в качестве бонуса получаете возможность рассчитывать на вашего оппонента в будущем. Все дело в том, что люди, как правило, не слишком охотно соглашаются помогать кому-то, с кем их пока не связывают дружеские отношения и история подобных взаимодействий. Однако, держа в уме это правило, теперь вы можете чаще позволять себе помогать знакомым, чтобы заручиться их симпатией и поддержкой.

7. Чаще используйте фразу «Мне нужна твоя помощь»

Как в бытовом, так и в деловом общении самое важное значение имеет игра слов. Поэтому, если вам необходимо привлечь внимание человека и сделать так, чтобы он наверняка вам помог, не стоит просто подзывать его к себе — попросите его о помощи. Подобный совет в треде на Reddit в свое время собрал десятки тысяч лайков и комментариев, в которых люди подтверждают, что это работает как с детьми и вторыми половинками, так и с коллегами и бизнес-партнерами. А дело все в банальном чувстве собственной важности, о котором упоминал в свое время и Дейл Карнеги. Формулировка «Мне нужна твоя помощь» автоматически повышает чувство значимости человека, потому что показывает, что вы доверяете ему и рассчитываете на него, раз именно к нему вы пришли за помощью. И конечно же, оппонент всячески старается это доверие оправдать.