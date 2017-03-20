7 простых правил общения с тяжелыми людьми

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Порой нам приходится иметь дело с тяжелыми людьми, то есть с теми, кто дает не очень нужные советы, критикует и высказывает свое мнение по поводу и без. Открыто избегать такого человека — значит провоцировать новые конфликты, поэтому лучше при общении с ним использовать некоторые приемы. AdMe.ru совместно с Psychologies подготовил 7 советов, как вести себя с «токсичными» личностями. Читайте и обходите стороной капканы манипуляторов.

Говорите четко и уверенно

Тяжелые люди выбирают стиль поведения, в котором нет ясности, чтобы при необходимости найти оправдание своему поступку. Например: «Ты не предупредил, что об этом нельзя никому рассказывать»;

«Я не понял, что мы договорились ровно на 10:00». Уповать на то, что такой человек будет опираться на неписаные нормы порядочности или здравого смысла, бесполезно. Поэтому в общении с подобными персонами лучше всегда говорить ясно, подчеркивая даже самые очевидные, на ваш взгляд, детали.

Отличайте заботу от самоутверждения

Люди, о которых идет речь в этой статье, любят помогать, делая это в навязчивой и утомительной форме. Это создает видимость заботы, и мы начинаем думать, что они искренне желают нам добра, просто не умеют это делать по-другому. На самом деле такое поведение — это способ подчеркнуть чувство собственной значимости. Поэтому не давайте зеленый свет тяжелым людям и пресекайте все попытки оказать вам ненужное содействие.

Установите границы

Так как тяжелые люди стараются избегать ясности, то в общении с ними важно обозначить рамки. Например, если это коллега, объясните, что не выносите профессиональные отношения за порог офиса, поэтому не стоит вам звонить или приглашать куда-либо после работы. В принципе, установление личных границ — это норма всех здоровых отношений, даже с приятыми людьми.

Вовремя останавливайтесь

Порой в общении с такими людьми очень хочется дать сдачи и отстоять свою точку зрения или указать на ошибки в их поведении. Но поступая так, мы глотаем наживку, ведь их целью является самоутверждение через спор или конфликт, а не поиск правды. А в искусстве спора ваш оппонент, скорее всего, стоит на несколько ступеней выше вас. Поэтому чтобы защитить себя, важно вовремя распознать их истинные намерения и уйти от разговора.

Отступайте правильно

Когда поведение тяжелого человека начинает угрожать вашему хорошему настроению, воспользуйтесь похожим на правду предлогом для того, чтобы уйти. Вам нужно срочно распечатать важный документ, забрать ребенка из садика, помыть машину. По сути, не очень важно, как вы «отмажетесь», главное, чтобы это звучало убедительно. Поэтому лучше такие спасательные предлоги подготавливать заранее.

Не переходите на личности

Да, иногда бывает сложно сдержаться и пресечь вовремя малополезный для нашего эмоционального здоровья диалог. И мы сами не замечаем, как обсуждение самого мирного вопроса превращается в конфликт. Если так произошло — не скатывайтесь в обсуждение личных качеств, потому что это прямое проявление бессилия. Говорите только о фактах и ими же оперируйте. Будьте умнее и подайте пример вашему оппоненту, как бы банально это ни звучало.

Займитесь любимым делом

После общения с тяжелым человеком часто остается чувство незавершенности, ведь, с одной стороны, вы не ставите точку, чтобы избежать конфликта, с другой стороны — он не сжигает мосты, так как избегает любых форм проявления ясности. Поэтому иногда мы сами время от времени подпитываем отношения с такими людьми, несмотря на то что после каждой встречи чувствуем себя как выжатый лимон. Лучше уделите время тому, что вам действительно нравится и приносит ощущение спокойствия. Ведь именно наши истинные увлечения делают нас тем, кто мы есть.