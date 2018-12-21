7 научных лайфхаков, которые помогут справиться с зимней хандрой

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Зимой жизнь как будто останавливается: сил ни на что не хватает, из дома выходить не хочется, и кажется, что такое состояние сохранится до самой весны. Но, к счастью, есть доступные и достаточно простые способы, которые помогут избавиться от плохого настроения и сезонного стресса. Начать можно уже прямо сейчас — включайте свой плей-лист и заходите в статью.

AdMe.ru надеется, что собранные нами советы окажутся полезными и наши читатели забудут, что такое зимняя хандра.

1. Купите настольную лампу

Идешь на работу — еще темно, выходишь с работы — уже темно. Именно недостаток света — основная причина плохого настроения в осенние и зимние месяцы. Но простая настольная лампа способна решить эту проблему. Исследования показали, что достаточно всего 30 минут в день посидеть около яркого источника света, чтобы почувствовать себя значительно лучше. Эффект сравним с действием антидепрессантов. А еще можно совместить полезное с приятным и почитать книжку или связать шарф, пока вы получаете свою дозу света.

2. Откажитесь от конфет и тортов

Если вы привыкли поднимать себе настроение сладостями, то стоит отказаться от этой вредной привычки: удовольствие временное, а в перспективе вас ждет пара лишних килограммов, усиление тревоги и депрессии. Лучше отдать предпочтение черному шоколаду, который стимулирует выработку гормонов хорошего настроения — эндорфинов.

3. Слушайте музыку

Согласно исследованиям, музыка значительно поднимает настроение, а эффект длится не только во время прослушивания, но и две недели после. Одно условие: музыка должна быть веселой и позитивной.

4. Начните планировать отпуск

Оказывается, чтобы почувствовать себя счастливее, достаточно начать думать о ближайшем отпуске. Планирование и предвкушение отдыха поднимают настроение, поэтому чаще представляйте, как вы пакуете вещи и отправляетесь в путешествие.

5. Не избегайте общения

Зимой желание общаться стремится к нулю и чаще всего хочется сидеть дома и смотреть любимые сериалы. А вот ученые категорически не рекомендуют этого делать. Оказывается, одиночество не только усугубляет депрессивное настроение, но также наносит вред организму, сравнимый с курением.

6. Помогите другим

Рядом всегда есть те, кому нужна наша помощь. Добрые дела приносят пользу не только тому, кто в них нуждается, но и тому, кто их совершает: уменьшается риск развития гипертонии, снижается уровень стресса, а люди, которые привыкли творить добро хотя бы один раз в неделю, становятся гораздо счастливее и успешнее.

7. Проверьте на себе хюгге и лагом

Шведы и датчане тоже знают, что такое зимняя меланхолия, и, чтобы с ней справиться, первые придумали лагом, а вторые — хюгге: Философия лагом — когда всего достаточно: не слишком много и не слишком мало. И эту умеренность и комфорт нужно постараться сохранить во всех сферах жизни: если работать, то лагом (без выраженного трудоголизма), если есть, то тоже лагом (не переедая), и если пить чай, то только температуры лагом (той, которая комфортна для вас).

Главная цель хюгге — создать максимальное ощущение комфорта и уюта. Для каждого хюгге свой: одни закутываются в плед и пересматривают все фильмы про Гарри Поттера, другие радуют своих домашних выпечкой и покупают в дом милые вещи, а третьи надевают наушники, включают Фрэнка Синатру и отправляются гулять по заснеженному городу.

А что вам поднимает настроение зимой?