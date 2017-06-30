7 простых фраз, которые мужчины и женщины понимают по-разному

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Мужичины и женщины во многих ситуациях смотрят на одни и те же вещи совершенно по-разному. AdMe.ru расскажет про 7 фраз, значение которых может отличаться для сильного и прекрасного пола. Читайте и помните, что дело не в том, что одни правы, а другие нет. Просто мы разные.

Он. Для мужчины за любым диалогом стоит какая-нибудь проблема или вопрос, требующий решения. Эту фразу они используют только с конкретной целью, а услышав ее, напрягаются, ведь это значит, что что-то пошло не так, раз возникли проблемы. Она. Для женщины общение — это возможность прежде всего укрепить связь с партнером. Поэтому нередко приглашение к разговору не носит конкретных целей, а отказ воспринимается с обидой.

Он. Мужчина лучше воспринимает информацию, молча сконцентрировавшись на предмете разговора, из-за чего нередко производит впечатление невнимательного собеседника. Обвинения в том, что партнер является плохим слушателем, могут вызвать удивление или даже обиду, ведь он действительно пытается выслушать. Она. Слушающая женщина — это человек, использующий эмоциональные возгласы и жесты, ведь, чтобы вникнуть, ей необходимо пропустить ситуацию через себя. Мужчины такого поведения не понимают, а иногда и раздражаются, поскольку это мешает им сосредоточиться.

Он. Сильный пол не любит делить свои победы, и его представители не склонны к выполнению совместных дел. Поэтому мужчины такие предложения воспринимают с неохотой, а сами произносят эту фразу крайне редко. Она. У женщин из-за гормона окситоцина, по мнению ученых, более развито чувство сплоченности. «Мы это сделали вместе», «У меня есть команда, которая меня поддерживает» — все это очень важно для них. Поэтому любой повод справиться с чем-либо вместе — это возможность для женщины подчеркнуть тот факт, что она не одна.

Он. Мужчины редко произносят эту фразу с каким-либо подтекстом, и в большинстве случаев им действительно нужна тишина для того, чтобы справиться со стрессом, поразмышлять над какой-нибудь проблемой. Она. Что касается женского молчания, то тут впору вспомнить классическую шутку про жену, которая обиделась и молчит, думая, что это наказание для мужа. Действительно, женщины часто используют молчание как способ манипуляции, в то время как для их партнеров такое поведение непонятно.

Он. Мужчины хуже женщин умеют переключать свое внимание с одного вопроса на другой. Поэтому «обсудим позже» — нейтральная фраза для представителей сильного пола, ведь им действительно сложно ответить даже на самый простой вопрос, если их мысли заняты чем-то другим. Она. У женщин лучше развита многозадачность, и они без особых усилий могут отвлечься по любому поводу и затем опять вернуться к прежнему занятию. Поэтому предложение обсудить позже вопрос, который их интересует вот прямо сейчас, они воспринимают как нежелание уделить им время.

Он. Мужчины менее эмоциональны, и этот факт проявляется в том числе в модели речи. Насколько бы шикарным ни было платье спутницы или приготовленный обед, в их словаре просто мало эпитетов, которые могли бы передать всю красоту наряда или вкус блюда. Поэтому и приходится пользоваться словами «нормально», «неплохо», «сойдет». Она. Женщина в день произносит примерно 20 000 слов, что примерно в 1,5 раза больше, мужчина. Чтобы не повторяться, а также максимально точно передавать все эмоции, прекрасная половина человечества использует всякие там «великолепно», «изумительно», «обалденно», а вот «нормально» считает обидным.

Он. Когда партнер говорит, что собирается заняться исключительно мужским делом, скорее всего, он просто не может подобрать подходящие слова, чтобы описать это занятие. Или, что тоже случается часто, просто стесняется. Она. Упоминание о сугубо мужском деле редко вызывает положительные эмоции у женщин. Ведь это означает, что партнер на какое-то время не будет нуждаться в своей команде, которая, как упоминалась выше, очень важна для женщин. Также играет роль миф о полигамности мужчин, из-за которого «мужское дело» часто представляется занятием, целью которого является поиск новой партнерши.