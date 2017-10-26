7 признаков тревожного расстройства, которые маскируются под безобидные вещи

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Некоторые люди, страдающие тревожным расстройством, живут обычной жизнью и даже и не подозревают, что оно вообще есть. Однако постоянное игнорирование своих эмоций и чувств в один прекрасный момент может привести к плачевному результату. AdMe.ru делится с вами списком симптомов, которые могут говорить о наличии тревожного расстройства у человека.

Проблемы со сном

Когда вы испытываете постоянное беспокойство в течение дня, вы можете плохо спать ночью, долго и мучительно засыпать или постоянно просыпаться. Нарушение сна даже за небольшой период времени может привести к изменению эмоционального состояния, внимательности и работоспособности человека.

Желание контролировать

Манера поведения, когда вы чувствуете ответственность за все и всех, постоянно ищете виноватых или причину, по которой произошло то или иное событие. Такие люди даже диалог ведут особым образом: больше говорят, чаще начинают диалог первыми, берут инициативу в свои руки.

Тревога без веских причин

Постоянное стремление к совершенству и требование того же от окружающих, желание идеально сделать работу. Такое состояние отличается от простой тревоги тем, что контролировать себя человек не может, беспокойство сильно истощает его эмоциональные и даже физические силы.

Необъяснимые боли

Тревожность может выражаться не только в психологическом напряжении, но и на физическом уровне. Такая боль иногда длится месяцами и очень истощает человека.

Навязчивые привычки

Человек может постоянно грызть ногти, теребить одежду, прикасаться к лицу, кусать губы, крутить кончики волос и сам совершенно не замечать этого, но на это обязательно стоит обращать внимание.

Окружающие не понимают вас

Для окружающих и самых близких людей вы становитесь человеком, у которого непонятно что на уме, так как все свои эмоции вы держите в себе. Но постоянно подавлять мысли и чувства нельзя, иначе в один прекрасный момент можно и «взорваться».

Вы постоянно себя обвиняете

Один из ярких признаков тревожного расстройства — это постоянное самоосуждение и угрызения совести. Вы ругаете и критикуете себя, уделяя таким внутренним разговорам большую часть времени. Прокручивая постоянно внутри такие ситуации, человек становится просто невыносим для самого себя.