7 обращений, которые мы терпим только из-за нежелания скандалить

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Вам случалось чувствовать неприязнь даже к самому милому собеседнику? Вроде бы он всего лишь поинтересовался, как у вас дела, или даже дал полезный совет. А продолжать общение с ним почему-то не хочется. Может быть, дело в том, каким образом к вам обратились в самом начале разговора?

Мы в AdMe.ru дали себе обещание никогда не использовать эти слова в диалоге с другими людьми.

1. «Мамаша» или «папаша»

Это фамильярное и пренебрежительное обращение слышал в свой адрес практически каждый из родителей. Оно может прозвучать на приеме у врача, в общественном транспорте («Мамаша, садитесь, тут свободное место») или на детской площадке («Папаша, не видите, что ли, ваш мальчик сейчас с горки упадет»). Многим родителям такие слова режут слух: кто-то возмущается и просит обращаться к ним на вы, а кто-то просто игнорирует невоспитанных собеседников.

2. «Милая моя» или «деточка»

После этих слов моментально превращаешься в маленького ребенка, которому сейчас будет читать нотацию кто-то взрослый и серьезный. Нередко такими обращениями злоупотребляют наши родственники или просто малознакомые люди, которые считают, что разницы в 20–30 лет вполне достаточно, чтобы смотреть на вас свысока. Раздражение, как правило, вызывает интонация собеседника, который словно говорит: «Я старше и умнее тебя, поэтому молчи и слушай».

3. «Тетенька» и «дяденька»

Странно (а порой и не очень приятно) слышать эти слова от детей, которые не являются нам племянниками. Главная проблема здесь кроется в родителях: если они сами называют посторонних тетями и дядями, то и ребенок будет следовать их примеру. Дети стараются подражать поведению старших людей, а кто как не мама и папа является для них наибольшим авторитетом. Чтобы не возникало неловких ситуаций, проще научить ребенка обращаться к окружающим на вы или по имени-отчеству.

4. Обращение по имени или на ты

Подобное панибратство нравится далеко не всем. Кто-то может считать, что в его возрасте такое обращение выглядит неуважительным и неуместным. Лучше заранее спросить человека, как к нему можно обращаться (особенно если он старше). Возможно, что он сам предложит вам перейти на ты. Но даже если ваш собеседник предпочтет удерживать небольшую дистанцию, не обижайтесь. Это его полное право.

5. «Ребенок» по отношению ко взрослому человеку

Некоторые мамы и папы упорно не желают замечать, что их дети давно стали взрослыми. Психологи говорят, что подобное обращение к выросшим сыновьям и дочкам показывает неготовность родителей принять свой настоящий возраст и заодно отсутствие другого смысла в жизни. Они просто забыли, что дети не всегда будут маленькими. Тут у вас 2 выхода: пожалеть родителей и продолжить откликаться на такое обращение или все же деликатно попросить называть вас по имени.

6. Уменьшительный вариант вашего имени от равных по возрасту и статусу

В любом коллективе найдется человек, который возьмет на себя роль неформального лидера. А дальше все зависит от его воспитания и нравственных качеств. Вполне возможно, что с его подачи среди коллег появятся «жертвы», которым придется терпеть ласково-пренебрежительное отношение и регулярно бегать за кофе (булочками, скрепками и бумагой для принтера). Что делать, если к вам начали обращаться подобным образом? Вежливо напомнить о своих служебных обязанностях и попросить перестать смотреть на вас свысока.

7. «Пышка», «худышка» и прочие обращения, указывающие на особенности фигуры

Многие из нас не переносят даже ласковое напоминание о наших физических несовершенствах. Поэтому желательно воздержаться от употребления подобных обращений (и прилюдно, и с глазу на глаз). Кто знает, вдруг вы заденете за больное.

Бонус: почему мы сами иногда называем себя не самыми лестными словами?

Говорят, что лучшая защита — это нападение. Вот только часто мы нападаем сами на себя. Случайно уронили папку с документами: «Ой, какая я безрукая». Получили повышение на работе: «Да ладно, вокруг же столько достойных людей, не то что я, растяпа». Психологи называют это защитной реакцией — мы словно проговариваем слова, которыми могли бы назвать нас окружающие. Но у этой медали есть и вторая, неприглядная сторона. Не удивляйтесь, если за вами в скором времени на самом деле закрепится репутация растяпы и неудачника. Попробуйте быть к себе добрее, и отношение окружающих тоже изменится в лучшую сторону.

А какие на первый взгляд безобидные обращения раздражают именно вас?