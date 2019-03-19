7 привычных ситуаций, которыми управляем не мы, а наша психика

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Совершая некоторые поступки, многие редко задумываются над тем, почему происходит именно так. Конечно, есть смысл говорить о выборе каждого, но некоторые вещи подкреплены не только личным порывом. Во многих ситуациях все идет из глубины, от психики.

Мы в AdMe.ru любим искать истинные причины определенных поступков, поэтому изучили, на что и как влияет психика.

1. Чем меньше вы говорите о чувствах, тем меньше влечения испытываете

Ученые отмечают, что чем меньше каждый из нас говорит о своих чувствах своему партнеру, тем сложнее становится в принципе к нему испытывать какие-либо чувства. Именно поэтому важно быть открытым и честным, чтобы не возникало ситуаций, когда вы осознаете, что больше не любите того, кто раньше вызывал бурю эмоций.

2. Теория о прививании привычки за 21 день оказалась ложной

Максвелл Мольц — пластический хирург, который, наблюдая за своими пациентами, осознал, что принятие своего нового облика происходило у них примерно за 21 день. Издав книгу, он в ней сказал, что на новую привычку необходим минимум 21 день. Дальше все начали рассказывать это друг другу, в итоге сработал эффект испорченного телефона: все забыли про слово «минимум», оставляя в разговорах лишь заветное число 21. Говоря о реальном исследовании, которое выясняло, сколько же в реальности нужно времени на возникновение новой привычки, можно точно сказать, что итоговая цифра далека от 3 недель. Безусловно, все зависит от типа привычки и индивидуальных особенностей, но средняя продолжительность времени для того, чтобы установилась новая привычка, — 66 дней, хотя у кого-то это может произойти всего за 18, а кому-то понадобятся и все 254.

3. Страхи могут передаваться из поколения в поколение через ДНК

Шокирующие события могут сохраниться на подкорке и впоследствии через ДНК передаться следующему поколению. Ученые говорят, что это связано с тем, что сильно потрясающие события влияют на активность генов через химическую модификацию ДНК. Эксперимент был проведен на мышах, которых научили бояться определенного запаха. Потомки этих мышей также испытывали страх.

4. Мозг способен усваивать информацию только в течение 10 минут

Мозг человека достаточно быстро устает, поэтому любая информация должна предоставляться в определенных временных рамках. Еще в 80-х годах прошлого века ученые обнаружили феномен, который можно условно назвать «когнитивное отставание». Он связан с тем, что чем больше информации поступает, тем большее ее количество окажется забытой. Биолог Джон Медина выявил, что мозг начинает отключаться уже спустя 10 минут (при высоком интеллекте — через 18 минут), поэтому если речь длинная и сократить ее не выходит, каждые 10 минут нужно вставлять что-то, что сможет вернуть внимание слушателей.

5. Во время езды в незнакомом месте мы нуждаемся в тишине

Наверняка многие водители замечали за собой такую особенность: если вы едете по знакомой дороге, то играющее радио или разговаривающие люди на пассажирских сидениях не помешают вам вести машину. Однако стоит попасть на дорогу, которую вы до этого не встречали, вам сразу захочется абсолютной тишины. Данное поведение однажды объяснил доктор Стивен Янтис. Он сказал, что в условиях того, когда человек больше сосредоточен на слушании, поступающая в мозг визуальная информация воспринимается не так хорошо. Вследствие чего, когда нужно не заблудиться, требуется тишина.

6. Невозможность взять последний кусок связана с нежеланием быть причиной дефицита

Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда на тарелке оставался последний кусок еды и в большой компании никто не соглашался его забрать. Исследование показало, что люди не берут последнюю оставшуюся вещь, потому что ощущают, что у них элементарно нет на это права. Данный феномен говорит о том, что если человек подсознательно понимает, что, забрав кусок, сразу создаст дефицит, то он не сделает этого, потому что просто не хочет быть причиной такого рода проблемы.

7. При чтении предпочитаем короткие строки, но быстрее читаем, когда строка длинная