7 ситуаций, в которые по-настоящему взрослые люди не попадают

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У многих из нас есть неосознанные привычки, которые мешают нам быть счастливыми. И в наших интересах побыстрее с ними распрощаться и начать искренне радоваться жизни. Мы в AdMe.ru выяснили, какие именно вещи тормозят нас на пути к счастью.

1. Постоянная гонка за лучшей жизнью

Глядя на других, мы часто думаем, что они талантливее и успешнее. И стремимся вперед: получить лучшее образование, найти более крутую работу, купить жилье — одним словом, завладеть всеми атрибутами роскошной жизни. Такая гонка с постоянной оглядкой, а не купила ли подружка телефон круче, очень выматывает. Выход — концентрация на себе, своем пути и целях.

2. Вещи, от которых вы пострадали в прошлом

«Все проблемы из детства» — знакомая фраза, не так ли? Мать была авторитарной и гнобила, отец был мягкотелым и не защищал, или наоборот. Не показали родители правильную модель жизни. Поэтому отношения (если они вообще есть) хромают, карьера не строится. Выход — понять, что бороться с прошлым бесполезно, нужно оставить его в покое. В конце концов, все, что у вас есть, — это вы сейчас, в настоящем.

3. Хлам в доме, который «вдруг пригодится»

Мы обожаем обрастать вещами — для этого ходим на распродажи, ищем акции. Вместо того чтобы избавляться от ненужных вещей! Потому что «а вдруг пригодится», «на будущее», «потом буду жалеть, что не купил», «такая скидка!». Выход — пара правил: Дороже, качественнее, меньше . Лучше купить 1 хорошую дорогую вещь, чем 3 дешевых.

. Лучше купить 1 хорошую дорогую вещь, чем 3 дешевых. Хотите что-то купить? Подождите 1 день. В 80 % случаев вы и не вспомните о вчерашнем желании.

4. Обещания вместо «нет»

Часто мы не можем отказать близким и знакомым, так как боимся их обидеть или ранить. Вместо этого придумываем отговорки типа: «Я постараюсь», «Не буду обещать, если получится». В итоге за нами остаются незавершенные дела, о которых мы постоянно переживаем. Выход: если вы не хотите что-то делать, так и скажите. Не стоит давать людям пустую надежду на возможный положительный исход, а себя выставлять мутной амебой, которая не может принять решение.

5. Ожидание немедленного результата

Маше 25 лет, и она решила сесть на шпагат. Всегда мечтала, а тут насмотрелась на красивых балерин и пошла на растяжку. Приготовилась, что будет больно и неприятно, но пообещала себе терпеть ради красивых поз. Через 25 минут после начала занятия Маша, задыхаясь от боли, поняла, что работа займет год, а может, и не один. Ей ОЧЕНЬ далеко до шпагата, а дотянуть до балерины вообще вряд ли получится. И как только осознала Маша реальное положение дел, вся ее готовность ждать результата улетучилась. Мотивация стухла, потом выяснилось, что шпагат не так-то уж и хочется, лучше с подружками вина попить. Выходом для Маши стало бы осознание того, что реальный, правильный, качественный результат достигается через трудности. 5-летние девочки, которых тянут в балетных классах, рыдают от боли, но никто на это не обращает внимания, потому что без этого никак. Еще более важное значение в достижении цели имеет регулярность. Если бы Маша знала, что во взрослом возрасте люди тянутся по 3 года, чтобы сесть на шпагат, и садятся, год показался бы ей нормальным сроком. И, может, она не бросила бы занятия, а довела дело до конца.

6. Ожидание одобрения

Мы привыкаем ждать одобрения от родителей, друзей и коллег. Ждем, что скажет мама или соседка Люся. Но окружающие люди, особенно те, которые нас не любят, могут больно ранить и обидеть. Чтобы стать счастливыми, надо перестать обращать на них внимание и ценить их мнение. Выход — быть собой и прекратить попытки всем нравиться.

7. Извинения без повода

Мы часто извиняемся тогда, когда нас неправильно поняли, не оценили, раскритиковали. Нам говорят: «Ты какая-то не такая сегодня, глаза блестят, не узнаю тебя!» А мы в ответ сконфуженно: «Прости, так получилось». Но ведь просить прощения надо лишь тогда, когда причиняешь кому-то вред. В других случаях это лишнее. Выход — перестать извиняться за то, кто вы на самом деле, чего хотите, и в случаях, когда это не нужно.