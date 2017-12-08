7 ситуаций, в которые по-настоящему взрослые люди не попадают
У многих из нас есть неосознанные привычки, которые мешают нам быть счастливыми. И в наших интересах побыстрее с ними распрощаться и начать искренне радоваться жизни.
Мы в AdMe.ru выяснили, какие именно вещи тормозят нас на пути к счастью.
1. Постоянная гонка за лучшей жизнью
Глядя на других, мы часто думаем, что они талантливее и успешнее. И стремимся вперед: получить лучшее образование, найти более крутую работу, купить жилье — одним словом, завладеть всеми атрибутами роскошной жизни. Такая гонка с постоянной оглядкой, а не купила ли подружка телефон круче, очень выматывает.
Выход — концентрация на себе, своем пути и целях.
2. Вещи, от которых вы пострадали в прошлом
«Все проблемы из детства» — знакомая фраза, не так ли? Мать была авторитарной и гнобила, отец был мягкотелым и не защищал, или наоборот. Не показали родители правильную модель жизни. Поэтому отношения (если они вообще есть) хромают, карьера не строится.
Выход — понять, что бороться с прошлым бесполезно, нужно оставить его в покое. В конце концов, все, что у вас есть, — это вы сейчас, в настоящем.
3. Хлам в доме, который «вдруг пригодится»
Мы обожаем обрастать вещами — для этого ходим на распродажи, ищем акции. Вместо того чтобы избавляться от ненужных вещей! Потому что «а вдруг пригодится», «на будущее», «потом буду жалеть, что не купил», «такая скидка!».
Выход — пара правил:
- Дороже, качественнее, меньше. Лучше купить 1 хорошую дорогую вещь, чем 3 дешевых.
- Хотите что-то купить? Подождите 1 день. В 80 % случаев вы и не вспомните о вчерашнем желании.
4. Обещания вместо «нет»
Часто мы не можем отказать близким и знакомым, так как боимся их обидеть или ранить. Вместо этого придумываем отговорки типа: «Я постараюсь», «Не буду обещать, если получится». В итоге за нами остаются незавершенные дела, о которых мы постоянно переживаем.
Выход: если вы не хотите что-то делать, так и скажите. Не стоит давать людям пустую надежду на возможный положительный исход, а себя выставлять мутной амебой, которая не может принять решение.
5. Ожидание немедленного результата
Маше 25 лет, и она решила сесть на шпагат. Всегда мечтала, а тут насмотрелась на красивых балерин и пошла на растяжку. Приготовилась, что будет больно и неприятно, но пообещала себе терпеть ради красивых поз.
Через 25 минут после начала занятия Маша, задыхаясь от боли, поняла, что работа займет год, а может, и не один. Ей ОЧЕНЬ далеко до шпагата, а дотянуть до балерины вообще вряд ли получится. И как только осознала Маша реальное положение дел, вся ее готовность ждать результата улетучилась. Мотивация стухла, потом выяснилось, что шпагат не так-то уж и хочется, лучше с подружками вина попить.
Выходом для Маши стало бы осознание того, что реальный, правильный, качественный результат достигается через трудности. 5-летние девочки, которых тянут в балетных классах, рыдают от боли, но никто на это не обращает внимания, потому что без этого никак.
Еще более важное значение в достижении цели имеет регулярность. Если бы Маша знала, что во взрослом возрасте люди тянутся по 3 года, чтобы сесть на шпагат, и садятся, год показался бы ей нормальным сроком. И, может, она не бросила бы занятия, а довела дело до конца.
6. Ожидание одобрения
Мы привыкаем ждать одобрения от родителей, друзей и коллег. Ждем, что скажет мама или соседка Люся. Но окружающие люди, особенно те, которые нас не любят, могут больно ранить и обидеть. Чтобы стать счастливыми, надо перестать обращать на них внимание и ценить их мнение.
Выход — быть собой и прекратить попытки всем нравиться.
7. Извинения без повода
Мы часто извиняемся тогда, когда нас неправильно поняли, не оценили, раскритиковали. Нам говорят: «Ты какая-то не такая сегодня, глаза блестят, не узнаю тебя!» А мы в ответ сконфуженно: «Прости, так получилось». Но ведь просить прощения надо лишь тогда, когда причиняешь кому-то вред. В других случаях это лишнее.
Выход — перестать извиняться за то, кто вы на самом деле, чего хотите, и в случаях, когда это не нужно.
Иллюстратор Alena Tsarkova специально для AdMe.ru