7 примеров самообмана в отношениях, который всегда дорого обходится

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Почему кому-то удается извлекать полезный опыт даже из самых разрушительных отношений, а кто-то постоянно жалуется на то, что в очередной раз остался непонятым, неоцененным и недолюбленным? У AdMe.ru есть ответ. Это происходит из-за способности человека к самообману и надежды, что в этот раз все как-нибудь само собой сложится. Мы подобрали несколько ситуаций, в которых мы обманываем себя чаще всего.

1. Переоцениваем свою жертву

О жертве ради другого человека никто не узнает, если об этом не сказать. А если сказать, это будет выглядеть как обвинение в том, что вас вынудили что-то сделать, хотя вас на самом деле ни о чем и не просили. Просто ловушка какая-то... Так что не стоит отказываться от вещей, которые могут изменить вашу жизнь к лучшему или просто доставить невинное удовольствие.

2. Думаем, что свою любовь нужно доказать

Тут легче всего обмануться и оправдать человека. Слишком занят, много работы, устал, куча проблем... Конечно, так бывает. Но не бывает так, чтобы у человека не нашлось 10 минут перед сном, для того чтобы уделить внимание любимому человеку. Если вы важны, вам позвонят, напишут или пришлют почтового голубя. Вы никогда не почувствуете себя забытым и брошенным.

3. Оправдываем отсутствие сближения

Чтобы продолжаться, отношения должны развиваться. Неважно, будет это статус в соцсетях, предложение руки и сердца или появление еще одной зубной щетки в вашей ванной.

4. Переоцениваем свою значимость

Фраза «он меня недостоин» очень популярна как оправдание своей несостоятельности в качестве равноправного партнера. Вы действительно бросаете сами, только если за вами бегут с кольцом или признаниями в вечной любви. Если же вас вяло останавливают или не останавливают вообще, признайтесь себе: к вам остыли, и уйти — единственно верный вариант. Осознание данного факта позволит не довести следующие отношения до этого этапа.

5. Оправдываем неуважение к себе

Здоровые отношения двух взрослых людей — это обоюдное желание партнеров сближаться, узнавать друг друга и стремиться к общим целям. Если всего этого нет, значит, только один в паре считает, что он в отношениях. С большой вероятностью пара распадется. Ничего себе сюрприз, да?

6. Берем на себя не свою ответственность

Нести ответственность за чужое прошлое — это не только странно, но и неправильно. Не позволяйте перекладывать на свои плечи груз прошлых отношений другого человека. И свой багаж тоже оставьте в прошлом. Если не получилось в прошлый раз, это не значит, что и сейчас будет точно так же.

7. Уверены в своей способности изменить партнера

Идеальных людей не существует. Это не значит, что нужно соглашаться на любого партнера и срочно начинать переделывать его под себя. Можно меняться ради кого-то, можно меняться вместе, но невозможно прожить хорошую жизнь, если она полна попыток изменить друг друга.