7 причин, почему вы пока не встретили свою вторую половинку

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В наше время люди все чаще страдают от одиночества и невозможности найти человека, с которым можно было бы надеяться на что-то большее, чем пара свиданий. AdMe.ru нашел 7 причин, разобравшись с которыми, вы сможете построить гармоничные отношения с будущим возлюбленным и, что самое главное, с самим собой.

Вы не оправились от прошлых отношений

«Вышибать клин клином» и пытаться кому-то доказать, что вы еще «востребованы» — заведомо провальная тактика, которая может лишь умножить ваши страдания. Такое поведение оттолкнет от вас потенциальных партнеров — кому понравится, что их используют в качестве спасательного круга или как средство позлить бывшего или бывшую? Дайте себе время, чтобы успокоиться и понять, чего вы на самом деле хотите.

Завышенные ожидания

Некоторые девушки мечтают о принце, парни — об идеальной во всех отношениях девушке, в то время как реальная жизнь с реальными людьми выглядит несколько иначе. Обратите внимание прежде всего на себя. Как вы выглядите? Что вы можете дать другому человеку? Будет ли ему хорошо с вами? Ведь, как известно, принцы женятся на принцессах. Иными словами, если вам нужен человек с определенными качествами, сначала попробуйте выработать подобные у самого себя.

Вы мечтаете о том, кто несвободен

Даже не тратьте время. Конечно, в жизни все бывает, и мы не собираемся никого осуждать, но все-таки подумайте: какая «вторая половинка» может выйти из человека, способного на супружескую неверность? И не надо убеждать себя, что супруг или супруга вашего предмета мечтаний «сами во всем виноваты» или что вы «лучше». Даже если вы когда-нибудь займете его или ее место, вас постоянно будут мучать сомнения: а не изменяют ли теперь вам?

Недоверие

«Все они одинаковые», «да им всем только одно нужно» — как часто мы слышим в адрес мужчин и женщин подобные утверждения! Что ж, какая-то доля правды в этом есть, особенно если вы каждый раз влюбляетесь в похожих людей. Не стоит бездумно доверять первому встречному, но не стоит и отталкивать людей подчеркнутым недоверием. Они не виноваты в том, что сделал ваш бывший или бывшая. Лучше понаблюдайте за ними и не игнорируйте тревожные признаки.

Боязнь серьезных отношений

Отсутствие уверенности, что чувства выдержат испытания рутиной, неосознанный страх потерять личное пространство, опасение впасть в зависимость от близкого человека — все это словно незримой стеной ограждает вас от новых знакомств. Как изменить ситуацию? Универсального средства нет, но, как и в предыдущих случаях, нужно прежде всего заняться собой: найти себе хобби по душе, чаще бывать на людях и не зацикливаться на негативных мыслях.

Отчаянное желание понравиться

Поведение павлина, демонстрирующего свой великолепный хвост, хорошо работает лишь в мире животных. У большинства людей оно может вызвать лишь насмешки, жалость и даже неприязнь. Другая линия поведения, когда вы пытаетесь угодить людям, подстраиваясь под них, тоже не работает. Не нужно носить кружевные платья и мило улыбаться, если вам это не по душе. Лучше будьте собой. Нужный человек обязательно это оценит.

Вы слишком торопитесь