7 причин, почему вы пока не встретили свою вторую половинку
В наше время люди все чаще страдают от одиночества и невозможности найти человека, с которым можно было бы надеяться на что-то большее, чем пара свиданий.
AdMe.ru нашел 7 причин, разобравшись с которыми, вы сможете построить гармоничные отношения с будущим возлюбленным и, что самое главное, с самим собой.
Вы не оправились от прошлых отношений
«Вышибать клин клином» и пытаться кому-то доказать, что вы еще «востребованы» — заведомо провальная тактика, которая может лишь умножить ваши страдания. Такое поведение оттолкнет от вас потенциальных партнеров — кому понравится, что их используют в качестве спасательного круга или как средство позлить бывшего или бывшую? Дайте себе время, чтобы успокоиться и понять, чего вы на самом деле хотите.
Завышенные ожидания
Некоторые девушки мечтают о принце, парни — об идеальной во всех отношениях девушке, в то время как реальная жизнь с реальными людьми выглядит несколько иначе. Обратите внимание прежде всего на себя. Как вы выглядите? Что вы можете дать другому человеку? Будет ли ему хорошо с вами? Ведь, как известно, принцы женятся на принцессах. Иными словами, если вам нужен человек с определенными качествами, сначала попробуйте выработать подобные у самого себя.
Вы мечтаете о том, кто несвободен
Даже не тратьте время. Конечно, в жизни все бывает, и мы не собираемся никого осуждать, но все-таки подумайте: какая «вторая половинка» может выйти из человека, способного на супружескую неверность? И не надо убеждать себя, что супруг или супруга вашего предмета мечтаний «сами во всем виноваты» или что вы «лучше». Даже если вы когда-нибудь займете его или ее место, вас постоянно будут мучать сомнения: а не изменяют ли теперь вам?
Недоверие
«Все они одинаковые», «да им всем только одно нужно» — как часто мы слышим в адрес мужчин и женщин подобные утверждения! Что ж, какая-то доля правды в этом есть, особенно если вы каждый раз влюбляетесь в похожих людей. Не стоит бездумно доверять первому встречному, но не стоит и отталкивать людей подчеркнутым недоверием. Они не виноваты в том, что сделал ваш бывший или бывшая. Лучше понаблюдайте за ними и не игнорируйте тревожные признаки.
Боязнь серьезных отношений
Отсутствие уверенности, что чувства выдержат испытания рутиной, неосознанный страх потерять личное пространство, опасение впасть в зависимость от близкого человека — все это словно незримой стеной ограждает вас от новых знакомств. Как изменить ситуацию? Универсального средства нет, но, как и в предыдущих случаях, нужно прежде всего заняться собой: найти себе хобби по душе, чаще бывать на людях и не зацикливаться на негативных мыслях.
Отчаянное желание понравиться
Поведение павлина, демонстрирующего свой великолепный хвост, хорошо работает лишь в мире животных. У большинства людей оно может вызвать лишь насмешки, жалость и даже неприязнь. Другая линия поведения, когда вы пытаетесь угодить людям, подстраиваясь под них, тоже не работает. Не нужно носить кружевные платья и мило улыбаться, если вам это не по душе. Лучше будьте собой. Нужный человек обязательно это оценит.
Вы слишком торопитесь
Наслушавшись разговоров о «биологических часах», некоторые люди готовы увидеть «того самого человека» в первом встречном и буквально вешаются к нему на шею. Да, это замечательно, если вы настроены серьезно. Но не стоит на первом свидании делиться соображениями по поводу того, как бы вы хотели назвать ваших будущих совместных детей. Такой напор может отпугнуть даже тех, кто с самого начала почувствовал к вам нечто большее, чем просто симпатию.